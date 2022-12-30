عربي
بوتين: روسيا والصين تواصلان التعاون في المجال العسكري التقني
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20221230/اعتقال-الملاكم-الأمريكي-السابق-أندرو-تيت-في-رومانيا-بتهمة-الاتجار-بالبشر-1071759434.html
اعتقال الملاكم الأمريكي السابق أندرو تيت في رومانيا بتهمة الاتجار بالبشر
اعتقال الملاكم الأمريكي السابق أندرو تيت في رومانيا بتهمة الاتجار بالبشر
نقلت قناة "برو تي في" الرومانية عن الشرطة المحلية، أنه تم اعتقال أندرو تيت، لاعب "الكيك بوكسينغ" الأمريكي البريطاني السابق، وشقيقه تريستان في رومانيا بسبب... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T09:13+0000
2022-12-30T09:13+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102205/13/1022051367_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_622b4f98a955b88072b124d1499d3a9d.jpg
سبوتنيك. واحتُجز الشقيقان مع اثنين آخرين من المشتبه بهم، لمدة 24 ساعة يوم الخميس، وذكر تقرير المحطة التلفزيونية أن الشقيقين خضعا لتحقيق بشأن اختطاف فتاتين منذ الربيع الماضي، مضيفًا أنه تم تفتيش منزل المتهمين في رومانيا.وكانت السفارة الأمريكية في رومانيا قد تواصلت مع الشرطة، الربيع الماضي، بشأن اختفاء مواطنة أمريكية، وتم العثور على الشابة مع فتاة أخرى في منزل الأخوين تيت، وقتها تم استجواب عائلة تيت لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، ومع ذلك استمرت التحقيقات.وكشفت الشرطة الرومانية عن أنه في أوائل عام 2021 شكّل المشتبه بهم الأربعة جماعة إجرامية منظمة، وتبين من التحقيقات حتى الآن أن نحو ست ضحايا من النساء تعرضن للعنف، وأجبرت الشابات على المشاركة في إنتاج مواد إباحية بغرض بيعها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102205/13/1022051367_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_ae25a0550925a21477632173621b9028.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن
أخبار العالم الآن

اعتقال الملاكم الأمريكي السابق أندرو تيت في رومانيا بتهمة الاتجار بالبشر

09:13 GMT 30.12.2022
© AFP 2022 / Daniel Mihailescu شرطي يستخدم رذاذ الفلفل لإبعاد المتظاهرين الذين خرجوا ضد قرارات رئيس الوزراء الروماني المثيرة للجدل فيما يخص "العفو عن السياسيين الفاسدين وجرائم أخرى" في بوخارست، رومانيا 1 فبراير/ شباط 2017
شرطي يستخدم رذاذ الفلفل لإبعاد المتظاهرين الذين خرجوا ضد قرارات رئيس الوزراء الروماني المثيرة للجدل فيما يخص العفو عن السياسيين الفاسدين وجرائم أخرى في بوخارست، رومانيا 1 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© AFP 2022 / Daniel Mihailescu
تابعنا عبرTelegram
نقلت قناة "برو تي في" الرومانية عن الشرطة المحلية، أنه تم اعتقال أندرو تيت، لاعب "الكيك بوكسينغ" الأمريكي البريطاني السابق، وشقيقه تريستان في رومانيا بسبب اتهامات بالاتجار بالبشر والاغتصاب وتشكيل جماعة للجريمة المنظمة.
سبوتنيك. واحتُجز الشقيقان مع اثنين آخرين من المشتبه بهم، لمدة 24 ساعة يوم الخميس، وذكر تقرير المحطة التلفزيونية أن الشقيقين خضعا لتحقيق بشأن اختطاف فتاتين منذ الربيع الماضي، مضيفًا أنه تم تفتيش منزل المتهمين في رومانيا.
وكانت السفارة الأمريكية في رومانيا قد تواصلت مع الشرطة، الربيع الماضي، بشأن اختفاء مواطنة أمريكية، وتم العثور على الشابة مع فتاة أخرى في منزل الأخوين تيت، وقتها تم استجواب عائلة تيت لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، ومع ذلك استمرت التحقيقات.
وكشفت الشرطة الرومانية عن أنه في أوائل عام 2021 شكّل المشتبه بهم الأربعة جماعة إجرامية منظمة، وتبين من التحقيقات حتى الآن أن نحو ست ضحايا من النساء تعرضن للعنف، وأجبرت الشابات على المشاركة في إنتاج مواد إباحية بغرض بيعها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала