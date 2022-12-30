https://sputnikarabic.ae/20221230/بوتين-يهنئ-الأسد-بالعام-الجديد-وأعياد-الميلاد-1071762330.html
بوتين يهنئ الأسد بالعام الجديد وأعياد الميلاد
بوتين يهنئ الأسد بالعام الجديد وأعياد الميلاد
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، نظيره السوري، بشار الأسد، بحلول العام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد، مؤكدًا على استعداد بلاده للمساعدة في... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T11:15+0000
2022-12-30T11:15+0000
2022-12-30T11:15+0000
روسيا
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "أكد الرئيس الروسي خلال برقيته للرئيس السوري، بشار الأسد، مجدداً على دعمه المستمر لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".وأكد الرئيس الروسي على "استعداده لمواصلة الإسهام في استقرار الوضع وإعادة الإعمار بعد الصراع في البلاد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
بوتين يهنئ الأسد بالعام الجديد وأعياد الميلاد
تابعنا عبر
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، نظيره السوري، بشار الأسد، بحلول العام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد، مؤكدًا على استعداد بلاده للمساعدة في استقرار الوضع وإعادة الإعمار بعد الصراع في سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "أكد الرئيس الروسي خلال برقيته للرئيس السوري، بشار الأسد، مجدداً على دعمه المستمر لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".
وأكد الرئيس الروسي على "استعداده لمواصلة الإسهام في استقرار الوضع وإعادة الإعمار بعد الصراع في البلاد".