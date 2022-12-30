https://sputnikarabic.ae/20221230/الجيش-البريطاني-يزود-أوكرانيا-بأجهزة-للكشف-عن-المعادن-وإبطال-مفعول-القنابل-فيديو-1071763098.html

الجيش البريطاني يزود أوكرانيا بأجهزة للكشف عن المعادن وإبطال مفعول القنابل... فيديو

الجيش البريطاني يزود أوكرانيا بأجهزة للكشف عن المعادن وإبطال مفعول القنابل... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، أنها منحت أوكرانيا أجهزة للكشف عن المعادن ومعدات إبطال مفعول القنابل، وذلك في أحدث دعم عسكري تتلقاه كييف. 30.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-30T11:42+0000

2022-12-30T11:42+0000

2022-12-30T11:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وذكرت الوزارة في بيان، أنه تم تزويد أوكرانيا بأكثر من ألف جهاز للكشف عن المعادن و100 من معدات إبطال مفعول القنابل للمساعدة في تطهير حقول الألغام.ونقل البيان عن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، قوله إن "هذه الحزمة الأخيرة من الدعم البريطاني ستساعد أوكرانيا على تطهير الأراضي والمباني بأمان".وكان والاس قد أعلن، أمس الخميس، إن بريطانيا ستخصص 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.77 مليار دولار) مساعدات عسكرية لأوكرانيا في عام 2023، وهو ما يعادل المبلغ الذي قدمته هذا العام.يذكر أن بريطانيا قررت، في وقت سابق، تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، بما في ذلك 10 آلاف قذيفة مدفعية وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "سي كينغ"، وهي أول طائرة مأهولة ترسلها لندن إلى كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية.وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال زيارته إلى كييف، إن لندن قدمت بالفعل مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني.في أبريل/ نيسان الماضي، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف "الناتو" تدين مساعدتها العسكرية لكييف، وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.

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