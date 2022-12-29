عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20221229/مدرب-ريال-مدريد-بنزيما-عاد-إلينا-بقمة-الحماس-وسيكون-عونا-كبيرا-لنا-1071748466.html
مدرب ريال مدريد: بنزيما عاد إلينا بقمة "الحماس" وسيكون عونا كبيرا لنا
مدرب ريال مدريد: بنزيما عاد إلينا بقمة "الحماس" وسيكون عونا كبيرا لنا
قال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، اليوم الخميس، إن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عاد إلى الدوري الإسباني بعد انتكاسة وهو بقمة "الحماس". 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T19:03+0000
2022-12-29T19:03+0000
مجتمع
رياضة
كريم بنزيما
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/10/1069093263_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_2d0072b63fefd661515f24a96d9d4973.jpg
وحسب شبكة "ESPN"، رفض أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي الدخول بخلفيات قرار مدرب فرنسا ديدييه ديشامب عدم انتظار شفاء بنزيما.وقال: "لا أريد أن أقول أي شيء عن القرار الذي اتخذته فرنسا. قالوا إنه لا يستطيع اللعب في كأس العالم".وأضاف: "رأينا رجلا يأتي إلينا بقمة الاندفاع والحماسة".وتابع: "بنزيما سيكون عونا كبيرا لنا خلال الجزء الثاني من الموسم".وكان بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية هذا العام، ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي لمونديال قطر، لكن إصابة في الفخذ أثناء التدريبات دفعته للانسحاب قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم.ومع انتهاء المونديال الذي حصلت فيه فرنسا على المركز الثاني خلف الأرجنتين بعد الخسارة بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي، أعلن بنزيما نهاية مسيرته الدولية مع منتخب بلاده.وكان بنزيما متعطشا للظهور في كأس العالم بقطر بعد أن غاب عن تشكيلة بلاده التي فازت بمونديال روسيا قبل 4 سنوات.ويستأنف ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ 35 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، مباراياته في الدوري الإسباني، غدا الجمعة بمواجهة بلد الوليد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة.
https://sputnikarabic.ae/20221219/هل-حدثت-مؤامرة-لاستبعاد-بنزيما-من-المنتخب-الفرنسي-صحيفة-تكشف-تفاصيل-مثيرة-1071363246.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/10/1069093263_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_a5fac607c9979ac338b808850073fc70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, كريم بنزيما, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني
رياضة, كريم بنزيما, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني

مدرب ريال مدريد: بنزيما عاد إلينا بقمة "الحماس" وسيكون عونا كبيرا لنا

19:03 GMT 29.12.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXكريم بنزيما
كريم بنزيما - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
تابعنا عبرTelegram
قال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، اليوم الخميس، إن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عاد إلى الدوري الإسباني بعد انتكاسة وهو بقمة "الحماس".
وحسب شبكة "ESPN"، رفض أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي الدخول بخلفيات قرار مدرب فرنسا ديدييه ديشامب عدم انتظار شفاء بنزيما.
وقال: "لا أريد أن أقول أي شيء عن القرار الذي اتخذته فرنسا. قالوا إنه لا يستطيع اللعب في كأس العالم".
وأضاف: "رأينا رجلا يأتي إلينا بقمة الاندفاع والحماسة".
وتابع: "بنزيما سيكون عونا كبيرا لنا خلال الجزء الثاني من الموسم".
وكان بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية هذا العام، ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي لمونديال قطر، لكن إصابة في الفخذ أثناء التدريبات دفعته للانسحاب قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم.
كريم بنزيمة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
بطولة كأس العالم 2022
هل حدثت مؤامرة لاستبعاد بنزيما من المنتخب الفرنسي.. صحيفة تكشف تفاصيل مثيرة
19 ديسمبر, 14:26 GMT
ومع انتهاء المونديال الذي حصلت فيه فرنسا على المركز الثاني خلف الأرجنتين بعد الخسارة بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي، أعلن بنزيما نهاية مسيرته الدولية مع منتخب بلاده.
وكان بنزيما متعطشا للظهور في كأس العالم بقطر بعد أن غاب عن تشكيلة بلاده التي فازت بمونديال روسيا قبل 4 سنوات.
ويستأنف ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ 35 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، مباراياته في الدوري الإسباني، غدا الجمعة بمواجهة بلد الوليد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала