https://sputnikarabic.ae/20221229/وزير-الخارجية-التركي-نخطط-لعقد-لقاء-مع-وزيري-خارجية-سوريا-وروسيا-1071738962.html

وزير الخارجية التركي: نخطط لعقد لقاء مع وزيري خارجية سوريا وروسيا

وزير الخارجية التركي: نخطط لعقد لقاء مع وزيري خارجية سوريا وروسيا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أنه من المخطط عقد لقاء مع وزيري خارجية سوريا وروسيا، بعد الاجتماع بين الدول الثلاث، على مستوى وزراء... 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T14:46+0000

2022-12-29T14:46+0000

2022-12-29T14:46+0000

العالم العربي

أخبار العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

روسيا

أخبار تركيا اليوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1f/1049120624_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_059c18e838852929527091b6f822d2dc.jpg

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، خلال لقاء مع الصحفيين، وفقا لقناة "تي آر تي" التركية: "نخطط لعقد لقاء بين وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا، في المرحلة المقبلة؛ كمرحلة ثانية لخارطة الطريق. ولا موعد محدد للاجتماع".وأضاف أن "اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في موسكو يشكل أهمية، من حيث اتفاق النظام السوري والمعارضة المعتدلة، على خارطة طريق بشأن الحل السياسي".وأوضح جاويش أوغلو، أن المباحثات الجارية مع دمشق، لن تعيق مكافحة الإرهاب من جانب تركيا.وتابع:وأكد وزير الخارجية التركي أن أنقرة تجري لقاءات مع المعارضة السورية، "ولن نتصرف بما يتعارض مع حقوق المعارضة السورية".وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس، عقد جلسة مباحثات ثلاثية بين وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا، في العاصمة موسكو، نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية، والجهود المشتركة لمكافحة التطرف.وقالت الدفاع الروسية، في بيان، إن "أطرف الحوار أشاروا إلى الطبيعة البناءة للحوار، الذي جرى بهذا الشكل، وضرورة مواصلته لدعم استقرار الأوضاع في الجمهورية العربية السورية والمنطقة ككل".وصرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بأن موسكو تتعامل بإيجابية كبيرة مع فكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لعقد لقاء لقادة تركيا وسوريا وروسيا.وكشف الرئيس التركي، في الـ 15 من الشهر الجاري، أنه اقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماع ثلاثي، يجمعهما بالرئيس السوري بشار الأسد؛ داعيا في الوقت نفسه إلى عقد لقاء لوزراء دفاع وخارجية الدول الثلاث، قبل القمة المرتقبة.

https://sputnikarabic.ae/20221228/اجتماع-ثلاثي-لوزراء-دفاع-روسيا-وسوريا-وتركيا-في-موسكو-1071703697.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم