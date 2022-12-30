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السلطات العراقية تعلن تسجيل أكثر من 1500 أسرة نازحة للاندماج في محافظات متعددة
السلطات العراقية تعلن تسجيل أكثر من 1500 أسرة نازحة للاندماج في محافظات متعددة
أعلنت السلطات العراقية عن وجود أكثر من 1500 أسرة نازحة ترغب بالاندماج في محافظات الفرات الأوسط والجنوبية. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T12:51+0000
2022-12-30T12:51+0000
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وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، قالت وزارة الهجرة والمهجرين، إن موظفي فروعها سجلوا 1546 أسرة نازحة ترغب بالاندماج في محافظات الفرات الأوسط والجنوبية.وفصل البيان وجود "879 أسرة نازحة في محافظات الفرات الأوسط و432 أسرة نازحة في المحافظات الجنوبية، إضافة الى تسجيل المحافظات الوسطى 235 أسرة نازحة".يذكر أن الحرب في العراق تسببت بنزوح أكثر من 5 ملايين شخص من منازلهم، حيث أقامت السلطات المحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية 174 مخيمًا لإيوائهم، أغلقت تباعا خلال السنوات القليلة الماضية مع عودة النازحين إلى بيوتهم.وكان تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) قد سيطر على مساحات واسعة من العراق في 2014، وأقامت السلطات عقب دحره نهاية عام 2017، مخيمات لإيواء عائلات كانت تسكن مدنا ومناطق خاضعة لسيطرته.وتشير منظمة الهجرة الدولية إلى أن نحو نصف سكان هذه المخيمات لم يعد إلى المناطق التي ينحدرون منها، رغم أن السلطات تقول إن حملة الإغلاق هذه تضمن عودة النازحين إلى بيوتهم.طالع أيضا: العراق وأمريكا يبحثان خطة لتشجيع النازحين على العودة إلى ديارهم الأصلية
https://sputnikarabic.ae/20211220/أزمة-النازحين-في-العراق-هل-تنتهي-بإغلاق-المخيمات؟-1054382731.html
https://sputnikarabic.ae/20221129/الرئيس-العراقي-يبحث-الظروف-الكارثية-لـ600-ألف-مواطن-من-النازحين-1070658570.html
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أخبار العراق اليوم, العالم العربي
أخبار العراق اليوم, العالم العربي

السلطات العراقية تعلن تسجيل أكثر من 1500 أسرة نازحة للاندماج في محافظات متعددة

12:51 GMT 30.12.2022
© AFP 2022 / ZAID AL-OBEIDIالعراق النازحين
العراق النازحين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© AFP 2022 / ZAID AL-OBEIDI
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أعلنت السلطات العراقية عن وجود أكثر من 1500 أسرة نازحة ترغب بالاندماج في محافظات الفرات الأوسط والجنوبية.
وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، قالت وزارة الهجرة والمهجرين، إن موظفي فروعها سجلوا 1546 أسرة نازحة ترغب بالاندماج في محافظات الفرات الأوسط والجنوبية.
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وفصل البيان وجود "879 أسرة نازحة في محافظات الفرات الأوسط و432 أسرة نازحة في المحافظات الجنوبية، إضافة الى تسجيل المحافظات الوسطى 235 أسرة نازحة".

ولفت إلى أن "هذه الأسر راغبة بالاندماج والاستقرار في محافظات بغداد، واسط، ديالى، كربلاء المقدسة، الديوانية، البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى"، موضحةً أن "إقبال الأسر للتسجيل جاء بعد التوعية المباشرة من فرق الوزارة الميدانية للأسر النازحة وبالتعاون مع الحكومات المحلية".

يذكر أن الحرب في العراق تسببت بنزوح أكثر من 5 ملايين شخص من منازلهم، حيث أقامت السلطات المحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية 174 مخيمًا لإيوائهم، أغلقت تباعا خلال السنوات القليلة الماضية مع عودة النازحين إلى بيوتهم.
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وكان تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) قد سيطر على مساحات واسعة من العراق في 2014، وأقامت السلطات عقب دحره نهاية عام 2017، مخيمات لإيواء عائلات كانت تسكن مدنا ومناطق خاضعة لسيطرته.
ومنذ سنوات، يعلن العراق نيته إغلاق المخيمات، لكن الحكومة عجلت الخطوات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وتشير منظمة الهجرة الدولية إلى أن نحو نصف سكان هذه المخيمات لم يعد إلى المناطق التي ينحدرون منها، رغم أن السلطات تقول إن حملة الإغلاق هذه تضمن عودة النازحين إلى بيوتهم.
طالع أيضا: العراق وأمريكا يبحثان خطة لتشجيع النازحين على العودة إلى ديارهم الأصلية
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