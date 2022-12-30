https://sputnikarabic.ae/20221230/خبير-2022-كان-الأسوأ-على-الدول-الغربية-ومخزونها-الحربي--1071768804.html
خبير: 2022 كان الأسوأ على الدول الغربية ومخزونها الحربي
خبير: 2022 كان الأسوأ على الدول الغربية ومخزونها الحربي
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": حصاد عام 2022 لأحداث عسكرية وتطورات أمنية، بما في ذلك كيف أثرت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا على المواقف الدولية... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T14:00+0000
2022-12-30T14:00+0000
2022-12-30T14:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: 2022 كان الأسوأ على الدول الغربية ومخزونها الحربي
خبير: 2022 كان الأسوأ على الدول الغربية ومخزونها الحربي
عام مضى مليء بالأحداث العسكرية والتطورات الأمنية - قرارات وصنع قرارات،انسحابات واجتياحات،هجومات وتعزيزات هنا وهناك، دول ظلت ثابتة بمواقفها وأخرى تغبرت مواقفها بتغير المصالح ومواقف كشفت حقائق كانت غائبة عن الأنظار وأخرى كانت تحت طاولة الانتظار.حول ذلك تحدث الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان قائلا: فيما قال الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير فيرى:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: 2022 كان الأسوأ على الدول الغربية ومخزونها الحربي
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": حصاد عام 2022 لأحداث عسكرية وتطورات أمنية، بما في ذلك كيف أثرت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا على المواقف الدولية وأيضا أبرز الاتفاقيات والصفقات العسكرية والتدريبات وأحدث التقنيات العسكرية لعام 2022
عام مضى مليء بالأحداث العسكرية والتطورات الأمنية - قرارات وصنع قرارات،انسحابات واجتياحات،هجومات وتعزيزات هنا وهناك، دول ظلت ثابتة بمواقفها وأخرى تغبرت مواقفها بتغير المصالح ومواقف كشفت حقائق كانت غائبة عن الأنظار وأخرى كانت تحت طاولة الانتظار.
حول ذلك تحدث الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان قائلا:
"إن 2022 كان الأسوأ على الدول الغربية والتي تغيرت مواقفها تجاه روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. لم يكن التأثير الاقتصادي وحده فقط على تلك الدول، و لكن تأثر أيضا مخزون البعض منها من الناحية العسكرية فقد لجأت إلى تقديم المساعدات اللامحدودة لكييف"
فيما قال الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير فيرى:
"إن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا هي الأبرز بين الأحداث العسكرية وما حدث بعد ذلك في العالم سواء في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وحتى في آسيا على المستوى الأوروبي كان تقديم فنلندا والسويد الطلب للانضمام إلى الناتو وقبول الحلف لهذا الطلب كان هو أكبر تطور عسكري على أقل تقدير".
التفاصيل في الملف الصوتي...