https://sputnikarabic.ae/20221230/إعلام-مقتل-عمال-جراء-استهداف-حافلتهم-داخل-حقل-التيم-النفطي-في-دير-الزور-1071758039.html
إعلام: مقتل عمال جراء استهداف حافلتهم داخل حقل التيم النفطي في دير الزور
إعلام: مقتل عمال جراء استهداف حافلتهم داخل حقل التيم النفطي في دير الزور
أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم الجمعة، عن مقتل وإصابة عشرات العمال جراء استهداف حافلة تقلهم في حقل التيم النفطي في دير الزور. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T08:32+0000
2022-12-30T08:32+0000
2022-12-30T08:59+0000
العالم العربي
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وذكرت وكالة "سانا" نقلا عن مراسلها، أن الانفجار الإرهابي أدى إلى مقتل 10 عمال وإصابة 2 آخرين بعد استهدف 3 حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي في دير الزور.وفي السياق نفسه، قال وزير النفط والثروة المعدنية السورية، المهندس بسام طعمة، في اتصال هاتفي مع القناة السورية إن "الشعب السوري يعاني من أزمة نفطية والاحتلال الأمريكي عبر أدواته ومجموعاته الإرهابية يريد قطع الجزء النفطي المتوفر الذي يؤمن الحد الأدنى من احتياجات الشعب السوري، ولذلك قاموا بهذا الاعتداء السافر على سيارات تبديل ورديات العاملين في حقل التيم بشركة الفرات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
إعلام: مقتل عمال جراء استهداف حافلتهم داخل حقل التيم النفطي في دير الزور
08:32 GMT 30.12.2022 (تم التحديث: 08:59 GMT 30.12.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم الجمعة، عن مقتل وإصابة عشرات العمال جراء استهداف حافلة تقلهم في حقل التيم النفطي في دير الزور.
وذكرت
وكالة "سانا" نقلا عن مراسلها، أن الانفجار الإرهابي أدى إلى مقتل 10 عمال وإصابة 2 آخرين بعد استهدف 3 حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي في دير الزور.
وفي السياق نفسه، قال وزير النفط والثروة المعدنية السورية، المهندس بسام طعمة، في اتصال هاتفي مع القناة السورية إن "الشعب السوري يعاني من أزمة نفطية والاحتلال الأمريكي عبر أدواته ومجموعاته الإرهابية يريد قطع الجزء النفطي المتوفر الذي يؤمن الحد الأدنى من احتياجات الشعب السوري، ولذلك قاموا بهذا الاعتداء السافر على سيارات تبديل ورديات العاملين في حقل التيم بشركة الفرات".