https://sputnikarabic.ae/20221230/الأمن-المصري-يشتبك-مع-إرهابيين-هاجموا-كمينا-للشرطة-في-الإسماعيلية-1071779620.html
الأمن المصري يشتبك مع إرهابيين هاجموا كمينا للشرطة في الإسماعيلية
الأمن المصري يشتبك مع إرهابيين هاجموا كمينا للشرطة في الإسماعيلية
هاجم إرهابيون مساء اليوم الجمعة كمينًا للشرطة بمدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس شمال شرقي مصر، وجرت اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن هناك، بحسب قناة... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T21:38+0000
2022-12-30T21:38+0000
2022-12-30T21:38+0000
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وقالت مراسلة القناة بالإسماعيلية، إن اشتباكات جرت بين قوات الأمن وإرهابيين هاجموا كمينا للشرطة هناك.وأضافت القناة أن أحد المهاجمين قتلوا خلال الاشتباكات التي وقعت بمحيط مسجد الصالحين بالمدينة.وقام رجال الشرطة بفرض كوردون أمني في المنطقة التي شهدت الهجوم، كما وصلت سيارات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، حيث تم إجراء تمشيط كامل للمنطقة، بحسب المصدر ذاته.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
الأمن المصري يشتبك مع إرهابيين هاجموا كمينا للشرطة في الإسماعيلية
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هاجم إرهابيون مساء اليوم الجمعة كمينًا للشرطة بمدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس شمال شرقي مصر، وجرت اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن هناك، بحسب قناة "إكسترا نيوز" المصرية.
وقالت مراسلة القناة بالإسماعيلية، إن اشتباكات جرت بين قوات الأمن وإرهابيين هاجموا كمينا للشرطة هناك.
وأضافت القناة أن أحد المهاجمين قتلوا خلال الاشتباكات التي وقعت بمحيط مسجد الصالحين بالمدينة.
وقام رجال الشرطة بفرض كوردون أمني في المنطقة التي شهدت الهجوم، كما وصلت سيارات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، حيث تم إجراء تمشيط كامل للمنطقة، بحسب المصدر ذاته.