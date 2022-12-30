https://sputnikarabic.ae/20221230/الرئيس-التونسي-يمدد-حالة-الطوارئ-لشهر-إضافي-1071777031.html
الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ لشهر إضافي
الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ لشهر إضافي
أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر إضافي مع بداية العام الجديد. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T19:11+0000
2022-12-30T19:11+0000
2022-12-30T19:11+0000
أخبار تونس اليوم
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ووفقا للأمر الرئاسي الذي نقلته شبكة "نسمة" عن الصحيفة الرسمية، فقد تقرر إعلان حالة الطوارئ في كامل ترامب الجمهورية لمدة شهر تبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.تخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، في أعقاب هجوم قتل فيه أفراد حرس الرئاسة التونسية، ومع استمرار الحراك الاجتماعي منذ ثورة عام 2011.في فبراير/ شباط الماضي، أعلن سعيد تمديد العمل بحالة الطوارئ بداية من اليوم التاسع عشر من نفس الشهر وحتى نهاية العام الجاري في 31 ديسمبر/ كانون الأول.شهدت تونس موجة من الاحتجاجات والانقسام السياسي منذ فرض الرئيس سعيد، في 25 يوليو/ تموز عام 2021، إجراءات استثنائية تضمنت حل مجلس القضاء والبرلمان.كما أصدر تشريعات بمراسيم رئاسية، أعقب الاستفتاء وتمرير دستور جديد للبلاد في الصيف الماضي، والتي قال سعيد إنها إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من "الانهيار"، فيما اعتبرها معارضوه "انقلابا على دستور عام 2014.
https://sputnikarabic.ae/20221228/الرئيس-التونسي-الانتخابات-الأخيرة-شابها-بعض-التجاوزات-وأسفرت-عن-النتائج-التي-نعرفها-جميعا-1071710357.html
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ لشهر إضافي
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أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر إضافي مع بداية العام الجديد.
ووفقا للأمر الرئاسي الذي نقلته شبكة
"نسمة" عن الصحيفة الرسمية، فقد تقرر إعلان حالة الطوارئ في كامل ترامب الجمهورية لمدة شهر تبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.
تخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، في أعقاب هجوم قتل فيه أفراد حرس الرئاسة التونسية، ومع استمرار الحراك الاجتماعي منذ ثورة عام 2011.
في فبراير/ شباط الماضي، أعلن سعيد تمديد العمل بحالة الطوارئ
بداية من اليوم التاسع عشر من نفس الشهر وحتى نهاية العام الجاري في 31 ديسمبر/ كانون الأول.
شهدت تونس موجة من الاحتجاجات والانقسام السياسي منذ فرض الرئيس سعيد
، في 25 يوليو/ تموز عام 2021، إجراءات استثنائية تضمنت حل مجلس القضاء والبرلمان.
كما أصدر تشريعات بمراسيم رئاسية، أعقب الاستفتاء وتمرير دستور جديد للبلاد في الصيف الماضي، والتي قال سعيد إنها إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من "الانهيار"، فيما اعتبرها معارضوه "انقلابا على دستور عام 2014.