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https://sputnikarabic.ae/20221229/وكالة-النقل-الجوي-الفيدرالية-توافق-على-إعطاء-رخصة-لطائرة-إم-إس-21-الروسية-1071737887.html
وكالة النقل الجوي الفيدرالية توافق على إعطاء رخصة لطائرة "إم إس-21" الروسية
وكالة النقل الجوي الفيدرالية توافق على إعطاء رخصة لطائرة "إم إس-21" الروسية
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، أن طائرات "إم إس 21" الروسية تلقت موافقة على إجراء التعديلات عليها من وكالة النقل الجوي الفيدرالية. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T14:17+0000
2022-12-29T14:17+0000
روسيا
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وقال مانتوروف: "حصلت طائرة إم إس 21 والطائرة المسيرة BAS-200، وكذلك الهيكل الجديد لطائرة الهليكوبتر "مي 171" على الموافقة من وكالة النقل الجوي الفيدرالية، حيث تم تقديم الوثائق بحضور نائب رئيس وزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة".وأوضح مانتوروف: "تلقت الطائرة المدنية إم إس 21 الموافقة على التغييرات الرئيسية في التصميم وهذا يؤكد الاستبدال الناجح للعناصر الرئيسية للطائرة بأخرى روسية بينها محرك بي دي - 14 وتصميم جناح محلي بالكامل".وفي سياق متصل، أعلن مدير عام شركة التصنيع، يوري سليوسار، أنه من المقرر تسليم أول 6 طائرات روسية متسلسلة بالكامل من طراز "إك-سي 21" في نهاية عام 2024 إلى الخطوط الجوية الروسية.
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وكالة النقل الجوي الفيدرالية توافق على إعطاء رخصة لطائرة "إم إس-21" الروسية

14:17 GMT 29.12.2022
© Sputnik . Алексей Куденко / الانتقال إلى بنك الصورطائرة "إم إس-21"
طائرة إم إس-21 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© Sputnik . Алексей Куденко
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، أن طائرات "إم إس 21" الروسية تلقت موافقة على إجراء التعديلات عليها من وكالة النقل الجوي الفيدرالية.
وقال مانتوروف: "حصلت طائرة إم إس 21 والطائرة المسيرة BAS-200، وكذلك الهيكل الجديد لطائرة الهليكوبتر "مي 171" على الموافقة من وكالة النقل الجوي الفيدرالية، حيث تم تقديم الوثائق بحضور نائب رئيس وزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة".
وأوضح مانتوروف: "تلقت الطائرة المدنية إم إس 21 الموافقة على التغييرات الرئيسية في التصميم وهذا يؤكد الاستبدال الناجح للعناصر الرئيسية للطائرة بأخرى روسية بينها محرك بي دي - 14 وتصميم جناح محلي بالكامل".
وفي سياق متصل، أعلن مدير عام شركة التصنيع، يوري سليوسار، أنه من المقرر تسليم أول 6 طائرات روسية متسلسلة بالكامل من طراز "إك-سي 21" في نهاية عام 2024 إلى الخطوط الجوية الروسية.
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