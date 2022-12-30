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السعودية تستضيف بطولة دولية لكرة القدم النسائية
السعودية تستضيف بطولة دولية لكرة القدم النسائية
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استضافته البطولة الدولية الودية للسيدات 2023، في الفترة الممتدة من 11 إلى 19 يناير/كانون الثاني المقبل. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T07:29+0000
2022-12-30T07:29+0000
رياضة
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وفي بيان له، قال الاتحاد إن البطولة ستتم بمشاركة 4 منتخبات للسيدات هي باكستان، جزر القمر، موريشيوس بالإضافة إلى منتخبنا الوطني صاحب الضيافة.وتأتي استضافة البطولة ضمن أهداف إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير المنتخب الأول الذي تم تدشينه العام الماضي وخاض خلال الفترة الماضية العديد من المعسكرات والمباريات الودية، بحسب ما نقل موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم.وبينت أن الاتحاد السعودي يسخّر جميع الإمكانات لتطوير كرة القدم النسائية، خاصة وأنها ضمن مرتكزات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي تم إطلاقها العام الماضي.‏‎وأضافت بن بهيان أن البطولة الدولية الودية تهدف إلى المزيد من الاحتكاك للاعبات المنتخب قبل خوض غمار البطولات الرسمية المستقبلية.وينطلق، الاثنين المقبل الموافق الثاني من شهر يناير/كانون الثاني، معسكر المنتخب الوطني الأول للسيدات والذي سيقام في المنطقة الشرقية استعدادًا للبطولة الودية الدولية التي سيشارك فيها المنتخب الوطني للسيدات بجانب منتخبات باكستان، جزر القمر، وموريشيوس.واستدعت المديرة الفنية للمنتخب السعودي، الألمانية مونيكا ستاب، 25 لاعبة، وهنّ: "نوال خالد، سارة خالد، ليلى علي، منى عبد الرحمن، لين محمد، بيان صدقه، تاله الغامدي، دلال عبد اللطيف، هلا خاشقجي، لانا عبد الرزاق، أسيل صالح، شروق الهوساوي، رغد حلمي، رغد مخيزن، سارة حمد، مريم التميمي، ليان جوهري، صبا توفيق، مجد العتيبي، جوري طارق، البندري مبارك، مباركة محمد، فاطمة منصور، نورة إبراهيم، فدوى خالد".
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رياضة
رياضة

السعودية تستضيف بطولة دولية لكرة القدم النسائية

07:29 GMT 30.12.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصوركرة القدم
كرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استضافته البطولة الدولية الودية للسيدات 2023، في الفترة الممتدة من 11 إلى 19 يناير/كانون الثاني المقبل.
وفي بيان له، قال الاتحاد إن البطولة ستتم بمشاركة 4 منتخبات للسيدات هي باكستان، جزر القمر، موريشيوس بالإضافة إلى منتخبنا الوطني صاحب الضيافة.
وتأتي استضافة البطولة ضمن أهداف إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير المنتخب الأول الذي تم تدشينه العام الماضي وخاض خلال الفترة الماضية العديد من المعسكرات والمباريات الودية، بحسب ما نقل موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقالت عضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، المشرف العام على إدارة كرة القدم النسائية، لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، إن الكرة النسائية في المملكة شهدت قفزات كبيرة في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال تطوير المسابقات المحلية ومراكز التدريب الإقليمية للفتيات بما يسهم في اكتشاف مواهب جديدة تكون نواة لمنتخب قوي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبينت أن الاتحاد السعودي يسخّر جميع الإمكانات لتطوير كرة القدم النسائية، خاصة وأنها ضمن مرتكزات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي تم إطلاقها العام الماضي.
‏‎وأضافت بن بهيان أن البطولة الدولية الودية تهدف إلى المزيد من الاحتكاك للاعبات المنتخب قبل خوض غمار البطولات الرسمية المستقبلية.
وينطلق، الاثنين المقبل الموافق الثاني من شهر يناير/كانون الثاني، معسكر المنتخب الوطني الأول للسيدات والذي سيقام في المنطقة الشرقية استعدادًا للبطولة الودية الدولية التي سيشارك فيها المنتخب الوطني للسيدات بجانب منتخبات باكستان، جزر القمر، وموريشيوس.

واستدعت المديرة الفنية للمنتخب السعودي، الألمانية مونيكا ستاب، 25 لاعبة، وهنّ: "نوال خالد، سارة خالد، ليلى علي، منى عبد الرحمن، لين محمد، بيان صدقه، تاله الغامدي، دلال عبد اللطيف، هلا خاشقجي، لانا عبد الرزاق، أسيل صالح، شروق الهوساوي، رغد حلمي، رغد مخيزن، سارة حمد، مريم التميمي، ليان جوهري، صبا توفيق، مجد العتيبي، جوري طارق، البندري مبارك، مباركة محمد، فاطمة منصور، نورة إبراهيم، فدوى خالد".
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