https://sputnikarabic.ae/20221230/الخارجية-الصينية-تطالب-الولايات-المتحدة-بقطع-العلاقات-العسكرية-مع-تايوان-1071768405.html
الخارجية الصينية تطالب الولايات المتحدة بقطع العلاقات العسكرية مع تايوان
الخارجية الصينية تطالب الولايات المتحدة بقطع العلاقات العسكرية مع تايوان
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الجمعة، إن على الولايات المتحدة وقف بيع الأسلحة لتايوان وقطع العلاقات العسكرية مع الجزيرة. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T13:55+0000
2022-12-30T13:55+0000
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سبوتنيك. وأوضح وانغ ون بين أن بلاده تحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ الصين الموحدة، وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، والتنفيذ الجاد لوعد قادة الولايات المتحدة بعدم دعم "استقلال تايوان"، ووقف بيع الأسلحة لتايوان، وقطع الولايات المتحدة العلاقات العسكرية مع تايوان ووقف خلق توترات جديدة عبر مضيق تايوان".وأضافت الخارجية أن الصين مستعدة لاتخاذ خطوات للدفاع بحزم عن سيادتها ومصالحها الأمنية، جاء ذلك بعدما سمحت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس الماضي، ببيع أنظمة فولكانو المضادة للدبابات بقيمة 180 مليون دولار لتايوان.يذكر أن الوضع حول تايوان كان قد تصاعد بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب الماضي، وأدانت بكين رحلة بيلوسي التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، كما نفذت الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط الجزيرة.وعلى الرغم من ذلك أرسلت العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة واليابان ودول أخرى، وفودها إلى الجزيرة منذ ذلك الحين، مما زاد التوترات في مضيق تايوان.وتخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتعتبر بكين الجزيرة مقاطعة لها، بينما تؤكد تايوان، وهي منطقة لها حكومتها المنتخبة، أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال، فيما تعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.وأعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة للتنسيق مع روسيا في ما يخص سياسة العمل الأحادي، ولحماية سيادة وأمن البلدين.وجاءت تصريحات الرئيس الصيني، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلالها إن الصين مستعدة للعمل مع روسيا على سياسة العمل الأحادي وحماية سيادة وأمن البلدين.وأضاف جين بينغ إن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا وجميع القوى التقدمية في العالم ضد الهيمنة وسياسة القوة لمقاومة الأحادية والحمائية والبلطجة والدفاع بحزم عن السيادة والأمن ومصالح التنمية للبلدين".
https://sputnikarabic.ae/20221230/بوتين-التنسيق-بين-روسيا-والصين-على-الساحة-الدولية-يخدم-تشكيل-نظام-عالمي-عادل-1071758970.html
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أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان
أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان
الخارجية الصينية تطالب الولايات المتحدة بقطع العلاقات العسكرية مع تايوان
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الجمعة، إن على الولايات المتحدة وقف بيع الأسلحة لتايوان وقطع العلاقات العسكرية مع الجزيرة.
سبوتنيك. وأوضح وانغ ون بين أن بلاده تحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ الصين الموحدة، وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، والتنفيذ الجاد لوعد قادة الولايات المتحدة بعدم دعم "استقلال تايوان"، ووقف بيع الأسلحة لتايوان، وقطع الولايات المتحدة العلاقات العسكرية مع تايوان ووقف خلق توترات جديدة عبر مضيق تايوان".
وأضافت الخارجية أن الصين مستعدة لاتخاذ خطوات للدفاع بحزم عن سيادتها ومصالحها الأمنية، جاء ذلك بعدما سمحت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس الماضي، ببيع أنظمة فولكانو المضادة للدبابات بقيمة 180 مليون دولار لتايوان.
يذكر أن الوضع حول تايوان كان قد تصاعد بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب الماضي، وأدانت بكين رحلة بيلوسي التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، كما نفذت الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط الجزيرة.
وعلى الرغم من ذلك أرسلت العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة واليابان ودول أخرى، وفودها إلى الجزيرة منذ ذلك الحين، مما زاد التوترات في مضيق تايوان.
وتخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتعتبر بكين الجزيرة مقاطعة لها، بينما تؤكد تايوان، وهي منطقة لها حكومتها المنتخبة، أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال، فيما تعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
وأعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة للتنسيق مع روسيا
في ما يخص سياسة العمل الأحادي، ولحماية سيادة وأمن البلدين.
وجاءت تصريحات الرئيس الصيني، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلالها إن الصين مستعدة للعمل مع روسيا على سياسة العمل الأحادي وحماية سيادة وأمن البلدين.
وأضاف جين بينغ إن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا وجميع القوى التقدمية في العالم ضد الهيمنة وسياسة القوة لمقاومة الأحادية والحمائية والبلطجة والدفاع بحزم عن السيادة والأمن ومصالح التنمية للبلدين".