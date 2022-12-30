https://sputnikarabic.ae/20221230/الناتو-إمداد-أوكرانيا-بمزيد-من-الأسلحة-أسرع-طريق-للسلام-1071762100.html

"الناتو": إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة أسرع طريق للسلام

"الناتو": إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة أسرع طريق للسلام

دعا ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الدول الأعضاء إلى إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، معتبرًا أن ذلك أسرع طريق للسلام. 30.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-30T11:14+0000

2022-12-30T11:14+0000

2022-12-30T11:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الناتو

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102501/02/1025010249_0:65:3409:1983_1920x0_80_0_0_de2a11edacfcb76a7b65c708f719b0c1.jpg

وقال ستولتنبرغ لوكالة الأنباء الألمانية إن الدعم العسكري لأوكرانيا هو أسرع طريق للسلام، مضيفًا أن الحاجة إلى الذخيرة وقطع الغيار "هائلة".وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بنحو ملياري دولار، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي باتريوت، الذي يوفر الحماية ضد الطائرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية.

https://sputnikarabic.ae/20221223/زيارة-لا-تبشر-بخير-زيلينسكي-يعود-خائبا-من-أمريكا-بعد-رفض-أغلب-طلباته-1071521496.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا