https://sputnikarabic.ae/20221230/الاتحاد-الأوروبي-يستنكر-استيلاء-إسرائيل-على-عقار-مقدسي-يخص-بطريركية-الروم-الأرثوذوكس-1071766818.html
الاتحاد الأوروبي يستنكر استيلاء إسرائيل على عقار مقدسي يخص بطريركية الروم الأرثوذوكس
الاتحاد الأوروبي يستنكر استيلاء إسرائيل على عقار مقدسي يخص بطريركية الروم الأرثوذوكس
أصدر رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله اليوم بيانا عبروا فيه عن قلقهم إزاء محاولات تغيير طابع مدينة القدس والبلدة القديمة. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T13:21+0000
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وحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، دعا إلى حماية الوضع الراهن والأماكن المقدسة، في القدس الشرقية، بما في ذلك المسيحية منها.واستنكر البيان قيام منظمات استيطانية بالسيطرة على عقار يخص بطريركية الروم الأرثوذوكس، مشددا على "وجوب الحفاظ على المكانة الخاصة لمدينة القدس، وكذا طابع بلدتها القديمة".وقال: "في السابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، استولى عناصر من منظمة إلعاد الاستيطانية برفقة الشرطة الإسرائيلية على عقار في منطقة وادي حلوة في سلوان، كانت بطريركية الروم الأرثوذكس تؤجره منذ عقود لأحد المستأجرين في القدس".ودعا بيان الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة "وقف محاولات الاستيلاء على ممتلكات الكنائس المسيحية"، واصفا هذا الستيلاء بأنه يشكل "تهديداً خطيراً للتعايش السلمي بين الديانات السماوية الثلاثة في القدس".طالع أيضا: الاتحاد الأوروبي قلق من خطوة إسرائيلية في القدس الشرقية
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أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يستنكر استيلاء إسرائيل على عقار مقدسي يخص بطريركية الروم الأرثوذوكس
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أصدر رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله اليوم بيانا عبروا فيه عن قلقهم إزاء محاولات تغيير طابع مدينة القدس والبلدة القديمة.
وحسب البيان الذي
نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، دعا إلى حماية الوضع الراهن والأماكن المقدسة، في القدس الشرقية، بما في ذلك المسيحية منها.
واستنكر البيان قيام منظمات استيطانية بالسيطرة على عقار يخص
بطريركية الروم الأرثوذوكس، مشددا على "وجوب الحفاظ على المكانة الخاصة لمدينة القدس، وكذا طابع بلدتها القديمة".
وقال: "في السابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، استولى عناصر من منظمة إلعاد الاستيطانية برفقة الشرطة الإسرائيلية على عقار في منطقة وادي حلوة في سلوان، كانت بطريركية الروم الأرثوذكس تؤجره منذ عقود لأحد المستأجرين في القدس".
ولفت إلى أن "بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تعرب عن قلقها العميق بشأن تداعيات هذا الإجراء على حقوق الملكية لبطريركية الروم الأرثوذكس والكنائس المسيحية في القدس بشكل عام، بما في ذلك في البلدة القديمة".
ودعا بيان الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة "وقف محاولات الاستيلاء على ممتلكات الكنائس المسيحية"، واصفا هذا الستيلاء بأنه يشكل "تهديداً خطيراً للتعايش السلمي بين الديانات السماوية الثلاثة في القدس".