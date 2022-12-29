https://sputnikarabic.ae/20221229/للقصة-بقية-وللحياة-صدى-على-مدار-السنة-1071721953.html
للقصة بقية... وللحياة صدى على مدار السنة
للقصة بقية... وللحياة صدى على مدار السنة
خصّصنا حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" للحديث عن عدة مواضيع متنوعة تناولها البرنامج طيلة السنة، وكان أبرزها: رحلة في قوارب الموت؛ الصمت سلاح بيد المتحرش؛ حرق... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T10:40+0000
2022-12-29T10:40+0000
2022-12-29T10:40+0000
راديو
صدى الحياة
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للقصة بقية... وللحياة صدى على مدار السنة
للقصة بقية... وللحياة صدى على مدار السنة
كما استذكرنا أبرز الأحداث التي شهدها عام 2022، وكان مقتل الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، وأيضا وفاة الملكة البريطانية إيليزابيث الثانية.وسلّطنا الضوء على أغنية "الراي" الجزائرية والفتاة السعودية عالية الشامان كيف تحدّت الإعاقة وأبدعت في الكتابة، وأيضا الحدث الأبرز تنظيم دولة قطر لـ "مونديال 2022" وكيف أبدعت في هذه النسخة على كل المستويات."شيرين أبو عاقلة" ستظل حيّـة في قلوبنا جميعالطالما ظلّ هذا الصوت الفلسطيني ينقل لنا بكل جـرأة وشجاعة عبر قناة "الجزيرة" طيلة خمس وعشرين عاما، الأحداث والوقائع والجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين.ودّعنا هذه السنة بحزن وألم الشهيدة الصحفيّة، شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس أثناء تأديتها مهنتها في تغطية أحداث اقتحام مخيمات جنين.مراسلنا في فلسطين، أجود جرادات قال لبرنامج "صدى الحياة" بعد واقعة اغتيال الصحفية، شيرين أبو عاقلة:وأضاف:التفاصيل في الملف الصوتي....
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
للقصة بقية... وللحياة صدى على مدار السنة
تابعنا عبر
خصّصنا حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" للحديث عن عدة مواضيع متنوعة تناولها البرنامج طيلة السنة، وكان أبرزها: رحلة في قوارب الموت؛ الصمت سلاح بيد المتحرش؛ حرق الأميرة مريم في العراق؛ ظاهرة الانتحار في المجتمع العربي؛ جرائم قتل النساء؛ تعاطي الأدوية المهلوسة؛ الإيهام بمفعول السحر والشعوذة؛ زرع ثقافة المثلية الجنسية في الأفلام الكرتونية.
كما استذكرنا أبرز الأحداث التي شهدها عام 2022، وكان مقتل الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، وأيضا وفاة الملكة البريطانية إيليزابيث الثانية.
وسلّطنا الضوء على أغنية "الراي" الجزائرية والفتاة السعودية عالية الشامان كيف تحدّت الإعاقة وأبدعت في الكتابة، وأيضا الحدث الأبرز تنظيم دولة قطر لـ "مونديال 2022" وكيف أبدعت في هذه النسخة على كل المستويات.
"شيرين أبو عاقلة" ستظل حيّـة في قلوبنا جميعا
لطالما ظلّ هذا الصوت الفلسطيني ينقل لنا بكل جـرأة وشجاعة عبر قناة "الجزيرة" طيلة خمس وعشرين عاما، الأحداث والوقائع والجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين.
ودّعنا هذه السنة بحزن وألم الشهيدة الصحفيّة، شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس أثناء تأديتها مهنتها في تغطية أحداث اقتحام مخيمات جنين.
مراسلنا في فلسطين، أجود جرادات قال لبرنامج "صدى الحياة" بعد واقعة اغتيال الصحفية، شيرين أبو عاقلة:
"إن ما حدث استهداف للقلم والصورة، استهداف للصحافة الفلسطينية والعربية والعالمية، هكذا كان وقع خبر اغتيال الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، التي كانت في تغطية لعملية عسكرية إسرائيلية مرتقبة في مخيّم جنين، مرتدية الزّي الصحفي، وفي منطقة قريبة من نقطة للجيش الإسرائيلي وبعدما تعمّد جميع الصحفيين إظهار أنفسهم بالزّي الصّحفي حتى لا يتمّ استهدافهم، إلا أن القنّاص الإسرائيلي أطلق رصاصتين واحدة استقرت في رأس الصحفية أبو عاقلة والثانية في كتف الصحفي علي السّمودي".
"حاول الصحفيون بكل ما لديهم نقل الصحفيّين للمستشفى إلا أن الرصاص الكثيف منعهم لمدة تزيد عن نصف ساعة، ليتم بعدها نقلهما في سيارة مدنية لكن كانت أبو عاقلة قد فارقت الحياة".
التفاصيل في الملف الصوتي....