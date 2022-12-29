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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221229/-السكك-الحديدية-الأوكرانية-تعلن-تأخر-القطارات-بسبب-انقطاع-التيار-الكهربائي-1071718529.html
"السكك الحديدية" الأوكرانية تعلن تأخر القطارات بسبب انقطاع التيار الكهربائي
"السكك الحديدية" الأوكرانية تعلن تأخر القطارات بسبب انقطاع التيار الكهربائي
أفادت السكك الحديدية الأوكرانية بأن ثمانية قطارات تأخرت لأكثر من نصف ساعة بسبب انقطاع جزئي للكهرباء في عدد من المناطق. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T09:23+0000
2022-12-29T09:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت السكك الحديدية الأوكرانية على موقعها أن خمسة قطارات كانت تأخرت لأكثر من نصف ساعة بسبب أعطال في مرافق البنية التحتية. وأضافت الشركة "لدينا انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في مناطق دونيتسك وخاركوف وسومي وكييف ولفوف وجيتومير".يشار إلى أن القوات المسلحة الروسية، بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.
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"السكك الحديدية" الأوكرانية تعلن تأخر القطارات بسبب انقطاع التيار الكهربائي

09:23 GMT 29.12.2022
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورأطباء يرتدون زيا واقيا في قطار خاص رقم 906/905 "كييف - موسكو - كييف"، الذين وصلوا إلى محطة السكة الحديدية في مدينة كييف، لفحص المواطنين القادمين من موسكو بسبب فيروس كورونا،أوكرانيا،  29 مارس 2020
أطباء يرتدون زيا واقيا في قطار خاص رقم 906/905 كييف - موسكو - كييف، الذين وصلوا إلى محطة السكة الحديدية في مدينة كييف، لفحص المواطنين القادمين من موسكو بسبب فيروس كورونا،أوكرانيا،  29 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© Sputnik . Stringer
/
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أفادت السكك الحديدية الأوكرانية بأن ثمانية قطارات تأخرت لأكثر من نصف ساعة بسبب انقطاع جزئي للكهرباء في عدد من المناطق.
وذكرت السكك الحديدية الأوكرانية على موقعها أن خمسة قطارات كانت تأخرت لأكثر من نصف ساعة بسبب أعطال في مرافق البنية التحتية.
وأضافت الشركة "لدينا انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في مناطق دونيتسك وخاركوف وسومي وكييف ولفوف وجيتومير".
يشار إلى أن القوات المسلحة الروسية، بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.
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