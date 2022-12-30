https://sputnikarabic.ae/20221230/الأسطورة-البرازيلية-بيليه-1071760030.html
الأسطورة البرازيلية بيليه
الأسطورة البرازيلية بيليه
ودّع الأسطورة البرازيلية بيليه عائلته وأصدقاءه عبر رسالة صوتية وجهها لهم من مستشفى ألبرت أينشتاين، في مدينة ساوباولو، حيث كان يرقد هناك منذ نحو شهر، ويصارع مرض... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T09:24+0000
2022-12-30T09:24+0000
2022-12-30T09:24+0000
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الأسطورة البرازيلية بيليه
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ودّع الأسطورة البرازيلية بيليه عائلته وأصدقاءه عبر رسالة صوتية وجهها لهم من مستشفى ألبرت أينشتاين، في مدينة ساوباولو، حيث كان يرقد هناك منذ نحو شهر، ويصارع مرض السرطان، وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا زعم فيه قيام نادي سانتوس البرازيلي بتجهيز مراسم الدفن لأسطورته.