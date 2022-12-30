عربي
https://sputnikarabic.ae/20221230/الرئيس-التونسي-يمدد-حالة-الطوارئ-لشهر-إضافي-1071777031.html
الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ لشهر إضافي
الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ لشهر إضافي
أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر إضافي مع بداية العام الجديد. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T19:11+0000
2022-12-30T19:11+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742271_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_eb51c4424a2cdfcf91738832323f9887.jpg
ووفقا للأمر الرئاسي الذي نقلته شبكة "نسمة" عن الصحيفة الرسمية، فقد تقرر إعلان حالة الطوارئ في كامل ترامب الجمهورية لمدة شهر تبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.تخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، في أعقاب هجوم قتل فيه أفراد حرس الرئاسة التونسية، ومع استمرار الحراك الاجتماعي منذ ثورة عام 2011.في فبراير/ شباط الماضي، أعلن سعيد تمديد العمل بحالة الطوارئ بداية من اليوم التاسع عشر من نفس الشهر وحتى نهاية العام الجاري في 31 ديسمبر/ كانون الأول.شهدت تونس موجة من الاحتجاجات والانقسام السياسي منذ فرض الرئيس سعيد، في 25 يوليو/ تموز عام 2021، إجراءات استثنائية تضمنت حل مجلس القضاء والبرلمان.كما أصدر تشريعات بمراسيم رئاسية، أعقب الاستفتاء وتمرير دستور جديد للبلاد في الصيف الماضي، والتي قال سعيد إنها إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من "الانهيار"، فيما اعتبرها معارضوه "انقلابا على دستور عام 2014.
https://sputnikarabic.ae/20221228/الرئيس-التونسي-الانتخابات-الأخيرة-شابها-بعض-التجاوزات-وأسفرت-عن-النتائج-التي-نعرفها-جميعا-1071710357.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742271_477:0:3206:2047_1920x0_80_0_0_e93de4185a20af985bc4463149d6fd2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ لشهر إضافي

19:11 GMT 30.12.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARالرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبرTelegram
أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر إضافي مع بداية العام الجديد.
ووفقا للأمر الرئاسي الذي نقلته شبكة "نسمة" عن الصحيفة الرسمية، فقد تقرر إعلان حالة الطوارئ في كامل ترامب الجمهورية لمدة شهر تبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.
تخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، في أعقاب هجوم قتل فيه أفراد حرس الرئاسة التونسية، ومع استمرار الحراك الاجتماعي منذ ثورة عام 2011.
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
الرئيس التونسي: الانتخابات الأخيرة شابها بعض التجاوزات وأسفرت عن النتائج التي نعرفها جميعا
28 ديسمبر, 20:42 GMT
في فبراير/ شباط الماضي، أعلن سعيد تمديد العمل بحالة الطوارئ بداية من اليوم التاسع عشر من نفس الشهر وحتى نهاية العام الجاري في 31 ديسمبر/ كانون الأول.
شهدت تونس موجة من الاحتجاجات والانقسام السياسي منذ فرض الرئيس سعيد، في 25 يوليو/ تموز عام 2021، إجراءات استثنائية تضمنت حل مجلس القضاء والبرلمان.
كما أصدر تشريعات بمراسيم رئاسية، أعقب الاستفتاء وتمرير دستور جديد للبلاد في الصيف الماضي، والتي قال سعيد إنها إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من "الانهيار"، فيما اعتبرها معارضوه "انقلابا على دستور عام 2014.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала