https://sputnikarabic.ae/20221230/الرئيس-التونسي-يمدد-حالة-الطوارئ-لشهر-إضافي-1071777031.html

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ لشهر إضافي

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ لشهر إضافي

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر إضافي مع بداية العام الجديد. 30.12.2022, سبوتنيك عربي

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ووفقا للأمر الرئاسي الذي نقلته شبكة "نسمة" عن الصحيفة الرسمية، فقد تقرر إعلان حالة الطوارئ في كامل ترامب الجمهورية لمدة شهر تبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.تخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، في أعقاب هجوم قتل فيه أفراد حرس الرئاسة التونسية، ومع استمرار الحراك الاجتماعي منذ ثورة عام 2011.في فبراير/ شباط الماضي، أعلن سعيد تمديد العمل بحالة الطوارئ بداية من اليوم التاسع عشر من نفس الشهر وحتى نهاية العام الجاري في 31 ديسمبر/ كانون الأول.شهدت تونس موجة من الاحتجاجات والانقسام السياسي منذ فرض الرئيس سعيد، في 25 يوليو/ تموز عام 2021، إجراءات استثنائية تضمنت حل مجلس القضاء والبرلمان.كما أصدر تشريعات بمراسيم رئاسية، أعقب الاستفتاء وتمرير دستور جديد للبلاد في الصيف الماضي، والتي قال سعيد إنها إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من "الانهيار"، فيما اعتبرها معارضوه "انقلابا على دستور عام 2014.

https://sputnikarabic.ae/20221228/الرئيس-التونسي-الانتخابات-الأخيرة-شابها-بعض-التجاوزات-وأسفرت-عن-النتائج-التي-نعرفها-جميعا-1071710357.html

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