https://sputnikarabic.ae/20221230/السعودية-تستضيف-بطولة-دولية-لكرة-القدم-النسائية-1071756304.html

السعودية تستضيف بطولة دولية لكرة القدم النسائية

السعودية تستضيف بطولة دولية لكرة القدم النسائية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استضافته البطولة الدولية الودية للسيدات 2023، في الفترة الممتدة من 11 إلى 19 يناير/كانون الثاني المقبل. 30.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-30T07:29+0000

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2022-12-30T07:29+0000

رياضة

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وفي بيان له، قال الاتحاد إن البطولة ستتم بمشاركة 4 منتخبات للسيدات هي باكستان، جزر القمر، موريشيوس بالإضافة إلى منتخبنا الوطني صاحب الضيافة.وتأتي استضافة البطولة ضمن أهداف إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير المنتخب الأول الذي تم تدشينه العام الماضي وخاض خلال الفترة الماضية العديد من المعسكرات والمباريات الودية، بحسب ما نقل موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم.وبينت أن الاتحاد السعودي يسخّر جميع الإمكانات لتطوير كرة القدم النسائية، خاصة وأنها ضمن مرتكزات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي تم إطلاقها العام الماضي.‏‎وأضافت بن بهيان أن البطولة الدولية الودية تهدف إلى المزيد من الاحتكاك للاعبات المنتخب قبل خوض غمار البطولات الرسمية المستقبلية.وينطلق، الاثنين المقبل الموافق الثاني من شهر يناير/كانون الثاني، معسكر المنتخب الوطني الأول للسيدات والذي سيقام في المنطقة الشرقية استعدادًا للبطولة الودية الدولية التي سيشارك فيها المنتخب الوطني للسيدات بجانب منتخبات باكستان، جزر القمر، وموريشيوس.واستدعت المديرة الفنية للمنتخب السعودي، الألمانية مونيكا ستاب، 25 لاعبة، وهنّ: "نوال خالد، سارة خالد، ليلى علي، منى عبد الرحمن، لين محمد، بيان صدقه، تاله الغامدي، دلال عبد اللطيف، هلا خاشقجي، لانا عبد الرزاق، أسيل صالح، شروق الهوساوي، رغد حلمي، رغد مخيزن، سارة حمد، مريم التميمي، ليان جوهري، صبا توفيق، مجد العتيبي، جوري طارق، البندري مبارك، مباركة محمد، فاطمة منصور، نورة إبراهيم، فدوى خالد".

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