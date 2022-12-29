https://sputnikarabic.ae/20221229/لابيد-بدأنا-حوارا-مع-السعودية-ووضعنا-أسس-انضمامها-لاتفاقيات-أبراهام-بالكامل-1071723359.html

لابيد: بدأنا حوارا مع السعودية ووضعنا أسس انضمامها لاتفاقيات أبراهام بالكامل

لابيد: بدأنا حوارا مع السعودية ووضعنا أسس انضمامها لاتفاقيات أبراهام بالكامل

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، اليوم الخميس، أن "ثمة تطورات جديدة على صعيد العلاقات الإسرائيلية السعودية". 29.12.2022, سبوتنيك عربي

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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن لابيد قوله أمام الكنيست، "بدأنا حوارا مع السعوديين سيسمح برحلات جوية فوق أراضيها ووصول المصلين إلى مكة".وأضاف: "الأهم من ذلك وضعنا الأسس لانضمام السعودية إلى اتفاقيات التطبيع، وإذا استمرت الحكومة الجديدة في هذا المسار، فسيكون من الممكن الوصول إلى تطبيع مع السعودية".وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، قال الخميس الماضي، إن اتفاق السلام أو التطبيع مع السعودية يسهل التوصل إلى اتفاق "سلام" فلسطيني - إسرائيلي.وأجرى نتنياهو مقابلة مع قناة "العربية"، أكد خلالها سعيه إلى إبرام اتفاقية سلام مع السعودية، بدعوى أن هذا السلام أو التطبيع مع المملكة سيسهل من مسار التوصل إلى سلام بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي.وتعهد نتنياهو بمتابعة العلاقات الإسرائيلية الرسمية مع السعودية بهدف تحقيق قفزة كبيرة، أو نقلة نوعية مناشدا الإدارة الأمريكية إعادة تأكيد التزامها تجاه المملكة، بدعوى أن التحالف الأمريكي التقليدي مع السعودية ودول أخرى يحتاج إلى إعادة تأكيد.وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة في بلاده، على أن هذا التحالف هو مرساة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه سيبحث ذلك مع الرئيس جو بايدن.وأفاد بنيامين نتنياهو، بأنه ملتزم بالبناء على "اتفاقيات إبراهام" أو اتفاقيات التطبيع الموقعة مع كل من البحرين والإمارات في عام 2020.يشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية أمريكية.وتلتهما السودان التي وقعت على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الثاني 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.

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