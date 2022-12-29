https://sputnikarabic.ae/20221229/وزير-الدفاع-التركي-نحترم-وحدة-أراضي-سوريا-وهدف-أنقرة-محاربة-الإرهاب-1071714594.html
وزير الدفاع التركي: نحترم وحدة أراضي سوريا وهدف أنقرة محاربة الإرهاب
وزير الدفاع التركي: نحترم وحدة أراضي سوريا وهدف أنقرة محاربة الإرهاب
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن بلاده تحترم وحدة أراضي سوريا، مؤكدًا أن هدف أنقرة هو محاربة الإرهاب. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
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أنقرة - سبوتنيك. نقل المكتب الصحفي لوزير الدفاع التركي، قوله بأن: "مكافحة الإرهاب كانت من أهم القضايا التي أثرناها في الاجتماع، وأكدنا على أننا نحترم وحدة الأراضي والحقوق السيادية لجميع جيراننا، وخاصة سوريا والعراق.وصفت أنقرة، الاجتماع الثلاثي الذي عقد أمس الأربعاء، لوزراء دفاع وأجهزة الاستخبارات في روسيا وتركيا وسوريا، باللقاء البناء، حيث جرى الاتفاق على استمرار الاجتماعات من هذا النوع.عقد اللقاء في العاصمة الروسية موسكو، وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الاجتماع عقد في أجواء بناءة للحوار، واتفق الحضور على الحاجة لاستمرار المشاورات.الاجتماع تطرق إلى بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والجهود المشتركة لمكافحة المتطرفين على الأراضي السورية، في ظل استمرار التوترات على الحدود بين تركيا وسوريا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
وزير الدفاع التركي: نحترم وحدة أراضي سوريا وهدف أنقرة محاربة الإرهاب
06:27 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 06:30 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن بلاده تحترم وحدة أراضي سوريا، مؤكدًا أن هدف أنقرة هو محاربة الإرهاب.
أنقرة - سبوتنيك. نقل المكتب الصحفي لوزير الدفاع التركي، قوله بأن: "مكافحة الإرهاب كانت من أهم القضايا التي أثرناها في الاجتماع، وأكدنا على أننا نحترم وحدة الأراضي والحقوق السيادية لجميع جيراننا، وخاصة سوريا والعراق.
وأضاف أكار "هدفنا الوحيد هو محاربة الإرهاب، وليس لدينا أهداف أخرى، شددنا على أننا نسعى إلى تحييد أعضاء المنظمات الإرهابية مثل وحدات الدفاع الذاتي الشعبية، و"داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، وحزب "العمال الكردستاني" (المحظور في تركيا) التي تشكل تهديدًا لسوريا".
وصفت أنقرة، الاجتماع الثلاثي الذي عقد أمس الأربعاء، لوزراء دفاع وأجهزة الاستخبارات في روسيا وتركيا وسوريا، باللقاء البناء، حيث جرى الاتفاق على استمرار الاجتماعات من هذا النوع.
عقد اللقاء
في العاصمة الروسية موسكو، وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الاجتماع عقد في أجواء بناءة للحوار، واتفق الحضور على الحاجة لاستمرار المشاورات.
الاجتماع تطرق إلى بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والجهود المشتركة لمكافحة المتطرفين على الأراضي السورية، في ظل استمرار التوترات على الحدود
بين تركيا وسوريا.