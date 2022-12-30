"النصر" السعودي ينشر صور من تعاقده مع رونالدو... "أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد"
© AFP 2022 / PATRICIA DE MELO MOREIRAكريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
© AFP 2022 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
أصدر نادي "النصر" السعودي، اليوم الجمعة، أول بيان رسمي، بشأن انضمام نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رسميا إلى صفوفه.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على "تويتر" صور تجمع رئيسه، مسلي آل معمر، برونالدو، وهم يمسكان سويا بقميص الأخير الذي سيرتديه بعد الانتقال إلى النادي السعودي.
ووصف نادي "النصر" السعودي في البيان التعاقد مع كريستيانو رونالدو بأنه "أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد"، وأكد أن "هذا التوقيع لن يلهم نادينا لتحقيق المزيد من النجاح فحسب، وإنما سيلهم فريقنا وأمتنا والأجيال القادمة، وكذلك الفتيان والفتيات لكي يكونوا أفضل نسخة من أنفسهم، مرحبا بك يا كريستيانو رونالدو في منزلك الجديد".
History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2022
من ناحيته، كتب وزير الرياضة السعودي، عبد العزيز بن تركي الفيضل، على "تويتر": "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية، مرحبا بك يا كريستيانو رونالدو في المملكة، وسندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".
سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية 🇸🇦— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) December 30, 2022
مرحباً بك @Cristiano في المملكة
وسندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا 🙏🏼 pic.twitter.com/MGZ58QcmXM
ويبدأ عقد رونالدو مع نادي "النصر" السعودي من يناير/ كانون الثاني 2023 وحتى صيف 2025، وفقا لما أوردته قناة "العربية" السعودية.
وفي الشهر الماضي، أعلن فريق "مانشستر يونايتد"، رحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن الفريق بالتراضي بين الطرفين.
وقال مان يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه تم فسخ التعاقد بشكل رسمي مع رونالدو بالاتفاق المتبادل بين الطرفين، موجها له الشكر على الفترة التي قضاها في النادي.
وكان رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الصيف الماضي وخاض مع الفريق الموسم الماضي 39 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 3 آخرين.
وفي الموسم الجاري، شارك في 16 مباراة جاء أغلبهم كبديل وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين.
وجاء قرار فسخ التعاقد بعدما أجرى رونالدو حوارا ناريا مع الإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان أكد خلاله عدم احترامه لمدربه تين هاج لأن الأخير لا يحترمه. كما هاجم رونالدو ملاك مانشستر يونايتد وانتقد بعض من زملائه في الفريق.