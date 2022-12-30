عربي
بوتين: روسيا والصين تواصلان التعاون في المجال العسكري التقني
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20221230/الأسطورة-البرازيلية-بيليه-1071760030.html
الأسطورة البرازيلية بيليه
الأسطورة البرازيلية بيليه
ودّع الأسطورة البرازيلية بيليه عائلته وأصدقاءه عبر رسالة صوتية وجهها لهم من مستشفى ألبرت أينشتاين، في مدينة ساوباولو، حيث كان يرقد هناك منذ نحو شهر، ويصارع مرض... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T09:24+0000
2022-12-30T09:24+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1e/1071759740_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_0a2ed34327413a0efdb5f8537bb07429.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1e/1071759740_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_988a92a86f545c3c88e7ae9a41997fbf.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

الأسطورة البرازيلية بيليه

09:24 GMT 30.12.2022
تابعنا عبرTelegram
ودّع الأسطورة البرازيلية بيليه عائلته وأصدقاءه عبر رسالة صوتية وجهها لهم من مستشفى ألبرت أينشتاين، في مدينة ساوباولو، حيث كان يرقد هناك منذ نحو شهر، ويصارع مرض السرطان، وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا زعم فيه قيام نادي سانتوس البرازيلي بتجهيز مراسم الدفن لأسطورته.
الأسطورة البرازيلية بيليه - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала