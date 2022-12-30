https://sputnikarabic.ae/20221230/الأمم-المتحدة-قلقة-بعد-اعتقال-بوليفيا-لمحافظ-المعارضة-وتدعو-للشفافية-واتباع-الإجراءات-القانونية-1071773970.html
الأمم المتحدة قلقة بعد اعتقال بوليفيا لمحافظ المعارضة وتدعو للشفافية واتباع الإجراءات القانونية
الأمم المتحدة قلقة بعد اعتقال بوليفيا لمحافظ المعارضة وتدعو للشفافية واتباع الإجراءات القانونية
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في بوليفيا، داعيا إلى اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وذلك في... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T16:53+0000
2022-12-30T16:53+0000
2022-12-30T16:53+0000
منظمة الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/14/1070351685_0:70:1096:687_1920x0_80_0_0_341a8a7c9617c3b28b174ca24bc9d99f.jpg
وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم غوتيريش: "الأمين العام معني بالتطورات الأخيرة في بوليفيا، وهو يدعو إلى الهدوء، ويناشد جميع الأطراف السياسية والاجتماعية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ويكرر تأكيد أهمية التقيد بسيادة القانون، وضمان مراعاة الأصول القانونية والشفافية في الإجراءات القانونية".وقال مكتب المدعي العام في بوليفيا، الأربعاء الماضي، إن لويس فرناندو كاماتشو، حاكم سانتا كروز والمشتبه في مشاركته في انقلاب 2019 ضد الرئيس السابق، إيفو موراليس، تم اعتقاله في قضية انقلاب.وأضاف المكتب أن اعتقال كاماتشو لم يكن "اضطهادا سياسيا"، وأن السياسي كان على علم بالتحقيق الذي انطلق في عام 2020.وحكمت محكمة بوليفية، أمس الخميس، على كاماتشو بـ4 أشهر من الحبس الاحتياطي.وقامت إدارة سانتا كروز مرارا وتكرار، باحتجاجات ضد قرارات حكومية مختلفة.ويعتبر بعض السياسيين أن كاماتشو شخصية رئيسية في الانقلاب على، إيفو موراليس، في عام 2019.يشار إلى أن لويس فرناندو كاماتشو ترشح للرئاسة في عام 2020، لكنه خسر أمام رئيس بوليفيا الحالي، لويس آرس، وحصل على 14 بالمائة من الأصوات.
https://sputnikarabic.ae/20221219/غوتيريش-نأمل-بشدة-في-إحلال-السلام-في-أوكرانيا-خلال-العام-المقبل-1071368858.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/14/1070351685_83:0:1096:760_1920x0_80_0_0_4ccc4c5c4c7332186f4d37fd07ece8e8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم
منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم
الأمم المتحدة قلقة بعد اعتقال بوليفيا لمحافظ المعارضة وتدعو للشفافية واتباع الإجراءات القانونية
تابعنا عبر
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في بوليفيا، داعيا إلى اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وذلك في أعقاب الاحتجاز السابق للمحاكمة للحاكم المعارض، لويس فرناندو كاماتشو.
وذكر بيان
صادر عن المتحدث باسم غوتيريش: "الأمين العام معني بالتطورات الأخيرة في بوليفيا، وهو يدعو إلى الهدوء، ويناشد جميع الأطراف السياسية والاجتماعية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ويكرر تأكيد أهمية التقيد بسيادة القانون، وضمان مراعاة الأصول القانونية والشفافية في الإجراءات القانونية".
وقال مكتب المدعي العام في بوليفيا، الأربعاء الماضي، إن لويس فرناندو كاماتشو، حاكم سانتا كروز والمشتبه في مشاركته في انقلاب 2019 ضد الرئيس السابق، إيفو موراليس، تم اعتقاله في قضية انقلاب.
وأضاف المكتب أن اعتقال كاماتشو لم يكن "اضطهادا سياسيا"، وأن السياسي كان على علم بالتحقيق الذي انطلق في عام 2020.
وحكمت محكمة بوليفية، أمس الخميس، على كاماتشو بـ4 أشهر من الحبس الاحتياطي.
وقامت إدارة سانتا كروز مرارا وتكرار، باحتجاجات ضد قرارات حكومية مختلفة.
ويعتبر بعض السياسيين أن كاماتشو شخصية رئيسية في الانقلاب على، إيفو موراليس، في عام 2019.
يشار إلى أن لويس فرناندو كاماتشو ترشح للرئاسة في عام 2020، لكنه خسر أمام رئيس بوليفيا الحالي، لويس آرس، وحصل على 14 بالمائة من الأصوات.