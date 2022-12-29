https://sputnikarabic.ae/20221229/ليبيا-البعثة-الأممية-تنفي-التخطيط-للإعلان-عن-خارطة-طريق-تتضمن-تشكيل-حكومة-جديدة-1071712594.html

ليبيا.. البعثة الأممية تنفي التخطيط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة

ليبيا.. البعثة الأممية تنفي التخطيط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، التخطيط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا. 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T00:20+0000

2022-12-29T00:20+0000

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ونشرت البعثة الأممية في ليبيا بيانا، فجر اليوم الخميس، على حسابها الرسمي على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، نفت فيه التخطيط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة في البلاد.وأوضحت أن هناك بعض التقارير الزائفة التي تزعم أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، مشيرة إلى أنها تقارير كاذبة تهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية في البلاد، وإحداث خلط بشأن دور البعثة الأممية في ليبيا.وأفاد بيان البعثة الأممية بأن دورها لا يتمثل في فرض وصفة للحل في ليبيا بقدر ما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال تهدد الاستقرار الهش في ليبيا، خاصة نشر المعلومات المضللة أو المختلقة.وشدد بيان البعثة الأممية في ليبيا على أن الموقع الرسمي للبعثة وحساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي هي المصدر الوحيد للوصول إلى معلومات دقيقة وذات مصداقية حول أنشطة عبد الله باتيلي ودور البعثة في البلاد.وأكد المبعوث الأممي بأن أي خارطة طريق في ليبيا يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف الليبية، بما يحفظ حقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

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