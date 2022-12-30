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https://sputnikarabic.ae/20221230/النصر-السعودي-ينشر-صور-من-تعاقده-مع-رونالدو-أكبر-من-مجرد-كتابة-فصل-تاريخي-جديد-1071779942.html
"النصر" السعودي ينشر صور من تعاقده مع رونالدو... "أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد"
"النصر" السعودي ينشر صور من تعاقده مع رونالدو... "أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد"
أصدر نادي "النصر" السعودي، اليوم الجمعة، أول بيان رسمي، بشأن انضمام نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ‏رسميا إلى صفوفه.‏ 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T21:54+0000
2022-12-30T21:54+0000
مجتمع
رياضة
نادي النصر السعودي
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ونشر الحساب الرسمي للنادي على "تويتر" صور تجمع رئيسه، مسلي آل معمر، برونالدو، وهم يمسكان سويا بقميص الأخير الذي سيرتديه بعد الانتقال إلى النادي السعودي.ووصف نادي "النصر" السعودي في البيان التعاقد مع كريستيانو رونالدو بأنه "أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد"، وأكد أن "هذا التوقيع لن يلهم نادينا لتحقيق المزيد من النجاح فحسب، وإنما سيلهم فريقنا وأمتنا والأجيال القادمة، وكذلك الفتيان والفتيات لكي يكونوا أفضل نسخة من أنفسهم، مرحبا بك يا كريستيانو رونالدو في منزلك الجديد".من ناحيته، كتب وزير الرياضة السعودي، عبد العزيز بن تركي الفيضل، على "تويتر": "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية، مرحبا بك يا كريستيانو رونالدو في المملكة، وسندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".ويبدأ عقد رونالدو مع نادي "النصر" السعودي من يناير/ كانون الثاني 2023 وحتى صيف 2025، وفقا لما أوردته قناة "العربية" السعودية.وفي الشهر الماضي، أعلن فريق "مانشستر يونايتد"، رحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن الفريق بالتراضي بين الطرفين.وقال مان يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه تم فسخ التعاقد بشكل رسمي مع رونالدو بالاتفاق المتبادل بين الطرفين، موجها له الشكر على الفترة التي قضاها في النادي.وكان رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الصيف الماضي وخاض مع الفريق الموسم الماضي 39 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 3 آخرين.وفي الموسم الجاري، شارك في 16 مباراة جاء أغلبهم كبديل وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين.وجاء قرار فسخ التعاقد بعدما أجرى رونالدو حوارا ناريا مع الإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان أكد خلاله عدم احترامه لمدربه تين هاج لأن الأخير لا يحترمه. كما هاجم رونالدو ملاك مانشستر يونايتد وانتقد بعض من زملائه في الفريق.
https://sputnikarabic.ae/20221230/النصر-السعودي-يتعاقد-رسميا-مع-كريستيانو-رونالدو-1071776154.html
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رياضة, نادي النصر السعودي
رياضة, نادي النصر السعودي

"النصر" السعودي ينشر صور من تعاقده مع رونالدو... "أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد"

21:54 GMT 30.12.2022
© AFP 2022 / PATRICIA DE MELO MOREIRAكريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
كريستيانو رونالدو
© AFP 2022 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
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أصدر نادي "النصر" السعودي، اليوم الجمعة، أول بيان رسمي، بشأن انضمام نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ‏رسميا إلى صفوفه.‏
ونشر الحساب الرسمي للنادي على "تويتر" صور تجمع رئيسه، مسلي آل معمر، برونالدو، وهم يمسكان سويا بقميص الأخير الذي سيرتديه بعد الانتقال إلى النادي السعودي.
ووصف نادي "النصر" السعودي في البيان التعاقد مع كريستيانو رونالدو بأنه "أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد"، وأكد أن "هذا التوقيع لن يلهم نادينا لتحقيق المزيد من النجاح فحسب، وإنما سيلهم فريقنا وأمتنا والأجيال القادمة، وكذلك الفتيان والفتيات لكي يكونوا أفضل نسخة من أنفسهم، مرحبا بك يا كريستيانو رونالدو في منزلك الجديد".
من ناحيته، كتب وزير الرياضة السعودي، عبد العزيز بن تركي الفيضل، على "تويتر": "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية، مرحبا بك يا كريستيانو رونالدو في المملكة، وسندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".
ويبدأ عقد رونالدو مع نادي "النصر" السعودي من يناير/ كانون الثاني 2023 وحتى صيف 2025، وفقا لما أوردته قناة "العربية" السعودية.
وفي الشهر الماضي، أعلن فريق "مانشستر يونايتد"، رحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن الفريق بالتراضي بين الطرفين.
وقال مان يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه تم فسخ التعاقد بشكل رسمي مع رونالدو بالاتفاق المتبادل بين الطرفين، موجها له الشكر على الفترة التي قضاها في النادي.
المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال مؤتمر صحفي في نادي الشحانية الرياضي في السامرية، شمال غرب الدوحة، خلال بطولة كأس العالم، 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
مجتمع
"النصر" السعودي يتعاقد رسميا مع كريستيانو رونالدو
18:19 GMT
وكان رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الصيف الماضي وخاض مع الفريق الموسم الماضي 39 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 3 آخرين.
وفي الموسم الجاري، شارك في 16 مباراة جاء أغلبهم كبديل وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين.
وجاء قرار فسخ التعاقد بعدما أجرى رونالدو حوارا ناريا مع الإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان أكد خلاله عدم احترامه لمدربه تين هاج لأن الأخير لا يحترمه. كما هاجم رونالدو ملاك مانشستر يونايتد وانتقد بعض من زملائه في الفريق.
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