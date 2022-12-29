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وزارة الدفاع الصينية: مستعدون للتعاون مع الجيوش العربية لحفظ الأمن العالمي
وزارة الدفاع الصينية: مستعدون للتعاون مع الجيوش العربية لحفظ الأمن العالمي
أكدت وزارة الدفاع الصينية استعدادها للتعاون مع جيوش الدول العربية من أجل حفظ الأمن العالمي. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T09:21+0000
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بكين - سبوتنيك. ووفق تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، اليوم الخميس، فإن جيش التحرير الشعبي الصيني مستعد للعمل مع جيوش الدول العربية والترويج المشترك لمبادرات الأمن العالمي.وقال تان: "القوات المسلحة الصينية والدول العربية مهمة للحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، وقد تطورت العلاقات بين جيوش الصين والدول العربية بشكل سريع وسليم في السنوات الأخيرة".وأشار المتحدث إلى أن التعاون العسكري بين الطرفين كان مثمرا في العديد من المجالات، بما في ذلك التبادلات رفيعة المستوى ومختلف التبادلات بين الجيوش، مضيفا أن الطرفين أجريا تدريبات وتعاونا في مجال المعدات العسكرية والتقنيات والتدريب.يشار إلى أن أول قمة صينية - عربية على الإطلاق، كانت قد عقدت في العاصمة السعودية الرياض في الـ10 من ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت والبحرين وغيرهما من كبار المسؤوليين في العالم العربي.طالع أيضا: القمة الصينية العربية في السعودية... ما أبرز الملفات والرسائل التي تحملها للغرب
https://sputnikarabic.ae/20221201/إعادة-تموضع-ورفض-سياسة-القطب-الواحد-رسائل-تحملها-القمة-العربية-الصينية-في-السعودية-1070743363.html
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الصين, العالم العربي
الصين, العالم العربي

وزارة الدفاع الصينية: مستعدون للتعاون مع الجيوش العربية لحفظ الأمن العالمي

09:21 GMT 29.12.2022
© AFP 2022 / HOW HWEE YOUNGولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يحضر اجتماعا مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، 22 فبراير/ شباط 2019
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يحضر اجتماعا مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، 22 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / HOW HWEE YOUNG
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أكدت وزارة الدفاع الصينية استعدادها للتعاون مع جيوش الدول العربية من أجل حفظ الأمن العالمي.
بكين - سبوتنيك. ووفق تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، اليوم الخميس، فإن جيش التحرير الشعبي الصيني مستعد للعمل مع جيوش الدول العربية والترويج المشترك لمبادرات الأمن العالمي.
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وقال تان: "القوات المسلحة الصينية والدول العربية مهمة للحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، وقد تطورت العلاقات بين جيوش الصين والدول العربية بشكل سريع وسليم في السنوات الأخيرة".
وأشار المتحدث إلى أن التعاون العسكري بين الطرفين كان مثمرا في العديد من المجالات، بما في ذلك التبادلات رفيعة المستوى ومختلف التبادلات بين الجيوش، مضيفا أن الطرفين أجريا تدريبات وتعاونا في مجال المعدات العسكرية والتقنيات والتدريب.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن "جيش التحرير الشعبى الصينى مستعد للعمل مع جيوش الدول العربية لتنفيذ التوافق الذى تم التوصل إليه فى القمة الصينية العربية، والترويج المشترك لمبادرات الأمن العالمى، وزيادة تعزيز التعاون العملي".

يشار إلى أن أول قمة صينية - عربية على الإطلاق، كانت قد عقدت في العاصمة السعودية الرياض في الـ10 من ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت والبحرين وغيرهما من كبار المسؤوليين في العالم العربي.
طالع أيضا: القمة الصينية العربية في السعودية... ما أبرز الملفات والرسائل التي تحملها للغرب
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