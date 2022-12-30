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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221230/الناتو-إمداد-أوكرانيا-بمزيد-من-الأسلحة-أسرع-طريق-للسلام-1071762100.html
"الناتو": إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة أسرع طريق للسلام
"الناتو": إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة أسرع طريق للسلام
دعا ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الدول الأعضاء إلى إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، معتبرًا أن ذلك أسرع طريق للسلام. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T11:14+0000
2022-12-30T11:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الناتو
أخبار أوكرانيا
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وقال ستولتنبرغ لوكالة الأنباء الألمانية إن الدعم العسكري لأوكرانيا هو أسرع طريق للسلام، مضيفًا أن الحاجة إلى الذخيرة وقطع الغيار "هائلة".وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بنحو ملياري دولار، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي باتريوت، الذي يوفر الحماية ضد الطائرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية.
https://sputnikarabic.ae/20221223/زيارة-لا-تبشر-بخير-زيلينسكي-يعود-خائبا-من-أمريكا-بعد-رفض-أغلب-طلباته-1071521496.html
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روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا
روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا

"الناتو": إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة أسرع طريق للسلام

11:14 GMT 30.12.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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دعا ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الدول الأعضاء إلى إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، معتبرًا أن ذلك أسرع طريق للسلام.
وقال ستولتنبرغ لوكالة الأنباء الألمانية إن الدعم العسكري لأوكرانيا هو أسرع طريق للسلام، مضيفًا أن الحاجة إلى الذخيرة وقطع الغيار "هائلة".

وقال: "نعلم أن معظم الحروب تنتهي على طاولة المفاوضات، وربما هذه الحرب أيضا، لكننا نعلم أن ما يمكن أن تحققه أوكرانيا في هذه المفاوضات يعتمد بشكل وثيق على الوضع العسكري".

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وشدد على أهمية أن تتلقى أوكرانيا ما يكفي من الذخيرة للأنظمة الموجودة بالفعل، قائلا: "أدعو الحلفاء إلى بذل المزيد من الجهد. من مصلحتنا الأمنية جميعا التأكد من أن أوكرانيا تنتصر وأن [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين لن يفوز".

وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بنحو ملياري دولار، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي باتريوت، الذي يوفر الحماية ضد الطائرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية.
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