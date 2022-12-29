https://sputnikarabic.ae/20221229/مبابي-وإيسكو-والدوري-الإسباني-ضحايا-يوم-الأبرياء-1071716416.html

مبابي وإيسكو والدوري الإسباني ضحايا "يوم الأبرياء"

مبابي وإيسكو والدوري الإسباني ضحايا "يوم الأبرياء"

حرصت الصحف وبعض الأندية الإسبانية على المشاركة في "يوم الأبرياء" الذي يوافق 28 ديسمبر/ كانون الأول، من خلال الإعلان عن بعض الأحداث التي تركت صدا كبيرا في... 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T08:03+0000

2022-12-29T08:03+0000

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رياضة

مجتمع

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يعتبر "يوم الأبرياء" تقليدا شعبيا يشبه "كذبة أبريل"، يحرص فيه المواطنون الإسبان على الكذب من أجل المرح، ليس إلا.شاركت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بهذا الحدث مفجرة مفاجأة من العيار الثقيل، بالإعلان على أن نادي "برشلونة" يستعد لتوجيه ضربة قوية لمنافسه "ريال مدريد"، بعد اقترابه من التعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم "باريس سان جيرمان" الفرنسي.هذا وكان "ريال مدريد" قد حاول التعاقد مع الفرنسي، ليجدد الأخير تعاقده مع ناديه باريس سان جيرمان، ثم أعلنت الصحيفة أن هذا الخبر مجرد كذبة، وذلك بعد أن نال ضجة كبيرة على مواقع التواصل.ولم يفوت نادي "يونيون ديبورتيفو ميليلا"، أحد أندية الدرجة الرابعة في إسبانيا، هذا اليوم دون إحداث ضجة إعلامية وذلك من خلال الإعلان عن تعاقده مع لاعب ريال مدريد السابق، إيسكو، الذي فسخ قبل أيام تعاقده مع نادي "إشبيلية" بالتراضي.مضيفا أن الصفقة تمتد حتى عام 2028، على أن يتم تقديمه اليوم في مقر النادي، ليكشف لاحقا أن الإعلان كان مجرد كذبة للمشاركة في "يوم الأبرياء".

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