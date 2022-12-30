https://sputnikarabic.ae/20221230/زاخاروفا-تعتبر-قانون-وسائل-الإعلام-الأوكراني-الجديد-تشريعا-للتعسف-إزاء-الإعلام-1071772590.html

زاخاروفا تعتبر قانون وسائل الإعلام الأوكراني الجديد تشريعا للتعسف إزاء الإعلام

زاخاروفا تعتبر قانون وسائل الإعلام الأوكراني الجديد تشريعا للتعسف إزاء الإعلام

اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قانون وسائل الإعلام الأوكراني الجديد بأنه يشرّع التعسف إزاء وسائل الإعلام. 30.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-30T15:36+0000

2022-12-30T15:36+0000

2022-12-30T15:36+0000

روسيا

الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/15/1058948233_140:0:3781:2048_1920x0_80_0_0_0a8f7b76d60f8c3c9285089e7be9176d.jpg

موسكو– سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا في قناتها على تلغرام: "هناك الكثير من الأشياء التي تبهر أكثر مناضل من أجل الديمقراطية من الطراز الغربي. عملياً الحديث يدور حول تشريع التعسف إزاء تعدد وسائل الإعلام".وأشارت زاخاروفا إلى أنه من الآن فصاعد يمكن للسلطات الأوكرانية أن تفعل ما تشاء، تحظر وسائل الإعلام بدون قرار محكمة أو تحقيق، مخالفة جميع من يسمح لنفسه بتصريحات تخالف المبادئ التوجيهية المعتمدة.واعتبرت زاخاروفا أن فلاديمير زيلينسكي اختار أن يوقع القانون الفاضح في فترة الأعياد الغربية لتفادي انتقادات دول الغرب.

https://sputnikarabic.ae/20220602/الخارجية-الروسية-حظر-بث-3-وسائل-إعلام-روسية-في-الاتحاد-الأوروبي-لن-يمر-دون-رد-1063002813.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا