https://sputnikarabic.ae/20221230/الجيش-المصري-يعلن-اختتام-اجتماع-عسكري-مع-السعودية-في-الرياض-فيديو-1071756163.html

الجيش المصري يعلن اختتام اجتماع عسكري مع السعودية في الرياض... فيديو

الجيش المصري يعلن اختتام اجتماع عسكري مع السعودية في الرياض... فيديو

أعلن الجيش المصري اختتام اجتماع عسكري مع السعودية في العاصمة الرياض، بالتوافق على تعزيز التعاون على مختلف الصعد. 30.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-30T07:26+0000

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وذكر الجيش المصري في بيان، الخميس، جاء ذلك في الجلسة الختامية للاجتماع التاسع للجنة التعاون العسكري المصري السعودي برئاسة رئيس الأركان المصري الفريق أسامة عسكر ونظيره السعودي الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي.وفى نهاية الجلسة تم التوقيع على محضر لجنة التعاون العسكري المصري السعودي في دورته الحالية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.وأكد على عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين وما تتسم به من علاقات إخوة صادقة ووثيقة تشكل الدعامة الأساسية لحماية الأمن القومى العربى وتحقيق الاستقرار بالمنطقة..وأكد على عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين وما تتسم به من علاقات إخوة صادقة ووثيقة تشكل الدعامة الأساسية لحماية الأمن القومي العربي وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20221228/بعد-اجتماع-رؤساء-أركان-الدولتين-ما-هو-حجم-العتاد-العسكري-والقوة-البشرية-للجيشين-المصري-والسعودي-1071690407.html

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