https://sputnikarabic.ae/20221230/البومة-ثلجية-النادرة-تظهر-بعد-تخفيها-100-عام-فيديو--1071771403.html
بومة "ثلجية" نادرة تظهر بعد تخفيها 100 عام... فيديو
بومة "ثلجية" نادرة تظهر بعد تخفيها 100 عام... فيديو
شوهدت بومة ثلجية نادرة ذات ريش أبيض تستوطن عادة القطب الشمالي على أحد المنازل جنوبي كاليفورنيا لأول مرة منذ أكثر من 100 عام. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T14:56+0000
2022-12-30T14:56+0000
2022-12-30T15:08+0000
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وأكد مراقبو الطيور من جميع أنحاء الولاية الأمريكية الذين توقفوا لساعات لمحاولة تصوير ومشاهدة الطائر النادر، أن هذا الطائر لم يرصد سابقا في هذه المنطقة منذ أكثر من 100 عام.ولا يزال المسار الذي تتبعته البومة لقطع أكثر من 2000 ميل نحو الجنوب قادما من القطب الشمالي يشكل لغزا بالنسبة للخبراء، حيث تعيش هذه الطيور فقط في المناطق القطبية.وبحسب "CNBC" شوهد الطائر عدة مرات على مدار الأسبوع في عدد من المناطق على أسطح الأبنية، الأمر الذي أثار فضول المارة بسبب شكله الملفت.ونوهت "ديلي ميل" إلى أن البومة الثلجية موطنها الأصلي في التندرا في القطب الشمالي، وتمتلك ريشا أبيضا مع بعض النقط السوداء (مرقطة)، الأمر الذي يسمح لها بالتخفي في الثلوج، ويتواجد منها حاليا على قيد الحياة 30 ألف واحدة فقط، بحسب التقديرات.اقرأ أيضا: بلدة تتحول إلى "مكعبات ثلجية" كأفلام الخيال... فيديواقرأ أيضا: اكتشاف كائن على قيد الحياة رصد فقط في السجلات الأحفورية... فيديو
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سبوتنيك عربي
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منوعات, نادي الفيديو
بومة "ثلجية" نادرة تظهر بعد تخفيها 100 عام... فيديو
14:56 GMT 30.12.2022 (تم التحديث: 15:08 GMT 30.12.2022) تابعنا عبر
شوهدت بومة ثلجية نادرة ذات ريش أبيض تستوطن عادة القطب الشمالي على أحد المنازل جنوبي كاليفورنيا لأول مرة منذ أكثر من 100 عام.
وأكد مراقبو الطيور من جميع أنحاء الولاية الأمريكية الذين توقفوا لساعات لمحاولة تصوير ومشاهدة الطائر النادر، أن هذا الطائر لم يرصد سابقا في هذه المنطقة منذ أكثر من 100 عام.
ولا يزال المسار الذي تتبعته البومة لقطع أكثر من 2000 ميل نحو الجنوب قادما من القطب الشمالي يشكل لغزا بالنسبة للخبراء، حيث تعيش هذه الطيور فقط في المناطق القطبية.
وبحسب "CNBC" شوهد الطائر عدة مرات
على مدار الأسبوع في عدد من المناطق على أسطح الأبنية، الأمر الذي أثار فضول المارة بسبب شكله الملفت.
ونوهت "ديلي ميل" إلى أن البومة الثلجية
موطنها الأصلي في التندرا في القطب الشمالي، وتمتلك ريشا أبيضا مع بعض النقط السوداء (مرقطة)، الأمر الذي يسمح لها بالتخفي في الثلوج، ويتواجد منها حاليا على قيد الحياة 30 ألف واحدة فقط، بحسب التقديرات.