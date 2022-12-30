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https://sputnikarabic.ae/20221230/بولسونارو-يودع-مؤيديه-باكيا-لن-نرى-نهاية-العالم-في-الأول-من-يناير-1071776543.html
بولسونارو يودع مؤيديه باكيا: لن نرى نهاية العالم في الأول من يناير
بولسونارو يودع مؤيديه باكيا: لن نرى نهاية العالم في الأول من يناير
ودع الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، أتباعه باكيا، اليوم الجمعة.‏ 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T19:06+0000
2022-12-30T19:06+0000
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وأكد لمؤيديه في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه "لن نرى نهاية العالم في الأول من يناير/ كانون الثاني" عندما يتولى الرئيس، لولا دا سيلفا، منصبه.وقال بولسونارو مخاطبا أتباعه، الذين يواصلون الاحتجاج خارج المنشآت العسكرية في برازيليا ومدن أخرى، مطالبين الجيش بالتدخل لوقف صعود لولا، إنه بذل قصارى جهده، مضيفا وهو يبكي "لم أتوقع أن أصل إلى هنا، لقد قدمت أفضل ما عندي".وأعلن: "أمامنا مستقبل عظيم"، وتابع: "لقد خسرنا المعركة، ولكننا لن نخسر الحرب".كما تطرق بولسونارو لأول مرة في خطاب وداعه إلى هجوم فاشل بالقنابل في برازيليا قبل أسبوع، من قبل رجل قال إنه من أنصاره، ويسعى إلى زرع "الفوضى" قبل تنصيب دا سليفا، و"منع قيام الشيوعية في البرازيل" في عهد الرئيس الجديد.وقال بولسونارو معلقا على الحادث: "لا شيء يبرر هذه المحاولة الإرهابية".ولم يحدد جايير بولسونارو في خطاب وداعه، ما إذا كان سيحضر حفل تنصيب رئيس البرازيل القادم، لولا دا سيلفا، المقام يوم الأحد المقبل، والذي يقام تحت إجراءات أمنية مشددة.وفاز لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية بنسبة 50.9 بالمائة من الأصوات، مقابل 49.1 بالمائة لجاير بولسونارو.
https://sputnikarabic.ae/20221210/بولسونارو-يتحدث-لأول-مرة-بعد-40-يوما-من-هزيمته-في-الانتخابات-الرئاسية-البرازيلية-1071046681.html
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أخبار البرازيل , العالم
أخبار البرازيل , العالم

بولسونارو يودع مؤيديه باكيا: لن نرى نهاية العالم في الأول من يناير

19:06 GMT 30.12.2022
© AFP 2022 / Timothy A. Claryالرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يلقي كلمة أمام الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022.
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يلقي كلمة أمام الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يلقي كلمة أمام الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Timothy A. Clary
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ودع الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، أتباعه باكيا، اليوم الجمعة.‏
وأكد لمؤيديه في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه "لن نرى نهاية العالم في الأول من يناير/ كانون الثاني" عندما يتولى الرئيس، لولا دا سيلفا، منصبه.
وقال بولسونارو مخاطبا أتباعه، الذين يواصلون الاحتجاج خارج المنشآت العسكرية في برازيليا ومدن أخرى، مطالبين الجيش بالتدخل لوقف صعود لولا، إنه بذل قصارى جهده، مضيفا وهو يبكي "لم أتوقع أن أصل إلى هنا، لقد قدمت أفضل ما عندي".
وأعلن: "أمامنا مستقبل عظيم"، وتابع: "لقد خسرنا المعركة، ولكننا لن نخسر الحرب".
كما تطرق بولسونارو لأول مرة في خطاب وداعه إلى هجوم فاشل بالقنابل في برازيليا قبل أسبوع، من قبل رجل قال إنه من أنصاره، ويسعى إلى زرع "الفوضى" قبل تنصيب دا سليفا، و"منع قيام الشيوعية في البرازيل" في عهد الرئيس الجديد.
وقال بولسونارو معلقا على الحادث: "لا شيء يبرر هذه المحاولة الإرهابية".
الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، يتحدث لأنصاره بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
بولسونارو يتحدث لأول مرة بعد 40 يوما من هزيمته في الانتخابات الرئاسية البرازيلية
10 ديسمبر, 11:42 GMT
ولم يحدد جايير بولسونارو في خطاب وداعه، ما إذا كان سيحضر حفل تنصيب رئيس البرازيل القادم، لولا دا سيلفا، المقام يوم الأحد المقبل، والذي يقام تحت إجراءات أمنية مشددة.
وفاز لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية بنسبة 50.9 بالمائة من الأصوات، مقابل 49.1 بالمائة لجاير بولسونارو.
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