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https://sputnikarabic.ae/20221230/انخفاض-الأسهم-الصينية-بمعدلات-لم-تشهدها-منذ-2018-1071759133.html
انخفاض الأسهم الصينية بمعدلات لم تشهدها منذ 2018
انخفاض الأسهم الصينية بمعدلات لم تشهدها منذ 2018
انخفضت الأسهم الصينية بمعدلات كبيرة، حيث وصلت إلى أعلى معدل منذ 2018 و2011 على التوالي. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T09:11+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفقًا لبيانات التداول، اليوم الجمعة، انخفضت أسواق الأسهم الصينية وهونغ كونغ قبل اليوم الأخير من العام بمعدلات قياسية مرتفعة.فحسب البيانات، انخفض مؤشر شنغهاي المركب في الصين ومؤشر Shenzhenالمركب بنسبة 15.1% و 21.9% على التوالي، بينما انخفض مؤشر Hang Seng الرئيسي في هونغ كونغ بنسبة 15.3%.وارتفع مؤشر Shenzhen المركب بنسبة 0.37%، ووصل إلى 1975.61 نقطة، بينما ارتفع مؤشر Hang Seng بنسبة 0.44%، ليصل إلى 19827.5 نقطة.طالع أيضا: الأسهم الصينية تشهد أسوأ انخفاض منذ عام 2008
https://sputnikarabic.ae/20220509/انخفاض-جماعي-للأسهم-حول-العالم-وسط-مخاوف-بشأن-الصين-والفائدة-على-الدولار-1062030615.html
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الصين, العالم
الصين, العالم

انخفاض الأسهم الصينية بمعدلات لم تشهدها منذ 2018

09:11 GMT 30.12.2022
© AFP 2022 / Wang Zhaoبورصة
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© AFP 2022 / Wang Zhao
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انخفضت الأسهم الصينية بمعدلات كبيرة، حيث وصلت إلى أعلى معدل منذ 2018 و2011 على التوالي.
موسكو- سبوتنيك. ووفقًا لبيانات التداول، اليوم الجمعة، انخفضت أسواق الأسهم الصينية وهونغ كونغ قبل اليوم الأخير من العام بمعدلات قياسية مرتفعة.
بورصة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
انخفاض جماعي للأسهم حول العالم وسط مخاوف بشأن الصين والفائدة على الدولار
9 مايو, 14:30 GMT
فحسب البيانات، انخفض مؤشر شنغهاي المركب في الصين ومؤشر Shenzhenالمركب بنسبة 15.1% و 21.9% على التوالي، بينما انخفض مؤشر Hang Seng الرئيسي في هونغ كونغ بنسبة 15.3%.

وفي نهاية يوم التداول، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.51%، ووصل إلى 3089.26 نقطة.

وارتفع مؤشر Shenzhen المركب بنسبة 0.37%، ووصل إلى 1975.61 نقطة، بينما ارتفع مؤشر Hang Seng بنسبة 0.44%، ليصل إلى 19827.5 نقطة.
طالع أيضا: الأسهم الصينية تشهد أسوأ انخفاض منذ عام 2008
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