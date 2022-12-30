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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221230/الجيش-البريطاني-يزود-أوكرانيا-بأجهزة-للكشف-عن-المعادن-وإبطال-مفعول-القنابل-فيديو-1071763098.html
الجيش البريطاني يزود أوكرانيا بأجهزة للكشف عن المعادن وإبطال مفعول القنابل... فيديو
الجيش البريطاني يزود أوكرانيا بأجهزة للكشف عن المعادن وإبطال مفعول القنابل... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، أنها منحت أوكرانيا أجهزة للكشف عن المعادن ومعدات إبطال مفعول القنابل، وذلك في أحدث دعم عسكري تتلقاه كييف. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T11:42+0000
2022-12-30T11:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكرت الوزارة في بيان، أنه تم تزويد أوكرانيا بأكثر من ألف جهاز للكشف عن المعادن و100 من معدات إبطال مفعول القنابل للمساعدة في تطهير حقول الألغام.ونقل البيان عن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، قوله إن "هذه الحزمة الأخيرة من الدعم البريطاني ستساعد أوكرانيا على تطهير الأراضي والمباني بأمان".وكان والاس قد أعلن، أمس الخميس، إن بريطانيا ستخصص 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.77 مليار دولار) مساعدات عسكرية لأوكرانيا في عام 2023، وهو ما يعادل المبلغ الذي قدمته هذا العام.يذكر أن بريطانيا قررت، في وقت سابق، تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، بما في ذلك 10 آلاف قذيفة مدفعية وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "سي كينغ"، وهي أول طائرة مأهولة ترسلها لندن إلى كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية.وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال زيارته إلى كييف، إن لندن قدمت بالفعل مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني.في أبريل/ نيسان الماضي، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف "الناتو" تدين مساعدتها العسكرية لكييف، وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221213/بريطانيا-تنظر-في-استخدام-الأصول-الروسية-لمساعدة-أوكرانيا-1071168909.html
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش البريطاني يزود أوكرانيا بأجهزة للكشف عن المعادن وإبطال مفعول القنابل... فيديو

11:42 GMT 30.12.2022
© flickr.com / UK Ministry of Defence الجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© flickr.com / UK Ministry of Defence
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، أنها منحت أوكرانيا أجهزة للكشف عن المعادن ومعدات إبطال مفعول القنابل، وذلك في أحدث دعم عسكري تتلقاه كييف.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه تم تزويد أوكرانيا بأكثر من ألف جهاز للكشف عن المعادن و100 من معدات إبطال مفعول القنابل للمساعدة في تطهير حقول الألغام.
ونقل البيان عن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، قوله إن "هذه الحزمة الأخيرة من الدعم البريطاني ستساعد أوكرانيا على تطهير الأراضي والمباني بأمان".

وكان والاس قد أعلن، أمس الخميس، إن بريطانيا ستخصص 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.77 مليار دولار) مساعدات عسكرية لأوكرانيا في عام 2023، وهو ما يعادل المبلغ الذي قدمته هذا العام.
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
بريطانيا تنظر في استخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا
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يذكر أن بريطانيا قررت، في وقت سابق، تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، بما في ذلك 10 آلاف قذيفة مدفعية وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "سي كينغ"، وهي أول طائرة مأهولة ترسلها لندن إلى كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال زيارته إلى كييف، إن لندن قدمت بالفعل مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني.
في أبريل/ نيسان الماضي، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف "الناتو" تدين مساعدتها العسكرية لكييف، وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
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Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMT
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