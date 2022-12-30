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الرئيس الصيني: بكين مستعدة للتنسيق مع روسيا في ما يخص سياسة العمل الأحادي ولحماية سيادة وأمن البلدين
https://sputnikarabic.ae/20221230/الرئيس-الصيني-بكين-مستعدة-للتنسيق-مع-روسيا-في-ما-يخص-سياسة-العمل-الأحادي-ولحماية-سيادة-وأمن-البلدين-1071764147.html
الرئيس الصيني: بكين مستعدة للتنسيق مع روسيا في ما يخص سياسة العمل الأحادي ولحماية سيادة وأمن البلدين
الرئيس الصيني: بكين مستعدة للتنسيق مع روسيا في ما يخص سياسة العمل الأحادي ولحماية سيادة وأمن البلدين
أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن بلاده مستعدة للتنسيق مع روسيا في ما يخص سياسة العمل الأحادي، ولحماية سيادة وأمن البلدين. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T12:05+0000
2022-12-30T12:32+0000
العالم
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وجاءت تصريحات الرئيس الصيني، اليوم الجمعة، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلالها إن الصين مستعدة للعمل مع روسيا على سياسة العمل الأحادي وحماية سيادة وأمن البلدين.وأضاف جين بينغ إن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا وجميع القوى التقدمية في العالم ضد الهيمنة وسياسة القوة لمقاومة الأحادية والحمائية والبلطجة والدفاع بحزم عن السيادة والأمن ومصالح التنمية للبلدين".كما أشار إلى أن الصين مستعدة للدفاع عن النزاهة والعدالة الدولية مع روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال محادثة عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن التنسيق بين روسيا والصين على الساحة الدولية يخدم تشكيل نظام عالمي عادل.
https://sputnikarabic.ae/20221230/بوتين-التنسيق-بين-روسيا-والصين-على-الساحة-الدولية-يخدم-تشكيل-نظام-عالمي-عادل-1071758970.html
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العالم

الرئيس الصيني: بكين مستعدة للتنسيق مع روسيا في ما يخص سياسة العمل الأحادي ولحماية سيادة وأمن البلدين

12:05 GMT 30.12.2022 (تم التحديث: 12:32 GMT 30.12.2022)
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصوررئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين
رئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن بلاده مستعدة للتنسيق مع روسيا في ما يخص سياسة العمل الأحادي، ولحماية سيادة وأمن البلدين.
وجاءت تصريحات الرئيس الصيني، اليوم الجمعة، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلالها إن الصين مستعدة للعمل مع روسيا على سياسة العمل الأحادي وحماية سيادة وأمن البلدين.
وأضاف جين بينغ إن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا وجميع القوى التقدمية في العالم ضد الهيمنة وسياسة القوة لمقاومة الأحادية والحمائية والبلطجة والدفاع بحزم عن السيادة والأمن ومصالح التنمية للبلدين".
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
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كما أشار إلى أن الصين مستعدة للدفاع عن النزاهة والعدالة الدولية مع روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال محادثة عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن التنسيق بين روسيا والصين على الساحة الدولية يخدم تشكيل نظام عالمي عادل.
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