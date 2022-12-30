عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20221230/النصر-السعودي-يتعاقد-رسميا-مع-كريستيانو-رونالدو-1071776154.html
"النصر" السعودي يتعاقد رسميا مع كريستيانو رونالدو
"النصر" السعودي يتعاقد رسميا مع كريستيانو رونالدو
تعاقد نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رسميا مع نادي "النصر" السعودي، وذلك بعد أن تم ‏فسخ تعاقده مع نادي "مانشستر يونايتد". الإنجليزي. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T18:19+0000
2022-12-30T18:19+0000
مجتمع
رياضة
نادي النصر السعودي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/15/1070397309_0:0:1256:707_1920x0_80_0_0_b9d9ab06ac03e63e140b2db33d73a769.jpg
وتعاقد النادي السعودي مع رونالدو، ليبدأ عقده من يناير/ كانون الثاني 2023 وحتى صيف 2025، وفقا لما أوردته قناة "العربية" السعودية.كما نشرت صحيفة "الرياضية" السعودية عبر حسابها للأخبار العاجلة على "تويتر" أن "نادي النصر وقع رسميا مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف".وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت تفاصيل العقد المقدم من النصر السعودي لنجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرة إلى أن النجم البرتغالي سيلعب مع النادي السعودي اعتبارا من 1 يناير المقبل، في عقد يستمر لموسمين ونصف.وقيمة العقد ستكون أقل بقليل من مائة مليون يورو مضافا إليها حوافز اقتصادية ممثلة بالإعلانات ليصبح البرتغالي صاحب أعلى أجر مدفوع للاعب في العالم ويقترب المبلغ من 200 مليون يورو في الموسم الواحد.وكانت "ديلي ميل" البريطانية، قد نشرت في وقت سابق أن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.يشار إلى أن النجم البرتغالي قد شارك مع منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، حيث ودع البطولة أمام منتخب المغرب فى دور الـ8 بنتيجة هدف مقابل لا شيء، مع التذكير بأنه لم يشارك أساسيا في المنتخب خلال البطولة.
https://sputnikarabic.ae/20221221/تقارير-رونالدو-يصل-إلى-السعودية-تمهيدا-للتفاوض-مع-نادي-النصر-1071467111.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/15/1070397309_17:0:1133:837_1920x0_80_0_0_0fea708aa7dea4e2d99c608eb0470599.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, نادي النصر السعودي
رياضة, نادي النصر السعودي

"النصر" السعودي يتعاقد رسميا مع كريستيانو رونالدو

18:19 GMT 30.12.2022
© AFP 2022 / PATRICIA DE MELO MOREIRAالمهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال مؤتمر صحفي في نادي الشحانية الرياضي في السامرية، شمال غرب الدوحة، خلال بطولة كأس العالم، 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال مؤتمر صحفي في نادي الشحانية الرياضي في السامرية، شمال غرب الدوحة، خلال بطولة كأس العالم، 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال مؤتمر صحفي في نادي الشحانية الرياضي في السامرية، شمال غرب الدوحة، خلال بطولة كأس العالم، 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
© AFP 2022 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
تابعنا عبرTelegram
تعاقد نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رسميا مع نادي "النصر" السعودي، وذلك بعد أن تم ‏فسخ تعاقده مع نادي "مانشستر يونايتد". الإنجليزي.
وتعاقد النادي السعودي مع رونالدو، ليبدأ عقده من يناير/ كانون الثاني 2023 وحتى صيف 2025، وفقا لما أوردته قناة "العربية" السعودية.
كما نشرت صحيفة "الرياضية" السعودية عبر حسابها للأخبار العاجلة على "تويتر" أن "نادي النصر وقع رسميا مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف".
وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت تفاصيل العقد المقدم من النصر السعودي لنجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرة إلى أن النجم البرتغالي سيلعب مع النادي السعودي اعتبارا من 1 يناير المقبل، في عقد يستمر لموسمين ونصف.
وقيمة العقد ستكون أقل بقليل من مائة مليون يورو مضافا إليها حوافز اقتصادية ممثلة بالإعلانات ليصبح البرتغالي صاحب أعلى أجر مدفوع للاعب في العالم ويقترب المبلغ من 200 مليون يورو في الموسم الواحد.
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
تقارير: رونالدو يصل إلى السعودية تمهيدا للتفاوض مع نادي "النصر"
21 ديسمبر, 20:13 GMT
وكانت "ديلي ميل" البريطانية، قد نشرت في وقت سابق أن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.
يشار إلى أن النجم البرتغالي قد شارك مع منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، حيث ودع البطولة أمام منتخب المغرب فى دور الـ8 بنتيجة هدف مقابل لا شيء، مع التذكير بأنه لم يشارك أساسيا في المنتخب خلال البطولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала