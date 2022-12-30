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https://sputnikarabic.ae/20221230/اكتشاف-فائدة-جديدة-مفاجئة-للقاح-الإنفلونزا-السنوي-1071761107.html
اكتشاف فائدة جديدة مفاجئة للقاح الإنفلونزا السنوي
اكتشاف فائدة جديدة مفاجئة للقاح الإنفلونزا السنوي
توصل فريق من علماء جامعة كالغاري الكندية إلى فائدة مفاجئة للقاح الإنفلونزا السنوي. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T10:31+0000
2022-12-30T10:31+0000
مجتمع
علوم
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وبحسب الدراسة التي قام بها علماء الجامعة، فإن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى البالغين، حتى لو لم يكونوا معرضين لخطر الإصابة بها.وأجرى فريق من الباحثين دراسة من خلال مراجعة السجلات الصحية لأكثر من 4 ملايين من سكان ألبرتا على مدى تسع سنوات، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا يجب أن يوصى به بشدة للجميع، على غرار الطريقة التي يوصى بها بالفعل للأفراد المصابين بأمراض القلب.وأخذ الباحثون في الاعتبار عوامل مختلفة مثل العمر، واستخدام مضادات التخثر، وعوامل الخطر بما في ذلك الحالات الصحية المزمنة في تحليلهم.وأضاف هيل إن الفائدة العامة للتطعيم ضد الإنفلونزا للوقاية من السكتة الدماغية هي اكتشاف جديد يأمل أن يؤدي إلى مزيد من الأبحاث حول عوامل الحماية غير المباشرة للإنفلونزا ولقاحات أخرى.وأشار إلى أن التهابات الجهاز التنفسي العلوي تسبق غالبا النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأن منع أو تقليل شدة الإنفلونزا يوفر عاملًا وقائيًا، وخاصة للسكتة الدماغية .
https://sputnikarabic.ae/20221216/علماء-روس-يطورون-لقاحا-ضد-الإنفلونزا-صالح-للأكل-1071261708.html
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علوم
علوم

اكتشاف فائدة جديدة مفاجئة للقاح الإنفلونزا السنوي

10:31 GMT 30.12.2022
© Sputnik . Mohammad Damourدمشق.. لقاح كورونا في الهواء الطلق
دمشق.. لقاح كورونا في الهواء الطلق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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توصل فريق من علماء جامعة كالغاري الكندية إلى فائدة مفاجئة للقاح الإنفلونزا السنوي.
وبحسب الدراسة التي قام بها علماء الجامعة، فإن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى البالغين، حتى لو لم يكونوا معرضين لخطر الإصابة بها.
وأجرى فريق من الباحثين دراسة من خلال مراجعة السجلات الصحية لأكثر من 4 ملايين من سكان ألبرتا على مدى تسع سنوات، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا يجب أن يوصى به بشدة للجميع، على غرار الطريقة التي يوصى بها بالفعل للأفراد المصابين بأمراض القلب.

وقال الدكتور مايكل هيل، دكتوراه في الطب، والباحث الرئيسي في الدراسة "أظهرت النتائج التي توصلنا إليها أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أقل بين الأشخاص الذين تلقوا لقاح الأنفلونزا مؤخرا، وليس فقط أولئك المعرضين لخطر الإصابة بسكتة دماغية".

وأخذ الباحثون في الاعتبار عوامل مختلفة مثل العمر، واستخدام مضادات التخثر، وعوامل الخطر بما في ذلك الحالات الصحية المزمنة في تحليلهم.
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وأضاف هيل إن الفائدة العامة للتطعيم ضد الإنفلونزا للوقاية من السكتة الدماغية هي اكتشاف جديد يأمل أن يؤدي إلى مزيد من الأبحاث حول عوامل الحماية غير المباشرة للإنفلونزا ولقاحات أخرى.
وأشار إلى أن التهابات الجهاز التنفسي العلوي تسبق غالبا النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأن منع أو تقليل شدة الإنفلونزا يوفر عاملًا وقائيًا، وخاصة للسكتة الدماغية .
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