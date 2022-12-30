https://sputnikarabic.ae/20221230/تركيا-تطبيع-العلاقات-مع-السعودية-جرى-بسرعة-والتباطؤ-مع-مصر-لسنا-سببه-1071755755.html
تركيا: تطبيع العلاقات مع السعودية جرى بسرعة والتباطؤ مع مصر لسنا سببه
تركيا: تطبيع العلاقات مع السعودية جرى بسرعة والتباطؤ مع مصر لسنا سببه
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تطبيع العلاقات بين بلاده والسعودية "جرى بسرعة"، لافتًا إلى أن تباطؤ تطبيع العلاقات مع مصر. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T06:57+0000
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ووفقا لوكالة "الأناضول"، جاء ذلك خلال اجتماع تقييم نهاية العام الذي يتضمن فعاليات وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة، أمس الخميس.وأضاف الوزير التركي أن تباطؤ التطبيع مع القاهرة "مصدره ليس أنقرة"، وليس له علاقة بالانتخابات المقبلة في تركيا.وحول تطبيع العلاقات مع السعودية والتعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالطائرات المسيرة، أوضح أنه "في الآونة الأخيرة على وجه الخصوص، هناك المزيد من التصميم من الجانب السعودي على التعاون الوثيق مع تركيا، ونحن نرحب بذلك".
https://sputnikarabic.ae/20221129/وزير-خارجية-تركيا-الأسبق-لسبوتنيك-إعادة-العلاقات-بين-مصر-وتركيا-ينعكس-إيجابا-على-ملفات-الشرق-الأوسط-1070669085.html
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تركيا: تطبيع العلاقات مع السعودية جرى بسرعة والتباطؤ مع مصر لسنا سببه
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تطبيع العلاقات بين بلاده والسعودية "جرى بسرعة"، لافتًا إلى أن تباطؤ تطبيع العلاقات مع مصر.
ووفقا لوكالة
"الأناضول"، جاء ذلك خلال اجتماع تقييم نهاية العام الذي يتضمن فعاليات وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة، أمس الخميس.
وأضاف الوزير التركي أن تباطؤ التطبيع مع القاهرة "مصدره ليس أنقرة"، وليس له علاقة بالانتخابات المقبلة في تركيا.
كما نفى جاويش أوغلو وجود أي مشاكل حاليًا في مسار التطبيع بين أنقرة والقاهرة، مؤكدًا مواصلة البلدين الحفاظ على مبدأ "عدم المعاداة في المحافل الدولية".
وحول تطبيع العلاقات مع السعودية والتعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالطائرات المسيرة، أوضح أنه "في الآونة الأخيرة على وجه الخصوص، هناك المزيد من التصميم من الجانب السعودي على التعاون الوثيق مع تركيا، ونحن نرحب بذلك".
وتابع: "تطبيع علاقاتنا مع السعودية جرى بسرعة، لذا فإن تعاوننا في العديد من المجالات يتطور، بما في ذلك الصناعات الدفاعية".