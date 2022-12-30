https://sputnikarabic.ae/20221230/الجيش-العراقي-يعلن-مقتل-13-إرهابيا-شرقي-البلاد-خلال-48-ساعة-1071778153.html

الجيش العراقي يعلن مقتل 13 إرهابيا شرقي البلاد خلال 48 ساعة

الجيش العراقي يعلن مقتل 13 إرهابيا شرقي البلاد خلال 48 ساعة

أعلن الجيش العراقي مساء اليوم الجمعة، مقتل 13 عنصرا إرهابيا في 7 عمليات جوية بمحافظة ديالى شرقي البلاد خلال الـ48 ساعة الماضية. 30.12.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك وفق بيان لخلية الأعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع).وقال البيان إن "خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنت وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية من رصد أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية وهو يرتدي حزاما ناسفا ويحمل أحزمة ناسفة ومواد متفجرة".وأضاف أنه تم تزويد القوات الجوية بمعلومات عن تواجد الإرهابي في منطقة نارين بديالى، وتمكنت من قتله بواسطة طائرة سزنا كرفان.وتابع البيان: "بذلك يصبح عدد الإرهابيين الذين تم قتلهم خلال 48 ساعة الماضية 13 إرهابياً بواسطة الأبطال في صقور القوة الجوية من خلال تنفيذ سبع ضربات جوية دقيقة وبجهد استخباري من مديرية الاستخبارات العسكرية".والثلاثاء الماضي، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مقتل ما يزيد عن 200 مسلح من تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) في البلاد على يد القوات الأمنية خلال العام 2022.ووقتها، قال الناطق باسم القيادة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات صحفية: "قتلنا في 2022 أكثر من 200 إرهابي، أغلبهم كانوا قياديين في داعش تم استهدافهم بضربات جوية".وأعلن العراق في 2017 القضاء على تنظيم "داعش" الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.

https://sputnikarabic.ae/20221227/العراق-أكثر-من-200-داعشي-قتلوا-في-2022-1071642714.html

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