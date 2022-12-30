عربي
https://sputnikarabic.ae/20221230/الأمن-المصري-يشتبك-مع-إرهابيين-هاجموا-كمينا-للشرطة-في-الإسماعيلية-1071779620.html
الأمن المصري يشتبك مع إرهابيين هاجموا كمينا للشرطة في الإسماعيلية
الأمن المصري يشتبك مع إرهابيين هاجموا كمينا للشرطة في الإسماعيلية
هاجم إرهابيون مساء اليوم الجمعة كمينًا للشرطة بمدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس شمال شرقي مصر، وجرت اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن هناك، بحسب قناة... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T21:38+0000
2022-12-30T21:38+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103627/65/1036276588_0:500:3408:2417_1920x0_80_0_0_326cdee44f3047c05dc6d5155d8603bf.jpg
وقالت مراسلة القناة بالإسماعيلية، إن اشتباكات جرت بين قوات الأمن وإرهابيين هاجموا كمينا للشرطة هناك.وأضافت القناة أن أحد المهاجمين قتلوا خلال الاشتباكات التي وقعت بمحيط مسجد الصالحين بالمدينة.وقام رجال الشرطة بفرض كوردون أمني في المنطقة التي شهدت الهجوم، كما وصلت سيارات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، حيث تم إجراء تمشيط كامل للمنطقة، بحسب المصدر ذاته.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103627/65/1036276588_140:0:3363:2417_1920x0_80_0_0_34c30e6fa59da0c3c5aa43329266bcc4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

الأمن المصري يشتبك مع إرهابيين هاجموا كمينا للشرطة في الإسماعيلية

21:38 GMT 30.12.2022
© AP Photo / Amr Nabilالشرطة المصرية
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبرTelegram
هاجم إرهابيون مساء اليوم الجمعة كمينًا للشرطة بمدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس شمال شرقي مصر، وجرت اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن هناك، بحسب قناة "إكسترا نيوز" المصرية.
وقالت مراسلة القناة بالإسماعيلية، إن اشتباكات جرت بين قوات الأمن وإرهابيين هاجموا كمينا للشرطة هناك.
وأضافت القناة أن أحد المهاجمين قتلوا خلال الاشتباكات التي وقعت بمحيط مسجد الصالحين بالمدينة.
وقام رجال الشرطة بفرض كوردون أمني في المنطقة التي شهدت الهجوم، كما وصلت سيارات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، حيث تم إجراء تمشيط كامل للمنطقة، بحسب المصدر ذاته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала