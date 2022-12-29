https://sputnikarabic.ae/20221229/مقتل-10-أشخاص-بحريق-فندق-وكازينو-في-كمبوديا-1071713896.html
مقتل 10 أشخاص بحريق في فندق وكازينو بكمبوديا
مقتل 10 أشخاص بحريق في فندق وكازينو بكمبوديا
لقي 10 أشخاص مصرعهم بحريق في فندق وكازينو بكمبوديا بالقرب من الحدود مع تايلاند، اليوم الخميس. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T05:04+0000
2022-12-29T05:04+0000
2022-12-29T05:06+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني "إنديان إكسبريس"، فجر اليوم الخميس، عن تقارير للشرطة الكمبودية، أن الحريق اندلع مساء الأربعاء في فندق وكازينو يدعى "غراند دايموند سيتي" في بويبيتي الحدودية.وأكد الموقع مقتل 10 أشخاص وإصابة حوالي 30 آخرين جراء الحريق الذي اندلع في الفندق، مشيرا إلى أن عدد موظفي الفندق نفسه يبلغ نحو 400 شخص.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أجانب كانوا يتواجدون داخل كازينو الفندق لحظة اندلاع الحريق الذي شبَّ في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، في وقت أظهرت لقطات فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، النيران وهي تلتهم الفندق وبعض الأشخاص يحاولون القفز منه.وتم نقل المصابين إلى مستشفيات في مقاطعة سا كايو في تايلاند، خاصة وأن الفندق الذي اندلع فيه الحريق "غراند دايموند سيتي" يقع على الحدود التايلاندية الكمبودية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فندق, أخبار تايلاند, كمبوديا, أخبار العالم الآن
فندق, أخبار تايلاند, كمبوديا, أخبار العالم الآن
مقتل 10 أشخاص بحريق في فندق وكازينو بكمبوديا
05:04 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 05:06 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
لقي 10 أشخاص مصرعهم بحريق في فندق وكازينو بكمبوديا بالقرب من الحدود مع تايلاند، اليوم الخميس.
ونقل الموقع الإلكتروني "إنديان إكسبريس"، فجر اليوم الخميس، عن تقارير للشرطة الكمبودية، أن الحريق اندلع مساء الأربعاء في فندق وكازينو يدعى "غراند دايموند سيتي" في بويبيتي الحدودية.
وأكد الموقع مقتل 10 أشخاص وإصابة حوالي 30 آخرين جراء الحريق الذي اندلع في الفندق
، مشيرا إلى أن عدد موظفي الفندق نفسه يبلغ نحو 400 شخص.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أجانب كانوا يتواجدون داخل كازينو الفندق لحظة اندلاع الحريق الذي شبَّ في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، في وقت أظهرت لقطات فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي
، النيران وهي تلتهم الفندق وبعض الأشخاص يحاولون القفز منه.
وتم نقل المصابين إلى مستشفيات في مقاطعة سا كايو في تايلاند، خاصة وأن الفندق الذي اندلع فيه الحريق "غراند دايموند سيتي" يقع على الحدود التايلاندية الكمبودية.