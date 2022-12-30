https://sputnikarabic.ae/20221230/السفير-الإيراني-في-بغداد-قاسم-سليماني-شخصية-استثنائية-وأفشل-مخططات-الأعداء-1071780216.html
السفير الإيراني في بغداد: قاسم سليماني شخصية استثنائية وأفشل مخططات الأعداء
السفير الإيراني في بغداد: قاسم سليماني شخصية استثنائية وأفشل مخططات الأعداء
أكد السفير الإيراني في بغداد، محمد آل صادق، اليوم الجمعة، أن الجنرال قاسم سليماني حضر إلى العراق بنفسه في الساعات الأولى من هجوم "داعش". 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T22:28+0000
2022-12-30T22:28+0000
2022-12-30T22:28+0000
العالم العربي
مقتل قاسم سليماني
العراق
إيران
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات آل صادق جاءت خلال كلمته بمهرجان الذكرى السنوية الثالثة لمقتل الجنرال سليماني، قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني.وأفاد الدبلوماسي الإيراني بأن سليماني ورفيقه نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أفشلا مخططات الإرهاب، وأن "مدرسة قاسم تخرج منها أبناء شعوب المنطقة، ولا يمكن إحصاء الأعمال التي قام بها سليماني على مختلف الأصعدة طيلة سنين حياته".وشدد آل صادق على أن قادة النصر (نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني) تحملوا أعباء كبيرة في مواجهة تنظيم "داعش" الارهابي، مشيرا إلى أنهما "عملا بروح الفريق الواحد بهدف إفشال مخططات الأعداء وعلى رأسهم أمريكا راعية الإرهاب".وقال السفير الإيراني في بغداد، محمد آل صادق:يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
https://sputnikarabic.ae/20221101/القضاء-الإيراني-يطالب-بالإسراع-في-محاكمة-المتورطين-في-اغتيال-قاسم-سليماني-ورفاقه-1069705505.html
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العالم العربي, مقتل قاسم سليماني, العراق, إيران
العالم العربي, مقتل قاسم سليماني, العراق, إيران
السفير الإيراني في بغداد: قاسم سليماني شخصية استثنائية وأفشل مخططات الأعداء
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أكد السفير الإيراني في بغداد، محمد آل صادق، اليوم الجمعة، أن الجنرال قاسم سليماني حضر إلى العراق بنفسه في الساعات الأولى من هجوم "داعش".
وأفادت وكالة
إرنا، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات آل صادق جاءت خلال كلمته بمهرجان الذكرى السنوية الثالثة لمقتل الجنرال سليماني، قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني.
وأفاد الدبلوماسي الإيراني بأن سليماني ورفيقه نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أفشلا مخططات الإرهاب، وأن "مدرسة قاسم تخرج منها أبناء شعوب المنطقة، ولا يمكن إحصاء الأعمال التي قام بها سليماني على مختلف الأصعدة طيلة سنين حياته".
وشدد آل صادق على أن قادة النصر
(نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني) تحملوا أعباء كبيرة في مواجهة تنظيم "داعش" الارهابي، مشيرا إلى أنهما "عملا بروح الفريق الواحد بهدف إفشال مخططات الأعداء وعلى رأسهم أمريكا راعية الإرهاب".
وقال السفير الإيراني في بغداد، محمد آل صادق:
الشهيد سليماني شخصية استثنائية سيبقى رمزا للبطولة وشخصية عالمية، فهو والشهيد المهندس قادا معارك الانتصار في العراق.
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون
)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.