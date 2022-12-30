عربي
https://sputnikarabic.ae/20221230/روسيا-تنشر-شروط-انسحاب-شركات-الدول-غير-الصديقة-من-أسواقها-1071779327.html
روسيا تنشر شروط انسحاب شركات الدول غير الصديقة من أسواقها
روسيا تنشر شروط انسحاب شركات الدول غير الصديقة من أسواقها
نشرت وزارة المالية الروسية، اليوم الجمعة، قائمة بشروط انسحاب شركات الدول غير الصديقة من البلاد، والتي تلزمها ببيع أسهمها بخصم 50% من قيمتها السوقية. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T21:29+0000
2022-12-30T21:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101428/48/1014284811_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8189ef5b2f346dc467bbe86aeb53752b.jpg
موسكو- سبوتنيك. وحددت لجنة الوزارة لمراقبة الاستثمار الأجنبي في روسيا الشروط، والتي سيتم أخذ الامتثال لها في الاعتبار بشكل عام عند منح الإذن للشركات من الدول غير الصديقة بالانسحاب من الأصول الروسية.والشرط الأول هو توافر تقييم مستقل للقيمة السوقية للأصول، والثاني، أن يتم بيع الأصول بخصم لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأصول المقابلة، أما الشرط الثالث، فيؤكد ضرورة وضع مؤشرات أداء رئيسية للمساهمين الجدد.وبحسب الوثيقة، فإن الشرط الرابع هو السداد بالتقسيط لمدة تتراوح بين عام وعامين والالتزام بالتحويل الطوعي للأموال إلى الميزانية الفيدرالية بمبلغ لا يقل عن 10% من قيمة المعاملة. كما يشترط ألا يتجاوز مبلغ الربح الواجب دفعه، 50% من صافي ربح العام السابق.وستأخذ اللجنة التابعة لوزارة المالية في الاعتبار نتائج التحليل بأثر رجعي لدفع الأرباح (توزيعات الأرباح) عن الفترات السابقة، واستعداد المساهمين الأجانب لمواصلة الأنشطة التجارية في روسيا.كما ستأخذ في الاعتبار مواقف السلطات التنفيذية الفيدرالية والبنك المركزي فيما يتعلق بأهمية أنشطة المنظمة وتأثيرها على السيادة التكنولوجية والإنتاجية لروسيا، وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية.ويجب على السلطات التنفيذية الفيدرالية أيضا وضع "مؤشرات أداء رئيسية ربع سنوية للمنظمات"، ويجب أن تكون هناك "إمكانية دفع أرباح ربع سنوية إذا استوفت المنظمة مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة".
https://sputnikarabic.ae/20221230/الروبل-ينهي-عام-2022-مرتفعا-رغم-أسوأ-موجة-تقلبات-منذ-24-عاما-1071774942.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101428/48/1014284811_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_30648c4cb0b02f9ecba1e8d86e5f5673.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد

روسيا تنشر شروط انسحاب شركات الدول غير الصديقة من أسواقها

21:29 GMT 30.12.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوروزارة المالية الروسية
وزارة المالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نشرت وزارة المالية الروسية، اليوم الجمعة، قائمة بشروط انسحاب شركات الدول غير الصديقة من البلاد، والتي تلزمها ببيع أسهمها بخصم 50% من قيمتها السوقية.
موسكو- سبوتنيك. وحددت لجنة الوزارة لمراقبة الاستثمار الأجنبي في روسيا الشروط، والتي سيتم أخذ الامتثال لها في الاعتبار بشكل عام عند منح الإذن للشركات من الدول غير الصديقة بالانسحاب من الأصول الروسية.
والشرط الأول هو توافر تقييم مستقل للقيمة السوقية للأصول، والثاني، أن يتم بيع الأصول بخصم لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأصول المقابلة، أما الشرط الثالث، فيؤكد ضرورة وضع مؤشرات أداء رئيسية للمساهمين الجدد.
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
الروبل ينهي عام 2022 مرتفعا رغم أسوأ موجة تقلبات منذ 24 عاما
17:30 GMT
وبحسب الوثيقة، فإن الشرط الرابع هو السداد بالتقسيط لمدة تتراوح بين عام وعامين والالتزام بالتحويل الطوعي للأموال إلى الميزانية الفيدرالية بمبلغ لا يقل عن 10% من قيمة المعاملة. كما يشترط ألا يتجاوز مبلغ الربح الواجب دفعه، 50% من صافي ربح العام السابق.
وستأخذ اللجنة التابعة لوزارة المالية في الاعتبار نتائج التحليل بأثر رجعي لدفع الأرباح (توزيعات الأرباح) عن الفترات السابقة، واستعداد المساهمين الأجانب لمواصلة الأنشطة التجارية في روسيا.
كما ستأخذ في الاعتبار مواقف السلطات التنفيذية الفيدرالية والبنك المركزي فيما يتعلق بأهمية أنشطة المنظمة وتأثيرها على السيادة التكنولوجية والإنتاجية لروسيا، وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية.
ويجب على السلطات التنفيذية الفيدرالية أيضا وضع "مؤشرات أداء رئيسية ربع سنوية للمنظمات"، ويجب أن تكون هناك "إمكانية دفع أرباح ربع سنوية إذا استوفت المنظمة مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала