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لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس تسحب استدعاء ترامب
لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس تسحب استدعاء ترامب
سحبت لجنة التحقيق البرلمانية الأمريكية في أحداث الشغب التي صاحبت الانتخابات الرئاسية، طلبها باستدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T15:03+0000
2022-12-29T15:03+0000
دونالد ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتحام الكونغرس
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ووفقا لرسالة نشرتها "سي إن إن" الأمريكية، فإن رئيس مجلس النواب الأمريكي بيني طومسون أرسل إلى محامي ترامب يعلمه سحب اللجنة لأمر الاستدعاء الصادر عنها، حيث من المقرر أن تحل اللجنة قبل أن يتولى الجمهوريون السيطرة على المجلس الشهر المقبل.وكتب طومسون في رسالته إلى محامي ترامب: "في ضوء النهاية الوشيكة لتحقيقاتنا، لم يعد بإمكان اللجنة متابعة المعلومات المحددة التي يغطيها أمر الاستدعاء".ولهذا أكد رئيس النواب الأمريكي قائلا: "لذلك، من خلال هذه الرسالة، أسحب رسميًا أمر الاستدعاء الصادر إلى الرئيس السابق ترامب، وأعلمك أنه لم يعد ملزمًا بالامتثال أو تقديم السجلات ردًا على أمر الاستدعاء المذكور".وبعد سحب اللجنة لأمر الاستدعاء، ادعى ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الانسحاب جاء لأن اللجنة "علمت أنني لم أفعل شيئًا خاطئًا، أو أنهم على وشك الخسارة في المحكمة".لكن اللجنة أكدت أنها قامت بإحالة الأمر إلى وزارة العدل للنظر في اتهامات جنائية ضد ترامب بدلاً من استدعائه للسبب المذكور.طالع أيضا: لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس توصي بتوجيه 4 تهم جنائية ضد ترامب
https://sputnikarabic.ae/20221223/-لجنة-التحقيق-في-أحداث-الكونغرس-ترامب-انخرط-في-مؤامرة-من-عدة-أجزاء-لقلب-نتيجة-انتخابات-2020-1071508284.html
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دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتحام الكونغرس
دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتحام الكونغرس

لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس تسحب استدعاء ترامب

15:03 GMT 29.12.2022
© AFP 2022 / EVA MARIE UZCATEGUIالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / EVA MARIE UZCATEGUI
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سحبت لجنة التحقيق البرلمانية الأمريكية في أحداث الشغب التي صاحبت الانتخابات الرئاسية، طلبها باستدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب.
ووفقا لرسالة نشرتها "سي إن إن" الأمريكية، فإن رئيس مجلس النواب الأمريكي بيني طومسون أرسل إلى محامي ترامب يعلمه سحب اللجنة لأمر الاستدعاء الصادر عنها، حيث من المقرر أن تحل اللجنة قبل أن يتولى الجمهوريون السيطرة على المجلس الشهر المقبل.
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وكتب طومسون في رسالته إلى محامي ترامب: "في ضوء النهاية الوشيكة لتحقيقاتنا، لم يعد بإمكان اللجنة متابعة المعلومات المحددة التي يغطيها أمر الاستدعاء".
ولهذا أكد رئيس النواب الأمريكي قائلا: "لذلك، من خلال هذه الرسالة، أسحب رسميًا أمر الاستدعاء الصادر إلى الرئيس السابق ترامب، وأعلمك أنه لم يعد ملزمًا بالامتثال أو تقديم السجلات ردًا على أمر الاستدعاء المذكور".

وكان ترامب قد أقام دعوى قضائية لمنع استدعاء اللجنة للوثائق والشهادات المتعلقة بأحداث الشغب في 6 يناير 2021 في الكابيتول.

وبعد سحب اللجنة لأمر الاستدعاء، ادعى ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الانسحاب جاء لأن اللجنة "علمت أنني لم أفعل شيئًا خاطئًا، أو أنهم على وشك الخسارة في المحكمة".
لكن اللجنة أكدت أنها قامت بإحالة الأمر إلى وزارة العدل للنظر في اتهامات جنائية ضد ترامب بدلاً من استدعائه للسبب المذكور.
طالع أيضا: لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس توصي بتوجيه 4 تهم جنائية ضد ترامب
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