https://sputnikarabic.ae/20221230/أمريكا-قلقون-من-انحياز-الصين-لروسيا-ونراقب-نشاط-بكين-عن-كثب-1071777612.html

أمريكا: قلقون من انحياز الصين لروسيا ونراقب نشاط بكين عن كثب

أمريكا: قلقون من انحياز الصين لروسيا ونراقب نشاط بكين عن كثب

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن قلقها من تحالف الصين مع روسيا، وسط عملية روسيا ‏العسكرية الخاصة في أوكرانيا.‏ 30.12.2022, سبوتنيك عربي

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واشنطن- سبوتنيك. وأضافت أنها "تراقب عن كثب نشاط بكين، لمعرفة ما إذا كانت تقدم أي مساعدة عسكرية لموسكو، أو مساعدتها للتهرب من العقوبات المفروضة عليها".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نحن قلقون بشأن اصطفاف جمهورية الصين الشعبية مع روسيا".وتابع: "لقد حذرت أمريكا وأوروبا الصين من عواقب تقديم المساعدة العسكرية لروسيا في عمليتها العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا، أو المساعدة المنهجية في التهرب من العقوبات، ونحن نراقب نشاط بكين عن كثب".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، في محادثة، العلاقات الثنائية بين البلدين، والمشاكل الإقليمية عبر قناة آمنة مغلقة.وخلال محادثتهما، دعا بوتين شي لزيارة موسكو في العام الجديد 2023.وأعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في المحادثة أن بلاده مستعدة للتنسيق مع روسيا في ما يخص سياسة العمل الأحادي، ولحماية سيادة وأمن البلدين.وأضاف جين بينغ إن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا وجميع القوى التقدمية في العالم ضد الهيمنة وسياسة القوة لمقاومة الأحادية والحمائية والبلطجة والدفاع بحزم عن السيادة والأمن ومصالح التنمية للبلدين".كما أشار إلى أن الصين مستعدة للدفاع عن النزاهة والعدالة الدولية مع روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال محادثة عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن التنسيق بين روسيا والصين على الساحة الدولية يخدم تشكيل نظام عالمي عادل.

https://sputnikarabic.ae/20221225/الخارجية-الصينية-تعزز-الثقة-الاستراتيجية-المتبادلة-بين-روسيا-والصين-1071563865.html

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