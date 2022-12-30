عربي
https://sputnikarabic.ae/20221230/الاتحاد-الأوروبي-يستنكر-استيلاء-إسرائيل-على-عقار-مقدسي-يخص-بطريركية-الروم-الأرثوذوكس-1071766818.html
الاتحاد الأوروبي يستنكر استيلاء إسرائيل على عقار مقدسي يخص بطريركية الروم الأرثوذوكس
الاتحاد الأوروبي يستنكر استيلاء إسرائيل على عقار مقدسي يخص بطريركية الروم الأرثوذوكس
أصدر رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله اليوم بيانا عبروا فيه عن قلقهم إزاء محاولات تغيير طابع مدينة القدس والبلدة القديمة. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T13:21+0000
2022-12-30T13:21+0000
أخبار فلسطين اليوم
آخر أخبار القدس الأن
العالم العربي
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061224648_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40b4db66d99a45e4446147856282ded5.jpg
وحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، دعا إلى حماية الوضع الراهن والأماكن المقدسة، في القدس الشرقية، بما في ذلك المسيحية منها.واستنكر البيان قيام منظمات استيطانية بالسيطرة على عقار يخص بطريركية الروم الأرثوذوكس، مشددا على "وجوب الحفاظ على المكانة الخاصة لمدينة القدس، وكذا طابع بلدتها القديمة".وقال: "في السابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، استولى عناصر من منظمة إلعاد الاستيطانية برفقة الشرطة الإسرائيلية على عقار في منطقة وادي حلوة في سلوان، كانت بطريركية الروم الأرثوذكس تؤجره منذ عقود لأحد المستأجرين في القدس".ودعا بيان الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة "وقف محاولات الاستيلاء على ممتلكات الكنائس المسيحية"، واصفا هذا الستيلاء بأنه يشكل "تهديداً خطيراً للتعايش السلمي بين الديانات السماوية الثلاثة في القدس".طالع أيضا: الاتحاد الأوروبي قلق من خطوة إسرائيلية في القدس الشرقية
https://sputnikarabic.ae/20210508/الاتحاد-الأوروبي-طرد-عائلات-فلسطينية-من-حي-الشيخ-جراح-بالقدس-مقلق-وغير-قانوني-1048910769.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061224648_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_09225838850323f2c7d1c568e934246a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يستنكر استيلاء إسرائيل على عقار مقدسي يخص بطريركية الروم الأرثوذوكس

13:21 GMT 30.12.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIقوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
تابعنا عبرTelegram
أصدر رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله اليوم بيانا عبروا فيه عن قلقهم إزاء محاولات تغيير طابع مدينة القدس والبلدة القديمة.
وحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، دعا إلى حماية الوضع الراهن والأماكن المقدسة، في القدس الشرقية، بما في ذلك المسيحية منها.
مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 4 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2021
الاتحاد الأوروبي: طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس مقلق وغير قانوني
8 مايو 2021, 08:17 GMT
واستنكر البيان قيام منظمات استيطانية بالسيطرة على عقار يخص بطريركية الروم الأرثوذوكس، مشددا على "وجوب الحفاظ على المكانة الخاصة لمدينة القدس، وكذا طابع بلدتها القديمة".
وقال: "في السابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، استولى عناصر من منظمة إلعاد الاستيطانية برفقة الشرطة الإسرائيلية على عقار في منطقة وادي حلوة في سلوان، كانت بطريركية الروم الأرثوذكس تؤجره منذ عقود لأحد المستأجرين في القدس".

ولفت إلى أن "بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تعرب عن قلقها العميق بشأن تداعيات هذا الإجراء على حقوق الملكية لبطريركية الروم الأرثوذكس والكنائس المسيحية في القدس بشكل عام، بما في ذلك في البلدة القديمة".

ودعا بيان الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة "وقف محاولات الاستيلاء على ممتلكات الكنائس المسيحية"، واصفا هذا الستيلاء بأنه يشكل "تهديداً خطيراً للتعايش السلمي بين الديانات السماوية الثلاثة في القدس".
طالع أيضا: الاتحاد الأوروبي قلق من خطوة إسرائيلية في القدس الشرقية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала