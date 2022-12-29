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https://sputnikarabic.ae/20221229/-مبابي-يعلق-على-سخرية-مارتينيز-وينتظر-عودة-ميسي-1071717588.html
مبابي يعلق على سخرية مارتينيز وينتظر عودة ميسي
مبابي يعلق على سخرية مارتينيز وينتظر عودة ميسي
رد نجم المنتخب الفرنسي و"باريس سان جيرمان"، كيليان مبابي، على السخرية والإساءات التي تعرض لها من حارس مرمى منتخب الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، عقب نهائي... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T08:40+0000
2022-12-29T08:55+0000
رياضة
مجتمع
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وكان الحارس الأرجنتيني قد سخر من النجم الفرنسي خلال احتفالات التتويج في بلاده، حاملا دمية عليها صورة مبابي وهو يبكي.مضيفا "إن ما حدث في الاحتفالات ليست مشكلتي، ما يهمني فقط هو تقديم أفضل ما لديّ للنادي، نحن ننتظر عودة ميسي حتى نتمكن من البدء في الفوز بالمباريات وتسجيل الأهداف مرة أخرى".مشيرا إلى أنه هنأ ميسي بعد اللقاء النهائي قائلا: "تحدثت مع ليونيل ميسي بعد المباراة، لقد هنأته لأنه كان يحلم بذلك طيلة حياته... بصراحة كانت هدف حياته وأنا أيضًا، لكنني فشلت، ولكن عليك دائمًا أنّ تكون رياضيًا جيدًا".يذكر أن الأرجنتين توجت ببطولة كأس العالم بكرة القدم بعد تغلبها على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية، ليصبح رصيدها ثلاث بطولات عالمية.
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رياضة
رياضة

مبابي يعلق على سخرية مارتينيز وينتظر عودة ميسي

08:40 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 08:55 GMT 29.12.2022)
© AFP 2022 / JEWEL SAMADمبابي ولاعبي فرنسا يحتفلون بهدف التعادل في مرمى الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022
مبابي ولاعبي فرنسا يحتفلون بهدف التعادل في مرمى الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / JEWEL SAMAD
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رد نجم المنتخب الفرنسي و"باريس سان جيرمان"، كيليان مبابي، على السخرية والإساءات التي تعرض لها من حارس مرمى منتخب الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، عقب نهائي مونديال كأس العالم.
وكان الحارس الأرجنتيني قد سخر من النجم الفرنسي خلال احتفالات التتويج في بلاده، حاملا دمية عليها صورة مبابي وهو يبكي.
ليعلق مبابي في تصريحات نشرتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية قائلا: "أنا لا أهدر طاقتي في مثل هذه الأشياء التافهة وعديمة الأهمية".
مضيفا "إن ما حدث في الاحتفالات ليست مشكلتي، ما يهمني فقط هو تقديم أفضل ما لديّ للنادي، نحن ننتظر عودة ميسي حتى نتمكن من البدء في الفوز بالمباريات وتسجيل الأهداف مرة أخرى".
مشيرا إلى أنه هنأ ميسي بعد اللقاء النهائي قائلا: "تحدثت مع ليونيل ميسي بعد المباراة، لقد هنأته لأنه كان يحلم بذلك طيلة حياته... بصراحة كانت هدف حياته وأنا أيضًا، لكنني فشلت، ولكن عليك دائمًا أنّ تكون رياضيًا جيدًا".
يذكر أن الأرجنتين توجت ببطولة كأس العالم بكرة القدم بعد تغلبها على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية، ليصبح رصيدها ثلاث بطولات عالمية.
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