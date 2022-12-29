https://sputnikarabic.ae/20221229/نتنياهو-المهمة-الأولى-لحكومتنا-هي-إحباط-مساعي-إيران-لتطوير-سلاح-نووي-يهددنا-وقد-يقوض-أمننا-1071720450.html

نتنياهو: المهمة الأولى لحكومتنا هي إحباط مساعي إيران لتطوير سلاح نووي يهددنا وقد يقوض أمننا

نتنياهو: المهمة الأولى لحكومتنا هي إحباط مساعي إيران لتطوير سلاح نووي يهددنا وقد يقوض أمننا

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن "الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ستكون مهمتها هي إحباط جهود إيران لتطوير السلاح النووي". 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T10:03+0000

2022-12-29T10:03+0000

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وقال نتنياهو، في كلمة له قبيل أداء حكومته القسم في الكنيست، إن "المهمة الأولى التي أمامنا هي إحباط جهود إيران في تطوير السلاح النووي الذي يهدد أمن إسرائيل والعالم"، مشيرا إلى أن العمل على توقيع المزيد من اتفاقيات السلام يأتي على رأس أولويات حكومته في المرحلة المقبلة.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، أكد أن "أي حكومة إسرائيلية لن تقبل بامتلاك إيران لسلاح نووي".ونقل المتحدث الحكومي أوفير جندلمان، عن لابيد، خلال مراسم تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو، "قبل أسبوعين أجرينا مناورة مشتركة وواسعة النطاق مع سلاح الجو الأمريكي، وكانت هذه المناورة، التي حاكت شن غارة على بُعد آلاف الكيلومترات عن الحدود الإسرائيلية، أول مناورة أجريت ضمن سلسلة من المناورات المخطط لاجرائها خلال الفترة القليلة المقبلة".وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الثلاثاء الماضي، "ضرورة أن يشمل التصدي لإيران كل وكلائها وأنشطتها في الشرق الأوسط".وقال كوخافي، في مؤتمر معهد INSS، إن بلاده "أفشلت المخطط الإيراني لنصب مئات الصواريخ في سوريا"، مضيفا أنه "يجب أن يشمل التصدي لإيران كل وكلائها وأنشطتها في الشرق الأوسط"، حسب صحيفة معاريف العبرية.وأوضح أن "اتفاقا جديدا مع إيران ليس في الأفق، وقد تكون هناك اتفاقية جديدة نعتقد أنها ليست جيدة. لذلك يجب أن يكون لدولة إسرائيل قدرة على إلحاق الضرر بالمشروع النووي".وتعتبر إسرائيل وإيران كل من الدولة الأخرى عدوها الأول

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