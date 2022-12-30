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https://sputnikarabic.ae/20221230/بوتين-يهنئ-الأسد-بالعام-الجديد-وأعياد-الميلاد-1071762330.html
بوتين يهنئ الأسد بالعام الجديد وأعياد الميلاد
بوتين يهنئ الأسد بالعام الجديد وأعياد الميلاد
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، نظيره السوري، بشار الأسد، بحلول العام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد، مؤكدًا على استعداد بلاده للمساعدة في... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T11:15+0000
2022-12-30T11:15+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "أكد الرئيس الروسي خلال برقيته للرئيس السوري، بشار الأسد، مجدداً على دعمه المستمر لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".وأكد الرئيس الروسي على "استعداده لمواصلة الإسهام في استقرار الوضع وإعادة الإعمار بعد الصراع في البلاد".
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

بوتين يهنئ الأسد بالعام الجديد وأعياد الميلاد

11:15 GMT 30.12.2022
© Sputnik . Алексей Дружинин / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد في كاتدرائية السيدة العذراء مريم في دمشق
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد في كاتدرائية السيدة العذراء مريم في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© Sputnik . Алексей Дружинин
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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، نظيره السوري، بشار الأسد، بحلول العام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد، مؤكدًا على استعداد بلاده للمساعدة في استقرار الوضع وإعادة الإعمار بعد الصراع في سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "أكد الرئيس الروسي خلال برقيته للرئيس السوري، بشار الأسد، مجدداً على دعمه المستمر لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".
وأكد الرئيس الروسي على "استعداده لمواصلة الإسهام في استقرار الوضع وإعادة الإعمار بعد الصراع في البلاد".
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