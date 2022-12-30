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https://sputnikarabic.ae/20221230/تقارير-البرازيل-تعيد-تسمية-أكبر-موانئها-على-اسم-بيليه-بعد-وفاته-1071778554.html
تقارير: البرازيل تعيد تسمية أكبر موانئها على اسم بيليه بعد وفاته
تقارير: البرازيل تعيد تسمية أكبر موانئها على اسم بيليه بعد وفاته
ذكرت تقارير، اليوم الجمعة، أنه سيتم إعادة تسمية أكبر ميناء في البرازيل وأمريكا اللاتينية، ‏على اسم أسطورة كرة القدم الراحل، بيليه، تكريما لمشواره بعد وفاته أمس... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
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2022-12-30T20:52+0000
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رياضة
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ونقلت البوابة الإخبارية البرازيلية "G1" عن عمدة سانتوس السابق، أنه سيتم تسمية الميناء الضخم والذي يقع في مدينة سانتوس، على اسم بيليه.وتوفي بيليه أمس الخميس، عن عمر يناهز 82 عاما، وذكرت وسائل إعلام برازيلية، نقلا عن مستشفى تلقى فيها بيليه العلاج الطبي، أن سبب وفاته هو فشل متعدد في الأعضاء نتيجة إصابة متقدمة بالسرطان.وفي نفس اليوم، أعلن الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، الحداد ثلاثة أيام تكريما لبيليه.وودّع الأسطورة البرازيلية بيليه عائلته وأصدقاءه عبر رسالة صوتية وجهها لهم من مستشفى ألبرت أينشتاين، حيث يرقد هناك منذ نحو شهر، ويصارع مرض السرطان.ولعب بيليه أغلب مسيرته الكروية في نادي سانتوس، بداية من عام 1956 حتى عام 1974، قبل أن ينتقل في عام 1975 لنادي نيويورك كوزموس الذي أنهى مسيرته فيه عام 1977.ويعد بيليه اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم، الذي نجح في التتويج ببطولة كأس العالم ثلاث مرات، وكان ذلك في مونديال السويد 1958، وتشيلي 1962، والمكسيك 1970.وما زال بيليه هو الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، ولكن بالشراكة مع مواطنه نيمار دا سيلفا، ولكل منهما 77 هدفا.
https://sputnikarabic.ae/20221230/بوتين-ناعيا-بيليه-أصبحت-كرة-القدم-رياضة-مفضلة-للملايين-حول-العالم-بسبب-مهارته-الفريدة-1071770026.html
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رياضة
رياضة

تقارير: البرازيل تعيد تسمية أكبر موانئها على اسم بيليه بعد وفاته

20:52 GMT 30.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneevالأسطورة البرازيلية بيليه
الأسطورة البرازيلية بيليه - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
الأسطورة البرازيلية بيليه
© Sputnik . Sergey Guneev
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ذكرت تقارير، اليوم الجمعة، أنه سيتم إعادة تسمية أكبر ميناء في البرازيل وأمريكا اللاتينية، ‏على اسم أسطورة كرة القدم الراحل، بيليه، تكريما لمشواره بعد وفاته أمس الخميس.‏
ونقلت البوابة الإخبارية البرازيلية "G1" عن عمدة سانتوس السابق، أنه سيتم تسمية الميناء الضخم والذي يقع في مدينة سانتوس، على اسم بيليه.
وتوفي بيليه أمس الخميس، عن عمر يناهز 82 عاما، وذكرت وسائل إعلام برازيلية، نقلا عن مستشفى تلقى فيها بيليه العلاج الطبي، أن سبب وفاته هو فشل متعدد في الأعضاء نتيجة إصابة متقدمة بالسرطان.
وفي نفس اليوم، أعلن الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، الحداد ثلاثة أيام تكريما لبيليه.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الأسطورة البرازيلية بيليه في صورة سيلفي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
مجتمع
بوتين ناعيا بيليه: أصبحت كرة القدم رياضة مفضلة للملايين حول العالم بسبب مهارته الفريدة
14:18 GMT
وودّع الأسطورة البرازيلية بيليه عائلته وأصدقاءه عبر رسالة صوتية وجهها لهم من مستشفى ألبرت أينشتاين، حيث يرقد هناك منذ نحو شهر، ويصارع مرض السرطان.
ولعب بيليه أغلب مسيرته الكروية في نادي سانتوس، بداية من عام 1956 حتى عام 1974، قبل أن ينتقل في عام 1975 لنادي نيويورك كوزموس الذي أنهى مسيرته فيه عام 1977.
ويعد بيليه اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم، الذي نجح في التتويج ببطولة كأس العالم ثلاث مرات، وكان ذلك في مونديال السويد 1958، وتشيلي 1962، والمكسيك 1970.
وما زال بيليه هو الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، ولكن بالشراكة مع مواطنه نيمار دا سيلفا، ولكل منهما 77 هدفا.
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