مبابي وإيسكو والدوري الإسباني ضحايا "يوم الأبرياء"
08:03 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 08:08 GMT 29.12.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev/
حرصت الصحف وبعض الأندية الإسبانية على المشاركة في "يوم الأبرياء" الذي يوافق 28 ديسمبر/ كانون الأول، من خلال الإعلان عن بعض الأحداث التي تركت صدا كبيرا في الأوساط الرياضية.
يعتبر "يوم الأبرياء" تقليدا شعبيا يشبه "كذبة أبريل"، يحرص فيه المواطنون الإسبان على الكذب من أجل المرح، ليس إلا.
شاركت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بهذا الحدث مفجرة مفاجأة من العيار الثقيل، بالإعلان على أن نادي "برشلونة" يستعد لتوجيه ضربة قوية لمنافسه "ريال مدريد"، بعد اقترابه من التعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم "باريس سان جيرمان" الفرنسي.
🔵🔴 El Barça, a por Kylian Mbappé— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 28, 2022
👀 A pesar de sus problemas económicos, el FC Barcelona quiere tirar la casa por la ventana el próximo verano y pegar el ‘palancazo’ del mercado: fichar a Kylian Mbappé.
⤵️ pic.twitter.com/EzGisq1OuV
هذا وكان "ريال مدريد" قد حاول التعاقد مع الفرنسي، ليجدد الأخير تعاقده مع ناديه باريس سان جيرمان، ثم أعلنت الصحيفة أن هذا الخبر مجرد كذبة، وذلك بعد أن نال ضجة كبيرة على مواقع التواصل.
ولم يفوت نادي "يونيون ديبورتيفو ميليلا"، أحد أندية الدرجة الرابعة في إسبانيا، هذا اليوم دون إحداث ضجة إعلامية وذلك من خلال الإعلان عن تعاقده مع لاعب ريال مدريد السابق، إيسكو، الذي فسخ قبل أيام تعاقده مع نادي "إشبيلية" بالتراضي.
🙌🏻 ¡𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼 𝗜𝘀𝗰𝗼! 💙— Unión Deportiva Melilla (@UDMelilla) December 28, 2022
💣 𝗙𝗜𝗖𝗛𝗔𝗝𝗘 | @isco_alarcon, fichaje de lujo para la @UDMelilla
🔹Firma como azulino hasta 2028.
🔹Mañana será presentado en las instalaciones del Bar Saito.
ℹ️ https://t.co/v9rQQpDuD9 pic.twitter.com/2QFXI5V4Fy
مضيفا أن الصفقة تمتد حتى عام 2028، على أن يتم تقديمه اليوم في مقر النادي، ليكشف لاحقا أن الإعلان كان مجرد كذبة للمشاركة في "يوم الأبرياء".