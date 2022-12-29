https://sputnikarabic.ae/20221229/مدرب-ريال-مدريد-بنزيما-عاد-إلينا-بقمة-الحماس-وسيكون-عونا-كبيرا-لنا-1071748466.html
مدرب ريال مدريد: بنزيما عاد إلينا بقمة "الحماس" وسيكون عونا كبيرا لنا
مدرب ريال مدريد: بنزيما عاد إلينا بقمة "الحماس" وسيكون عونا كبيرا لنا
قال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، اليوم الخميس، إن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عاد إلى الدوري الإسباني بعد انتكاسة وهو بقمة "الحماس". 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T19:03+0000
2022-12-29T19:03+0000
2022-12-29T19:03+0000
مجتمع
رياضة
كريم بنزيما
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/10/1069093263_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_2d0072b63fefd661515f24a96d9d4973.jpg
وحسب شبكة "ESPN"، رفض أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي الدخول بخلفيات قرار مدرب فرنسا ديدييه ديشامب عدم انتظار شفاء بنزيما.وقال: "لا أريد أن أقول أي شيء عن القرار الذي اتخذته فرنسا. قالوا إنه لا يستطيع اللعب في كأس العالم".وأضاف: "رأينا رجلا يأتي إلينا بقمة الاندفاع والحماسة".وتابع: "بنزيما سيكون عونا كبيرا لنا خلال الجزء الثاني من الموسم".وكان بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية هذا العام، ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي لمونديال قطر، لكن إصابة في الفخذ أثناء التدريبات دفعته للانسحاب قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم.ومع انتهاء المونديال الذي حصلت فيه فرنسا على المركز الثاني خلف الأرجنتين بعد الخسارة بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي، أعلن بنزيما نهاية مسيرته الدولية مع منتخب بلاده.وكان بنزيما متعطشا للظهور في كأس العالم بقطر بعد أن غاب عن تشكيلة بلاده التي فازت بمونديال روسيا قبل 4 سنوات.ويستأنف ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ 35 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، مباراياته في الدوري الإسباني، غدا الجمعة بمواجهة بلد الوليد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة.
https://sputnikarabic.ae/20221219/هل-حدثت-مؤامرة-لاستبعاد-بنزيما-من-المنتخب-الفرنسي-صحيفة-تكشف-تفاصيل-مثيرة-1071363246.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/10/1069093263_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_a5fac607c9979ac338b808850073fc70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, كريم بنزيما, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني
رياضة, كريم بنزيما, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني
مدرب ريال مدريد: بنزيما عاد إلينا بقمة "الحماس" وسيكون عونا كبيرا لنا
تابعنا عبر
قال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، اليوم الخميس، إن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عاد إلى الدوري الإسباني بعد انتكاسة وهو بقمة "الحماس".
وحسب شبكة
"ESPN"، رفض أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي الدخول بخلفيات قرار مدرب فرنسا ديدييه ديشامب عدم انتظار شفاء بنزيما.
وقال: "لا أريد أن أقول أي شيء عن القرار الذي اتخذته فرنسا. قالوا إنه لا يستطيع اللعب في كأس العالم".
وأضاف: "رأينا رجلا يأتي إلينا بقمة الاندفاع والحماسة".
وتابع: "بنزيما سيكون عونا كبيرا لنا خلال الجزء الثاني من الموسم".
وكان بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية هذا العام، ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي لمونديال قطر، لكن إصابة في الفخذ
أثناء التدريبات دفعته للانسحاب قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم.
ومع انتهاء المونديال الذي حصلت فيه فرنسا على المركز الثاني خلف الأرجنتين بعد الخسارة بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي، أعلن بنزيما
نهاية مسيرته الدولية مع منتخب بلاده.
وكان بنزيما متعطشا للظهور في كأس العالم بقطر بعد أن غاب عن تشكيلة بلاده التي فازت بمونديال روسيا قبل 4 سنوات.
ويستأنف ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ 35 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، مباراياته في الدوري الإسباني، غدا الجمعة بمواجهة بلد الوليد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة.