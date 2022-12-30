https://sputnikarabic.ae/20221230/الجيش-المصري-يعلن-اختتام-اجتماع-عسكري-مع-السعودية-في-الرياض-فيديو-1071756163.html
الجيش المصري يعلن اختتام اجتماع عسكري مع السعودية في الرياض... فيديو
الجيش المصري يعلن اختتام اجتماع عسكري مع السعودية في الرياض... فيديو
أعلن الجيش المصري اختتام اجتماع عسكري مع السعودية في العاصمة الرياض، بالتوافق على تعزيز التعاون على مختلف الصعد. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T07:26+0000
2022-12-30T07:26+0000
2022-12-30T07:26+0000
مصر
أخبار مصر الآن
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الجيش المصري
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0d/1048107214_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_b6cb9e80e3d18bca40aa4fd348abbeb3.jpg
وذكر الجيش المصري في بيان، الخميس، جاء ذلك في الجلسة الختامية للاجتماع التاسع للجنة التعاون العسكري المصري السعودي برئاسة رئيس الأركان المصري الفريق أسامة عسكر ونظيره السعودي الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي.وفى نهاية الجلسة تم التوقيع على محضر لجنة التعاون العسكري المصري السعودي في دورته الحالية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.وأكد على عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين وما تتسم به من علاقات إخوة صادقة ووثيقة تشكل الدعامة الأساسية لحماية الأمن القومى العربى وتحقيق الاستقرار بالمنطقة..وأكد على عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين وما تتسم به من علاقات إخوة صادقة ووثيقة تشكل الدعامة الأساسية لحماية الأمن القومي العربي وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20221228/بعد-اجتماع-رؤساء-أركان-الدولتين-ما-هو-حجم-العتاد-العسكري-والقوة-البشرية-للجيشين-المصري-والسعودي-1071690407.html
مصر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0d/1048107214_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_108b13322ff57f0495d4ecc737edb70a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الجيش المصري, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الجيش المصري, العالم العربي
الجيش المصري يعلن اختتام اجتماع عسكري مع السعودية في الرياض... فيديو
تابعنا عبر
أعلن الجيش المصري اختتام اجتماع عسكري مع السعودية في العاصمة الرياض، بالتوافق على تعزيز التعاون على مختلف الصعد.
وذكر الجيش المصري
في بيان، الخميس، جاء ذلك في الجلسة الختامية للاجتماع التاسع للجنة التعاون العسكري المصري السعودي برئاسة رئيس الأركان المصري الفريق أسامة عسكر ونظيره السعودي الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي.
وأسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والسعودية على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تحقيق الرؤى والمصالح المشتركة لكلا البلدين.
وفى نهاية الجلسة تم التوقيع على محضر لجنة التعاون العسكري المصري السعودي في دورته الحالية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.
وأكد على عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين وما تتسم به من علاقات إخوة صادقة ووثيقة تشكل الدعامة الأساسية لحماية الأمن القومى العربى وتحقيق الاستقرار بالمنطقة..
وأكد على عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين وما تتسم به من علاقات إخوة صادقة ووثيقة تشكل الدعامة الأساسية لحماية الأمن القومي العربي وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.