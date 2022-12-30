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https://sputnikarabic.ae/20221230/الحكومة-العراقية-تقرر-زيادة-نسبة-النساء-في-الشرطة-1071760513.html
الحكومة العراقية تقرر زيادة نسبة النساء في الشرطة
الحكومة العراقية تقرر زيادة نسبة النساء في الشرطة
وافق رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على زيادة نسبة النساء الملتحقات بكليات الشرطة. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T09:39+0000
2022-12-30T09:39+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مدير الشرطة المجتمعية، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، العميد غالب العطية، تصريحات قال فيها إن "العراق سجل تزايدا في العنف الأسري منذ انتشار جائحة كورونا، حيث تم تسجيل 1300 حالة عنف أسري ضد المرأة خلال العام 2022".يذكر أنه، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى، في العراق، تصاعد عدد دعاوى معدلات العنف الأسري فيما يخص الأطفال والنساء وكبار السن، خلال عام 2021 ومطلع العام الحالي حتى يونيو/حزيران الماضي.ولفت إحصاء مجلس القضاء الأعلى في العراق، الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية، "واع" إلى تسجيل تصاعد في عدد دعاواها خاصة خلال فترة اجتياح جائحة كورونا وما بعدها.وأشار الإحصاء إلى أن "المحاكم سجلت خلال عام 2021 وهو العام الذي تفشت فيه جائحة كورونا بشكل كبير 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال"، وأضافت: "كان عدد دعاوى العنف التي تخص النساء 18602 دعوى، في حين بلغت دعاوى تعنيف كبار السن 2622 دعوى".
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, أخبار العراق اليوم

الحكومة العراقية تقرر زيادة نسبة النساء في الشرطة

09:39 GMT 30.12.2022
© Sputnikالعراق يطلق مع أبرز منظمة عالمية منصة لتطوير نساء ورجال الشرطة
العراق يطلق مع أبرز منظمة عالمية منصة لتطوير نساء ورجال الشرطة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
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وافق رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على زيادة نسبة النساء الملتحقات بكليات الشرطة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مدير الشرطة المجتمعية، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، العميد غالب العطية، تصريحات قال فيها إن "العراق سجل تزايدا في العنف الأسري منذ انتشار جائحة كورونا، حيث تم تسجيل 1300 حالة عنف أسري ضد المرأة خلال العام 2022".

ولفت العميد غالب العطية إلى أنه "تم إعادة 169 فتاة هاربة إلى ذويها خلال العام الحالي"، مشيرًا إلى أن "التنمر يندرج ضمن العنف الأسري"، وأنه في هذا الصدد وافق رئيس الوزراء على زيادة نسبة النساء في كليات الشرطة.

يذكر أنه، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى، في العراق، تصاعد عدد دعاوى معدلات العنف الأسري فيما يخص الأطفال والنساء وكبار السن، خلال عام 2021 ومطلع العام الحالي حتى يونيو/حزيران الماضي.
ولفت إحصاء مجلس القضاء الأعلى في العراق، الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية، "واع" إلى تسجيل تصاعد في عدد دعاواها خاصة خلال فترة اجتياح جائحة كورونا وما بعدها.
وأشار الإحصاء إلى أن "المحاكم سجلت خلال عام 2021 وهو العام الذي تفشت فيه جائحة كورونا بشكل كبير 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال"، وأضافت: "كان عدد دعاوى العنف التي تخص النساء 18602 دعوى، في حين بلغت دعاوى تعنيف كبار السن 2622 دعوى".
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