https://sputnikarabic.ae/20221229/-السكك-الحديدية-الأوكرانية-تعلن-تأخر-القطارات-بسبب-انقطاع-التيار-الكهربائي-1071718529.html
"السكك الحديدية" الأوكرانية تعلن تأخر القطارات بسبب انقطاع التيار الكهربائي
"السكك الحديدية" الأوكرانية تعلن تأخر القطارات بسبب انقطاع التيار الكهربائي
أفادت السكك الحديدية الأوكرانية بأن ثمانية قطارات تأخرت لأكثر من نصف ساعة بسبب انقطاع جزئي للكهرباء في عدد من المناطق. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T09:23+0000
2022-12-29T09:23+0000
2022-12-29T09:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت السكك الحديدية الأوكرانية على موقعها أن خمسة قطارات كانت تأخرت لأكثر من نصف ساعة بسبب أعطال في مرافق البنية التحتية. وأضافت الشركة "لدينا انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في مناطق دونيتسك وخاركوف وسومي وكييف ولفوف وجيتومير".يشار إلى أن القوات المسلحة الروسية، بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
"السكك الحديدية" الأوكرانية تعلن تأخر القطارات بسبب انقطاع التيار الكهربائي
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أفادت السكك الحديدية الأوكرانية بأن ثمانية قطارات تأخرت لأكثر من نصف ساعة بسبب انقطاع جزئي للكهرباء في عدد من المناطق.
وذكرت السكك الحديدية الأوكرانية على موقعها أن خمسة قطارات كانت تأخرت لأكثر من نصف ساعة بسبب أعطال في مرافق البنية التحتية.
وأضافت الشركة "لدينا انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في مناطق دونيتسك وخاركوف وسومي وكييف ولفوف وجيتومير".
يشار إلى أن القوات المسلحة الروسية، بدأت
في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.