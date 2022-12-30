https://sputnikarabic.ae/20221230/الجيش-الإيراني-يعلن-انطلاق-مناورات-عسكرية-لرفع-الجاهزية-القتالية-1071754312.html

الجيش الإيراني يعلن انطلاق مناورات عسكرية لرفع الجاهزية القتالية

الجيش الإيراني يعلن انطلاق مناورات عسكرية لرفع الجاهزية القتالية

انطلقت فجر اليوم الجمعة مناورات "ذوالفقار 1401" المشتركة للجيش الإيراني، بهدف رفع الجاهزية التدريبية والقتالية. 30.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-30T03:15+0000

2022-12-30T03:15+0000

2022-12-30T03:15+0000

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ونقلت وكالة إرنا، عن العميد علي رضا شيخ، المتحدث باسم مناورات "ذو الفقار 1401" المشتركة للجيش الإيراني، أن هذه المناورات بدأت، فجر اليوم الجمعة، في المنطقة الواقعة شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي.وقال العميد شيخ:وأفاد القائد العسكري الإيراني بأن تلك المناورات تأتي تماشيا مع التدريبات السنوية للجيش الإيراني بهدف رفع الجاهزية التدريبية والقتالية بالإضافة إلى العمل على تنفيذ بعض الخطط العملياتية والاستخبارية للنهوض بأمن المنطقة.وأعلن الجيش الإيراني، في وقت سابق، إجراء مناورات شاملة بدءا من اليوم الجمعة.وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، في لقائه مع منتسبي وقادة لواء القوات الخاصة "ميرزا كوجك خان"، إن مناورات القوة البرية للحرس الثوري في منطقة أرس، رسالة واضحة موجهة للطرف الآخر".واعتبر رمضان شريف، هذا اللواء من أقوى الألوية في القوات البرية للحرس الثوري، وقال إن "وجود هذا اللواء في المناورات الكبرى للقوة البرية للحرس الثوري، شمال غربي إيران، كان لافتا جدا وأدى إلى ارتياح القادة وخاصة قائد الحرس الثوري".وكانت هيئة الأركان العامة في الجيش الإيراني، قد صرحت أن بلادها سترد بحزم على أي خطأ محتمل من قبل أمريكا والكيان الصهيوني في أي وقت ومكان وستستهدف مصدره بهجمات مكثفة.وأفادت وكالة إرنا، فجر أمس الخميس، بأن هيئة الأركان الإيرانية أصدرت بيانا خلدت فيه ذكرى مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري.وأوضحت أن أعداء إيران دبروا خلال العقود الأربعة الماضي جميع أنواع المؤامرات بهدف خلق الفوضى في البلاد، وإثارة الفتنة بين أفراد الشعب الإيراني، مشيرة إلى أن هذا الشعب لم يسمح للأعداء بتمرير مخططاته، وأحبط كل المؤامرات التي حيكت لبلاده.وأعلنت هيئة الأركان الإيرانية جهوزيتها للحيلولة دون إلحاق الضرر بأمن الشعب الإيراني، مؤكدة رصدها لتحركات أعداء البلاد [في إشارة إلى أمريكا وإسرائيل] وسترد على أي خطأ متوقع من جانبهما بشكل حاسم، على أن تستهدف مصدره بهجمات مكثفة.

https://sputnikarabic.ae/20221229/الجيش-الإيراني-يعلن-انطلاق-مناورات-جديدة-من-مضيق-هرمز-ويحذر-الأعداء-من-رد-مؤلم-1071733845.html

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