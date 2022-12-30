عربي
https://sputnikarabic.ae/20221230/الجيش-العراقي-يعلن-مقتل-13-إرهابيا-شرقي-البلاد-خلال-48-ساعة-1071778153.html
الجيش العراقي يعلن مقتل 13 إرهابيا شرقي البلاد خلال 48 ساعة
الجيش العراقي يعلن مقتل 13 إرهابيا شرقي البلاد خلال 48 ساعة
أعلن الجيش العراقي مساء اليوم الجمعة، مقتل 13 عنصرا إرهابيا في 7 عمليات جوية بمحافظة ديالى شرقي البلاد خلال الـ48 ساعة الماضية. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T20:35+0000
2022-12-30T20:54+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102656/55/1026565514_0:159:3049:1874_1920x0_80_0_0_0ab7aedcbae97226abe4bd4b077c6e1c.jpg
جاء ذلك وفق بيان لخلية الأعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع).وقال البيان إن "خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنت وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية من رصد أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية وهو يرتدي حزاما ناسفا ويحمل أحزمة ناسفة ومواد متفجرة".وأضاف أنه تم تزويد القوات الجوية بمعلومات عن تواجد الإرهابي في منطقة نارين بديالى، وتمكنت من قتله بواسطة طائرة سزنا كرفان.وتابع البيان: "بذلك يصبح عدد الإرهابيين الذين تم قتلهم خلال 48 ساعة الماضية 13 إرهابياً بواسطة الأبطال في صقور القوة الجوية من خلال تنفيذ سبع ضربات جوية دقيقة وبجهد استخباري من مديرية الاستخبارات العسكرية".والثلاثاء الماضي، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مقتل ما يزيد عن 200 مسلح من تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) في البلاد على يد القوات الأمنية خلال العام 2022.ووقتها، قال الناطق باسم القيادة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات صحفية: "قتلنا في 2022 أكثر من 200 إرهابي، أغلبهم كانوا قياديين في داعش تم استهدافهم بضربات جوية".وأعلن العراق في 2017 القضاء على تنظيم "داعش" الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.
https://sputnikarabic.ae/20221227/العراق-أكثر-من-200-داعشي-قتلوا-في-2022-1071642714.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102656/55/1026565514_169:0:2880:2033_1920x0_80_0_0_1727e77055a8594b03baa83c7a1f6b13.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي

الجيش العراقي يعلن مقتل 13 إرهابيا شرقي البلاد خلال 48 ساعة

20:35 GMT 30.12.2022 (تم التحديث: 20:54 GMT 30.12.2022)
© AFP 2022 / Ahmad al-Rubayeمعركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© AFP 2022 / Ahmad al-Rubaye
تابعنا عبرTelegram
أعلن الجيش العراقي مساء اليوم الجمعة، مقتل 13 عنصرا إرهابيا في 7 عمليات جوية بمحافظة ديالى شرقي البلاد خلال الـ48 ساعة الماضية.
جاء ذلك وفق بيان لخلية الأعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع).
وقال البيان إن "خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنت وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية من رصد أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية وهو يرتدي حزاما ناسفا ويحمل أحزمة ناسفة ومواد متفجرة".
وأضاف أنه تم تزويد القوات الجوية بمعلومات عن تواجد الإرهابي في منطقة نارين بديالى، وتمكنت من قتله بواسطة طائرة سزنا كرفان.
وتابع البيان: "بذلك يصبح عدد الإرهابيين الذين تم قتلهم خلال 48 ساعة الماضية 13 إرهابياً بواسطة الأبطال في صقور القوة الجوية من خلال تنفيذ سبع ضربات جوية دقيقة وبجهد استخباري من مديرية الاستخبارات العسكرية".
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
العراق: أكثر من 200 داعشي قتلوا في 2022
27 ديسمبر, 07:50 GMT
والثلاثاء الماضي، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مقتل ما يزيد عن 200 مسلح من تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) في البلاد على يد القوات الأمنية خلال العام 2022.
ووقتها، قال الناطق باسم القيادة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات صحفية: "قتلنا في 2022 أكثر من 200 إرهابي، أغلبهم كانوا قياديين في داعش تم استهدافهم بضربات جوية".
وأعلن العراق في 2017 القضاء على تنظيم "داعش" الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.
وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала