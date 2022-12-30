https://sputnikarabic.ae/20221230/إصابة-30-فلسطينيا-خلال-مداهمات-للجيش-الإسرائيلي-في-مدينة-نابلس-1071761508.html
إصابة 30 فلسطينيا خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس
إصابة 30 فلسطينيا خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس
أعلن مدير الإسعاف والطوارئ في نابلس، أحمد جبريل، اليوم الجمعة، إصابة 30 فلسطينيا، خلال مداهمات شنها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T10:34+0000
2022-12-30T10:34+0000
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أخبار فلسطين اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال جبريل لإذاعة "الأقصى": "30 مصابا باقتحام الاحتلال لنابلس. توزعت كالتالي: 4 مصابين بالرصاص الحي، منها إصابتان بشظايا رصاص بالرقبة، وإصابة بالظهر وأخرى بالصدر، وإصابة بالرصاص المطاطي، و25 حالة اختناق".وتصاعدت عمليات المداهمة الإسرائيلية لمدن وقرى الضفة الغربية، أخيرا، وأوقعت عشرات القتلى والمصابين الفلسطينيين.وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق من هذا الشهر، خلال كلمته أمام القمة العربية في الجزائر، أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستعيد النظر في مجمل علاقاتها مع إسرائيل؛ متهمًا إياها بمواصلة انتهاك حقوق الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20221217/الشرطة-الإسرائيلية-تعتقل-ثلاثة-متظاهرين-رفعوا-أعلام-فلسطين-في-حيفا-1071306490.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إصابة 30 فلسطينيا خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس
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أعلن مدير الإسعاف والطوارئ في نابلس، أحمد جبريل، اليوم الجمعة، إصابة 30 فلسطينيا، خلال مداهمات شنها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال جبريل لإذاعة "الأقصى": "30 مصابا باقتحام الاحتلال لنابلس. توزعت كالتالي: 4 مصابين بالرصاص الحي، منها إصابتان بشظايا رصاص بالرقبة، وإصابة بالظهر وأخرى بالصدر، وإصابة بالرصاص المطاطي، و25 حالة اختناق".
وتصاعدت عمليات المداهمة الإسرائيلية لمدن وقرى الضفة الغربية، أخيرا، وأوقعت عشرات القتلى والمصابين الفلسطينيين.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق من هذا الشهر، خلال كلمته أمام القمة العربية في الجزائر، أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستعيد النظر في مجمل علاقاتها مع إسرائيل؛ متهمًا إياها بمواصلة انتهاك حقوق الفلسطينيين.