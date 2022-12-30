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اليابان تغري سكان العاصمة... 7 آلاف دولار لكل من يهجرها فما السبب؟
اليابان تغري سكان العاصمة... 7 آلاف دولار لكل من يهجرها فما السبب؟
ما زالت اليابان تحتفظ بإصرارها على نقل أكبر عدد ممكن من سكان العاصمة طوكيو إلى مناطق أخرى، رغم إخفاق محاولاتها السابقة. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
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هذه المرة، لجأت الحكومة اليابانية إلى عروض مغرية تصل إلى منح مبالغ كبيرة للعائلات للخروج من العاصمة طوكيو، في محاولة للحد من الاكتظاظ في المدينة، إلى جانب المخاوف من أن سكان اليابان واقتصادها يزداد تركيزهم في طوكيو؛ ما يضاعف من خطر حدوث أي زلزال كبير في المدينة، بحسب ما نقلت صحيفة ذا تايمز البريطانية.وسيُعرَض على العائلات في اليابان ما يصل إلى مليون ين (7500 دولار تقريبا) عن كل طفل، إلى جانب عرض 700 ألف ين (5300 دولار تقريبا) إضافي، بالإضافة إلى 300 ألف ين (2264 دولار أمريكي) المعروضة حالياً لإعادة التوطين.وهذا العرض متاح لسكان 23 منطقة حضرية في طوكيو، أو للمسافرين من المناطق المحيطة، مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، مقابل الانتقال خارج المدينة أو المناطق الجبلية في المنطقة، والعيش والعمل هناك لمدة 5 سنوات على الأقل.وترغب اليابان في إنعاش الاقتصادات الإقليمية التي استُنزِفَت منها الأموال والمواهب، حيث إنه من بين 125 مليون نسمة (تعداد السكان)، يعيش 35 مليونا، أو 28% في طوكيو والمحافظات المحيطة في سايتاما وتشيبا وكاناغاوا؛ ما يجعل منطقة العاصمة واحدة من أكبر المناطق في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20220415/انخفاض-تعداد-سكان-اليابان-بمقدار-644-ألف-نسمة-1061236954.html
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اليابان تغري سكان العاصمة... 7 آلاف دولار لكل من يهجرها فما السبب؟

12:30 GMT 30.12.2022
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogiطوكيو
طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
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ما زالت اليابان تحتفظ بإصرارها على نقل أكبر عدد ممكن من سكان العاصمة طوكيو إلى مناطق أخرى، رغم إخفاق محاولاتها السابقة.
هذه المرة، لجأت الحكومة اليابانية إلى عروض مغرية تصل إلى منح مبالغ كبيرة للعائلات للخروج من العاصمة طوكيو، في محاولة للحد من الاكتظاظ في المدينة، إلى جانب المخاوف من أن سكان اليابان واقتصادها يزداد تركيزهم في طوكيو؛ ما يضاعف من خطر حدوث أي زلزال كبير في المدينة، بحسب ما نقلت صحيفة ذا تايمز البريطانية.
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وسيُعرَض على العائلات في اليابان ما يصل إلى مليون ين (7500 دولار تقريبا) عن كل طفل، إلى جانب عرض 700 ألف ين (5300 دولار تقريبا) إضافي، بالإضافة إلى 300 ألف ين (2264 دولار أمريكي) المعروضة حالياً لإعادة التوطين.
وهذا العرض متاح لسكان 23 منطقة حضرية في طوكيو، أو للمسافرين من المناطق المحيطة، مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، مقابل الانتقال خارج المدينة أو المناطق الجبلية في المنطقة، والعيش والعمل هناك لمدة 5 سنوات على الأقل.
وترغب اليابان في إنعاش الاقتصادات الإقليمية التي استُنزِفَت منها الأموال والمواهب، حيث إنه من بين 125 مليون نسمة (تعداد السكان)، يعيش 35 مليونا، أو 28% في طوكيو والمحافظات المحيطة في سايتاما وتشيبا وكاناغاوا؛ ما يجعل منطقة العاصمة واحدة من أكبر المناطق في العالم.
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