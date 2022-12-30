https://sputnikarabic.ae/20221230/الأمم-المتحدة-قلقة-بعد-اعتقال-بوليفيا-لمحافظ-المعارضة-وتدعو-للشفافية-واتباع-الإجراءات-القانونية-1071773970.html

الأمم المتحدة قلقة بعد اعتقال بوليفيا لمحافظ المعارضة وتدعو للشفافية واتباع الإجراءات القانونية

الأمم المتحدة قلقة بعد اعتقال بوليفيا لمحافظ المعارضة وتدعو للشفافية واتباع الإجراءات القانونية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في ‏بوليفيا، داعيا إلى اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وذلك في... 30.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-30T16:53+0000

2022-12-30T16:53+0000

2022-12-30T16:53+0000

منظمة الأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريش

العالم

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وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم غوتيريش: "الأمين العام معني بالتطورات الأخيرة في بوليفيا، وهو يدعو إلى الهدوء، ويناشد جميع الأطراف السياسية والاجتماعية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ويكرر تأكيد أهمية التقيد بسيادة القانون، وضمان مراعاة الأصول القانونية والشفافية في الإجراءات القانونية".وقال مكتب المدعي العام في بوليفيا، الأربعاء الماضي، إن لويس فرناندو كاماتشو، حاكم سانتا كروز والمشتبه في مشاركته في انقلاب 2019 ضد الرئيس السابق، إيفو موراليس، تم اعتقاله في قضية انقلاب.وأضاف المكتب أن اعتقال كاماتشو لم يكن "اضطهادا سياسيا"، وأن السياسي كان على علم بالتحقيق الذي انطلق في عام 2020.وحكمت محكمة بوليفية، أمس الخميس، على كاماتشو بـ4 أشهر من الحبس الاحتياطي.وقامت إدارة سانتا كروز مرارا وتكرار، باحتجاجات ضد قرارات حكومية مختلفة.ويعتبر بعض السياسيين أن كاماتشو شخصية رئيسية في الانقلاب على، إيفو موراليس، في عام 2019.يشار إلى أن لويس فرناندو كاماتشو ترشح للرئاسة في عام 2020، لكنه خسر أمام رئيس بوليفيا الحالي، لويس آرس، وحصل على 14 بالمائة من الأصوات.

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