https://sputnikarabic.ae/20221230/اعتقال-الملاكم-الأمريكي-السابق-أندرو-تيت-في-رومانيا-بتهمة-الاتجار-بالبشر-1071759434.html
اعتقال الملاكم الأمريكي السابق أندرو تيت في رومانيا بتهمة الاتجار بالبشر
اعتقال الملاكم الأمريكي السابق أندرو تيت في رومانيا بتهمة الاتجار بالبشر
نقلت قناة "برو تي في" الرومانية عن الشرطة المحلية، أنه تم اعتقال أندرو تيت، لاعب "الكيك بوكسينغ" الأمريكي البريطاني السابق، وشقيقه تريستان في رومانيا بسبب... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T09:13+0000
2022-12-30T09:13+0000
2022-12-30T09:13+0000
مجتمع
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سبوتنيك. واحتُجز الشقيقان مع اثنين آخرين من المشتبه بهم، لمدة 24 ساعة يوم الخميس، وذكر تقرير المحطة التلفزيونية أن الشقيقين خضعا لتحقيق بشأن اختطاف فتاتين منذ الربيع الماضي، مضيفًا أنه تم تفتيش منزل المتهمين في رومانيا.وكانت السفارة الأمريكية في رومانيا قد تواصلت مع الشرطة، الربيع الماضي، بشأن اختفاء مواطنة أمريكية، وتم العثور على الشابة مع فتاة أخرى في منزل الأخوين تيت، وقتها تم استجواب عائلة تيت لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، ومع ذلك استمرت التحقيقات.وكشفت الشرطة الرومانية عن أنه في أوائل عام 2021 شكّل المشتبه بهم الأربعة جماعة إجرامية منظمة، وتبين من التحقيقات حتى الآن أن نحو ست ضحايا من النساء تعرضن للعنف، وأجبرت الشابات على المشاركة في إنتاج مواد إباحية بغرض بيعها.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
اعتقال الملاكم الأمريكي السابق أندرو تيت في رومانيا بتهمة الاتجار بالبشر
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نقلت قناة "برو تي في" الرومانية عن الشرطة المحلية، أنه تم اعتقال أندرو تيت، لاعب "الكيك بوكسينغ" الأمريكي البريطاني السابق، وشقيقه تريستان في رومانيا بسبب اتهامات بالاتجار بالبشر والاغتصاب وتشكيل جماعة للجريمة المنظمة.
سبوتنيك. واحتُجز الشقيقان مع اثنين آخرين من المشتبه بهم، لمدة 24 ساعة يوم الخميس، وذكر تقرير المحطة التلفزيونية أن الشقيقين خضعا لتحقيق بشأن اختطاف فتاتين منذ الربيع الماضي، مضيفًا أنه تم تفتيش منزل المتهمين في رومانيا.
وكانت السفارة الأمريكية في رومانيا قد تواصلت مع الشرطة، الربيع الماضي، بشأن اختفاء مواطنة أمريكية، وتم العثور على الشابة مع فتاة أخرى في منزل الأخوين تيت، وقتها تم استجواب عائلة تيت لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، ومع ذلك استمرت التحقيقات.
وكشفت الشرطة الرومانية
عن أنه في أوائل عام 2021 شكّل المشتبه بهم الأربعة جماعة إجرامية منظمة، وتبين من التحقيقات حتى الآن أن نحو ست ضحايا من النساء تعرضن للعنف، وأجبرت الشابات على المشاركة في إنتاج مواد إباحية بغرض بيعها.