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https://sputnikarabic.ae/20221230/إعلام-مقتل-عمال-جراء-استهداف-حافلتهم-داخل-حقل-التيم-النفطي-في-دير-الزور-1071758039.html
إعلام: مقتل عمال جراء استهداف حافلتهم داخل حقل التيم النفطي في دير الزور
إعلام: مقتل عمال جراء استهداف حافلتهم داخل حقل التيم النفطي في دير الزور
أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم الجمعة، عن مقتل وإصابة عشرات العمال جراء استهداف حافلة تقلهم في حقل التيم النفطي في دير الزور. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T08:32+0000
2022-12-30T08:59+0000
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وذكرت وكالة "سانا" نقلا عن مراسلها، أن الانفجار الإرهابي أدى إلى مقتل 10 عمال وإصابة 2 آخرين بعد استهدف 3 حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي في دير الزور.وفي السياق نفسه، قال وزير النفط والثروة المعدنية السورية، المهندس بسام طعمة، في اتصال هاتفي مع القناة السورية إن "الشعب السوري يعاني من أزمة نفطية والاحتلال الأمريكي عبر أدواته ومجموعاته الإرهابية يريد قطع الجزء النفطي المتوفر الذي يؤمن الحد الأدنى من احتياجات الشعب السوري، ولذلك قاموا بهذا الاعتداء السافر على سيارات تبديل ورديات العاملين في حقل التيم بشركة الفرات".
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العالم العربي
العالم العربي

إعلام: مقتل عمال جراء استهداف حافلتهم داخل حقل التيم النفطي في دير الزور

08:32 GMT 30.12.2022 (تم التحديث: 08:59 GMT 30.12.2022)
© Sputnikطائرات أمريكية تشن عدوانا على محيط دير الزور شرقي سوريا
طائرات أمريكية تشن عدوانا على محيط دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
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أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم الجمعة، عن مقتل وإصابة عشرات العمال جراء استهداف حافلة تقلهم في حقل التيم النفطي في دير الزور.
وذكرت وكالة "سانا" نقلا عن مراسلها، أن الانفجار الإرهابي أدى إلى مقتل 10 عمال وإصابة 2 آخرين بعد استهدف 3 حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي في دير الزور.
وفي السياق نفسه، قال وزير النفط والثروة المعدنية السورية، المهندس بسام طعمة، في اتصال هاتفي مع القناة السورية إن "الشعب السوري يعاني من أزمة نفطية والاحتلال الأمريكي عبر أدواته ومجموعاته الإرهابية يريد قطع الجزء النفطي المتوفر الذي يؤمن الحد الأدنى من احتياجات الشعب السوري، ولذلك قاموا بهذا الاعتداء السافر على سيارات تبديل ورديات العاملين في حقل التيم بشركة الفرات".
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