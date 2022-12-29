https://sputnikarabic.ae/20221229/مقاتلة-صينية-تعترض-طائرة-أمريكية-بشكل-خطير-فوق-بحر-الصين-الجنوبي-1071747646.html
مقاتلة صينية تعترض طائرة أمريكية بشكل "خطير" فوق بحر الصين الجنوبي
مقاتلة صينية تعترض طائرة أمريكية بشكل "خطير" فوق بحر الصين الجنوبي
أعلنت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيط الهادئ، أن مقاتلة صينية أجرت مناورة "غير آمنة" فوق بحر الصين الجنوبي، في المجال الجوي الدولي، واعترضت مقاتلة أمريكية. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T18:36+0000
2022-12-29T18:36+0000
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وقال الجيش الأمريكي في بيان، اليوم الخميس، أن الحادث الذي شاركت فيه مقاتلة صينية من طراز "J-11" وطائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "RC-135"، وقع في 21 ديسمبر/كانون الأول".وأضاف البيان أن "الطائرة الأمريكية كانت تجري بشكل قانوني عمليات روتينية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي".يذكر أن رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي، كان قد صرح في وقت سابق، بأن الجيش الصيني أصبح "أكثر عدوانية وخطورة" بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية.وأكد أن وقائع اعتراض الطائرات والسفن الصينية في منطقة المحيط الهادئ للقوات الأمريكية زاد بشكل كبير خلال هذه الفترة، كما ارتفع عدد التفاعلات غير الآمنة.
https://sputnikarabic.ae/20221228/صحيفة-الجيش-الأمريكي-غير-مستعد-لمواجهة-الصين-إذا-هاجمت-تايوان-1071688340.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الجيش الأمريكي
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الجيش الأمريكي
مقاتلة صينية تعترض طائرة أمريكية بشكل "خطير" فوق بحر الصين الجنوبي
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أعلنت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيط الهادئ، أن مقاتلة صينية أجرت مناورة "غير آمنة" فوق بحر الصين الجنوبي، في المجال الجوي الدولي، واعترضت مقاتلة أمريكية.
وقال الجيش الأمريكي
في بيان، اليوم الخميس، أن الحادث الذي شاركت فيه مقاتلة صينية من طراز "J-11" وطائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "RC-135"، وقع في 21 ديسمبر/كانون الأول".
وأضاف البيان أن "الطائرة الأمريكية كانت تجري بشكل قانوني عمليات روتينية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي".
وأوضح أن "المقاتلة الصينية أجرت مناورة غير آمنة، على بعد 20 قدما (6 أمتار) فقط من الطائرة الأمريكية والتي اضطرت للقيام بمناورات مراوغة لتفادي الاصطدام".
يذكر أن رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي، كان قد صرح في وقت سابق، بأن الجيش الصيني أصبح "أكثر عدوانية وخطورة"
بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد أن وقائع اعتراض الطائرات والسفن الصينية في منطقة المحيط الهادئ للقوات الأمريكية زاد بشكل كبير خلال هذه الفترة، كما ارتفع عدد التفاعلات غير الآمنة.