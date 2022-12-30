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https://sputnikarabic.ae/20221230/زاخاروفا-تعتبر-قانون-وسائل-الإعلام-الأوكراني-الجديد-تشريعا-للتعسف-إزاء-الإعلام-1071772590.html
زاخاروفا تعتبر قانون وسائل الإعلام الأوكراني الجديد تشريعا للتعسف إزاء الإعلام
زاخاروفا تعتبر قانون وسائل الإعلام الأوكراني الجديد تشريعا للتعسف إزاء الإعلام
اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قانون وسائل الإعلام الأوكراني الجديد بأنه يشرّع التعسف إزاء وسائل الإعلام. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T15:36+0000
2022-12-30T15:36+0000
روسيا
الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
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موسكو– سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا في قناتها على تلغرام: "هناك الكثير من الأشياء التي تبهر أكثر مناضل من أجل الديمقراطية من الطراز الغربي. عملياً الحديث يدور حول تشريع التعسف إزاء تعدد وسائل الإعلام".وأشارت زاخاروفا إلى أنه من الآن فصاعد يمكن للسلطات الأوكرانية أن تفعل ما تشاء، تحظر وسائل الإعلام بدون قرار محكمة أو تحقيق، مخالفة جميع من يسمح لنفسه بتصريحات تخالف المبادئ التوجيهية المعتمدة.واعتبرت زاخاروفا أن فلاديمير زيلينسكي اختار أن يوقع القانون الفاضح في فترة الأعياد الغربية لتفادي انتقادات دول الغرب.
https://sputnikarabic.ae/20220602/الخارجية-الروسية-حظر-بث-3-وسائل-إعلام-روسية-في-الاتحاد-الأوروبي-لن-يمر-دون-رد-1063002813.html
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روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا
روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا

زاخاروفا تعتبر قانون وسائل الإعلام الأوكراني الجديد تشريعا للتعسف إزاء الإعلام

15:36 GMT 30.12.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قانون وسائل الإعلام الأوكراني الجديد بأنه يشرّع التعسف إزاء وسائل الإعلام.
موسكو– سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا في قناتها على تلغرام: "هناك الكثير من الأشياء التي تبهر أكثر مناضل من أجل الديمقراطية من الطراز الغربي. عملياً الحديث يدور حول تشريع التعسف إزاء تعدد وسائل الإعلام".
وأشارت زاخاروفا إلى أنه من الآن فصاعد يمكن للسلطات الأوكرانية أن تفعل ما تشاء، تحظر وسائل الإعلام بدون قرار محكمة أو تحقيق، مخالفة جميع من يسمح لنفسه بتصريحات تخالف المبادئ التوجيهية المعتمدة.
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
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واعتبرت زاخاروفا أن فلاديمير زيلينسكي اختار أن يوقع القانون الفاضح في فترة الأعياد الغربية لتفادي انتقادات دول الغرب.
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