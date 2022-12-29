https://sputnikarabic.ae/20221229/وزير-الخارجية-التركي-نخطط-لعقد-لقاء-مع-وزيري-خارجية-سوريا-وروسيا-1071738962.html
وزير الخارجية التركي: نخطط لعقد لقاء مع وزيري خارجية سوريا وروسيا
وزير الخارجية التركي: نخطط لعقد لقاء مع وزيري خارجية سوريا وروسيا
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أنه من المخطط عقد لقاء مع وزيري خارجية سوريا وروسيا، بعد الاجتماع بين الدول الثلاث، على مستوى وزراء... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T14:46+0000
2022-12-29T14:46+0000
2022-12-29T14:46+0000
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، خلال لقاء مع الصحفيين، وفقا لقناة "تي آر تي" التركية: "نخطط لعقد لقاء بين وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا، في المرحلة المقبلة؛ كمرحلة ثانية لخارطة الطريق. ولا موعد محدد للاجتماع".وأضاف أن "اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في موسكو يشكل أهمية، من حيث اتفاق النظام السوري والمعارضة المعتدلة، على خارطة طريق بشأن الحل السياسي".وأوضح جاويش أوغلو، أن المباحثات الجارية مع دمشق، لن تعيق مكافحة الإرهاب من جانب تركيا.وتابع:وأكد وزير الخارجية التركي أن أنقرة تجري لقاءات مع المعارضة السورية، "ولن نتصرف بما يتعارض مع حقوق المعارضة السورية".وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس، عقد جلسة مباحثات ثلاثية بين وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا، في العاصمة موسكو، نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية، والجهود المشتركة لمكافحة التطرف.وقالت الدفاع الروسية، في بيان، إن "أطرف الحوار أشاروا إلى الطبيعة البناءة للحوار، الذي جرى بهذا الشكل، وضرورة مواصلته لدعم استقرار الأوضاع في الجمهورية العربية السورية والمنطقة ككل".وصرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بأن موسكو تتعامل بإيجابية كبيرة مع فكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لعقد لقاء لقادة تركيا وسوريا وروسيا.وكشف الرئيس التركي، في الـ 15 من الشهر الجاري، أنه اقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماع ثلاثي، يجمعهما بالرئيس السوري بشار الأسد؛ داعيا في الوقت نفسه إلى عقد لقاء لوزراء دفاع وخارجية الدول الثلاث، قبل القمة المرتقبة.
https://sputnikarabic.ae/20221228/اجتماع-ثلاثي-لوزراء-دفاع-روسيا-وسوريا-وتركيا-في-موسكو-1071703697.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
وزير الخارجية التركي: نخطط لعقد لقاء مع وزيري خارجية سوريا وروسيا
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أنه من المخطط عقد لقاء مع وزيري خارجية سوريا وروسيا، بعد الاجتماع بين الدول الثلاث، على مستوى وزراء الدفاع في موسكو، أمس.
أنطاكيا- سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، خلال لقاء مع الصحفيين، وفقا لقناة "تي آر تي" التركية: "نخطط لعقد لقاء بين وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا، في المرحلة المقبلة؛ كمرحلة ثانية لخارطة الطريق. ولا موعد محدد للاجتماع".
وأضاف أن "اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في موسكو يشكل أهمية، من حيث اتفاق النظام السوري والمعارضة المعتدلة، على خارطة طريق بشأن الحل السياسي".
وأوضح جاويش أوغلو، أن المباحثات الجارية مع دمشق، لن تعيق مكافحة الإرهاب من جانب تركيا.
"النظام السوري يطالب بانسحاب الجيش التركي من أراضيه.. لكن الجيش التركي سينسحب من سوريا، عندما يتحقق الاستقرار السياسي في البلاد".
وأكد وزير الخارجية التركي أن أنقرة تجري لقاءات مع المعارضة السورية، "ولن نتصرف بما يتعارض مع حقوق المعارضة السورية".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس، عقد جلسة مباحثات ثلاثية بين وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا، في العاصمة موسكو، نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية، والجهود المشتركة لمكافحة التطرف.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان، إن "أطرف الحوار أشاروا إلى الطبيعة البناءة للحوار، الذي جرى بهذا الشكل، وضرورة مواصلته لدعم استقرار الأوضاع في الجمهورية العربية السورية والمنطقة ككل".
وصرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بأن موسكو تتعامل بإيجابية كبيرة مع فكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لعقد لقاء لقادة تركيا وسوريا وروسيا.
وكشف الرئيس التركي، في الـ 15 من الشهر الجاري، أنه اقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماع ثلاثي، يجمعهما بالرئيس السوري بشار الأسد؛ داعيا في الوقت نفسه إلى عقد لقاء لوزراء دفاع وخارجية الدول الثلاث، قبل القمة المرتقبة.