https://sputnikarabic.ae/20221230/إطلاق-صفارات-الإنذار-في-مقاطعتي-دنيبروبتروفسك-وخاركوف-1071756063.html
إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف
إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف
أفادت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، عن إطلاق صفارات الإنذار الجوية في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف والجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T07:10+0000
2022-12-30T07:10+0000
2022-12-30T07:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأفادت الوزارة أنه تم "إعلان حالة التأهب للغارات الجوية عند الساعة 09.26 بتوقيت موسكو".يشار إلى أن القوات المسلحة الروسية بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف
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أفادت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، عن إطلاق صفارات الإنذار الجوية في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف والجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيه.
وأفادت الوزارة أنه تم "إعلان حالة التأهب للغارات الجوية عند الساعة 09.26 بتوقيت موسكو".
يشار
إلى أن القوات المسلحة الروسية بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.