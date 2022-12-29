https://sputnikarabic.ae/20221229/مرضى-السرطان-في-لبنان-يبتكرون-حلولا-فردية-لتأمين-علاجهم-1071734762.html

مرضى السرطان في لبنان يبتكرون حلولا فردية لتأمين علاجهم

مرضى السرطان في لبنان يبتكرون حلولا فردية لتأمين علاجهم

استفحال الأزمة الاقتصادية في لبنان وسوء إدارة الدولة للملفات الإنسانية الطارئة، دفع مرضى السرطان في البلاد لابتكار حلول فردية، في محاولة منهم لتأمين تكلفة... 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T12:53+0000

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2022-12-29T13:00+0000

لبنان

العالم العربي

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لجأ مرضى السرطان مؤخرا إلى تعلم صناعة عدد من الحرف اليدوية، كالمسابح والأساور والبياضات المنزلية المزخرفة، بهدف بيعها وتأمين ثمن الدواء أو جلسة العلاج الخاصة بهم، خصوصا وأن العديد منهم يشتكي من عدم قدرتهم على تأمين الدواء على حساب وزارة الصحة، وأنهم ملّوا المراجعة والانتظار أمام مبنى الوزارة من دون أن يتمكنوا من الحصول على مبتغاهم.تقول جويس الخوري (مريضة سرطان ثدي) لـ"سبوتنيك" إنه "بظل هذا الوضع في لبنان لا نستطيع أن نؤمن أدويتنا، إذا توفرت في الأسواق تكون باهظة الثمن وإذا لم تتوافر فإننا نجد صعوبة في إيجادها".وأوضحت الخوري أنها تعمل بالأشغال اليدوية وتصنع الأساور والعقود والمسابح، بالإضافة إلى شك الخرز والتطريز وذلك لتأمين جزء من تكاليف الأدوية الباهظة الثمن، مضيفة أن "العمل متعب ولكن بهذا الوضع يجب أن نؤمن أي عمل لأنه لا يوجد رواتب ولا يوجد أي شيء يستطيع تأمين ثمن الأدوية لنا".من جهته قال هاني نصار رئيس جمعية "بربارة نصار" التي تدعم مرضى السرطان في لبنان، إن رفع الدعم عن بعض أدوية مرضى السرطان أدى إلى توقف عدد كبير من المرضى عن العلاج.وأوضح لـ"سبوتنيك" أنه "من الممكن أن نقول إننا لمسنا عام 2022 تحسنًا على صعيدين، الأول أنه كان لدينا 0 أدوية تصل إلى لبنان ووصلنا إلى مرحلة توقف استيراد الدواء لمدة 4 أشهر، وهذه السنة تحسنت الأمور قليلًا، بعض الأدوية أصبحت تغطي حوالي 60% من مرضى السرطان في لبنان ولكن للأسف لدينا 40% من المرضى لا تصلهم أدويتهم".وأضاف نصار أن "الـ60% من المرضى أدويتهم غير مؤمنة شهريًا، اليوم لدينا 455 دواء سرطان مسجل في لبنان وعندما يتم الحديث عن وجود 10 أو 20 دواء فقط فأين الباقي، ولا تعطى موافقات لأن الميزانية قليلة من وزارة الصحة، لذلك مرضى السرطان الذين يأخذون أدويتهم يأخذونها بشكل متقطع ومن لا يأخذ الدواء فإنه يواجه الموت لأن المرض ينتشر داخل جسده ونصل لدرجة رابعة من المرض وهذا الأمر يؤدي إلى وفاة الشخص ولو بعد أشهر أو سنين قليلة".وأوضح أن "رفع الدعم عن أدوية الأمراض السرطانية خاصة للعلاج الكيميائي الأساسي وهو نسبة للعلاجات الثانية ليس باهظ الثمن ولكن جلسات بعض المرضى تكلفتها تناهز الـ20 مليون ليرة لبنانية للجلسة الواحدة في المستشفى، وهناك مرضى بحاجة إلى جلسة كل أسبوع"، مشيرًا إلى أن رفع الدعم عن بعض الأدوية السرطانية أدى إلى توقف عدد كبير من المرضى عن العلاج.وأكد نصار أن الجمعية تحاول قدر المستطاع الدعم بالأدوية وتوزيعها مجانًا على المرضى على صعيد لبنان كله.

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