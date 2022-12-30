https://sputnikarabic.ae/20221230/روسيا-تنشر-شروط-انسحاب-شركات-الدول-غير-الصديقة-من-أسواقها-1071779327.html
روسيا تنشر شروط انسحاب شركات الدول غير الصديقة من أسواقها
روسيا تنشر شروط انسحاب شركات الدول غير الصديقة من أسواقها
نشرت وزارة المالية الروسية، اليوم الجمعة، قائمة بشروط انسحاب شركات الدول غير الصديقة من البلاد، والتي تلزمها ببيع أسهمها بخصم 50% من قيمتها السوقية. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T21:29+0000
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2022-12-30T21:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
اقتصاد
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موسكو- سبوتنيك. وحددت لجنة الوزارة لمراقبة الاستثمار الأجنبي في روسيا الشروط، والتي سيتم أخذ الامتثال لها في الاعتبار بشكل عام عند منح الإذن للشركات من الدول غير الصديقة بالانسحاب من الأصول الروسية.والشرط الأول هو توافر تقييم مستقل للقيمة السوقية للأصول، والثاني، أن يتم بيع الأصول بخصم لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأصول المقابلة، أما الشرط الثالث، فيؤكد ضرورة وضع مؤشرات أداء رئيسية للمساهمين الجدد.وبحسب الوثيقة، فإن الشرط الرابع هو السداد بالتقسيط لمدة تتراوح بين عام وعامين والالتزام بالتحويل الطوعي للأموال إلى الميزانية الفيدرالية بمبلغ لا يقل عن 10% من قيمة المعاملة. كما يشترط ألا يتجاوز مبلغ الربح الواجب دفعه، 50% من صافي ربح العام السابق.وستأخذ اللجنة التابعة لوزارة المالية في الاعتبار نتائج التحليل بأثر رجعي لدفع الأرباح (توزيعات الأرباح) عن الفترات السابقة، واستعداد المساهمين الأجانب لمواصلة الأنشطة التجارية في روسيا.كما ستأخذ في الاعتبار مواقف السلطات التنفيذية الفيدرالية والبنك المركزي فيما يتعلق بأهمية أنشطة المنظمة وتأثيرها على السيادة التكنولوجية والإنتاجية لروسيا، وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية.ويجب على السلطات التنفيذية الفيدرالية أيضا وضع "مؤشرات أداء رئيسية ربع سنوية للمنظمات"، ويجب أن تكون هناك "إمكانية دفع أرباح ربع سنوية إذا استوفت المنظمة مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة".
https://sputnikarabic.ae/20221230/الروبل-ينهي-عام-2022-مرتفعا-رغم-أسوأ-موجة-تقلبات-منذ-24-عاما-1071774942.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
روسيا تنشر شروط انسحاب شركات الدول غير الصديقة من أسواقها
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نشرت وزارة المالية الروسية، اليوم الجمعة، قائمة بشروط انسحاب شركات الدول غير الصديقة من البلاد، والتي تلزمها ببيع أسهمها بخصم 50% من قيمتها السوقية.
موسكو- سبوتنيك
. وحددت لجنة الوزارة لمراقبة الاستثمار الأجنبي في روسيا الشروط، والتي سيتم أخذ الامتثال لها في الاعتبار بشكل عام عند منح الإذن للشركات من الدول غير الصديقة بالانسحاب من الأصول الروسية.
والشرط الأول هو توافر تقييم مستقل للقيمة السوقية للأصول، والثاني، أن يتم بيع الأصول
بخصم لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأصول المقابلة، أما الشرط الثالث، فيؤكد ضرورة وضع مؤشرات أداء رئيسية للمساهمين الجدد.
وبحسب الوثيقة، فإن الشرط الرابع هو السداد بالتقسيط لمدة تتراوح بين عام وعامين والالتزام بالتحويل الطوعي للأموال إلى الميزانية الفيدرالية بمبلغ لا يقل عن 10% من قيمة المعاملة. كما يشترط ألا يتجاوز مبلغ الربح الواجب دفعه، 50% من صافي ربح العام السابق.
وستأخذ اللجنة التابعة لوزارة المالية
في الاعتبار نتائج التحليل بأثر رجعي لدفع الأرباح (توزيعات الأرباح) عن الفترات السابقة، واستعداد المساهمين الأجانب لمواصلة الأنشطة التجارية في روسيا.
كما ستأخذ في الاعتبار مواقف السلطات التنفيذية الفيدرالية والبنك المركزي فيما يتعلق بأهمية أنشطة المنظمة وتأثيرها على السيادة التكنولوجية والإنتاجية لروسيا، وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية.
ويجب على السلطات التنفيذية الفيدرالية أيضا وضع "مؤشرات أداء رئيسية ربع سنوية للمنظمات"، ويجب أن تكون هناك "إمكانية دفع أرباح ربع سنوية إذا استوفت المنظمة مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة".